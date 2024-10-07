SANKO Holding YK Başkanı Konukoğlu: TEKNOFEST geleceğimizin teminatı gençlerimize umut oluyor

GAZİANTEP

TEKNOFEST’in Türkiye’nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Adil Sani Konukoğlu, “TEKNOFEST geleceğimizin teminatı gençlerimize umut oluyor” dedi.

2020 yılından beri TEKNOFEST’in ana paydaşı olduklarını ve Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışlarının yürütücülüğünü üstlendiklerini anımsatan Konukoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu yıl 700 binin üzerinde takım ve 1 milyon 600 bini aşkın öğrenci TEKNOFEST’e başvuruda bulundu. Bu rekor başvurular gençlerimizin geleceğe katkı sunma azmini ve gelecek vizyonunu gösteriyor. SANKO Holding olarak beş yıldan beri Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışmasının yürütücülüğü üstleniyoruz. Yarışma, toplumda yenilenebilir enerji kullanımını ve enerji verimliliği kültürünü geliştirerek, çevre bilincini artırmayı hedefleyen yenilikçi ve teknolojik fikirlerin ortaya çıkması bakımından son derece önemli.

“Ülkemizin ve dünyanın geleceğine katkı sunma hedefiyle proje geliştiren gençlerimizin gayretleri ve sorumluluk bilinçleri bizleri heyecanlandırıyor. Dünyanın hızlı değişim sürecinden geçtiği bir dönemde gençlerimizin birbirinden kıymetli projeler geliştirerek değişen ve gelişen dünya koşullarına hazırlanmasını çok kıymetli buluyoruz. TEKNOFEST Türkiye’den dünyaya açılan vizyonlu Türk gençliğinin yazdığı bir destan. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz gençlerimize destek olup onları geleceğe en iyi şekilde hazırlama noktasında hepimize önemli görevler düşüyor. Bilime ve teknolojiye önem verip proje geliştiren gençlerimizle gurur duyuyoruz.”

“Geleceğe emin adımlarla yürümek için işinizi aşkla yapın”

TEKNOFEST'i her yıl düzenli olarak ziyaret ederek gençlerle bir araya gelip projelerini heyecan ve gururla dinlediğini anlatan Adil Sani Konukoğlu, gençlere şu önerilerde bulundu:

“Kim ne iş yaparsa yapsın, en iyisini yapmak için çaba göstermeli. En iyiyi yapmayı hedefleyip işini aşkla yürütenler mutlaka başarılı olur. Bilgiye erişimin kolay olduğu bu dönemde elimizdeki imkanları en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Gençlerimiz hata yapmaktan ve denemekten asla korkmasınlar.

Kendilerini ileriyle taşıyacak, ülkemize, milletimize ve insanlığa faydalı olacak çalışmaların içinde mutlaka yer alsınlar. Onlara güvenimiz sonsuz, daha büyük başarılara imza atacaklarından şüphemiz yok. Gençlerimiz geleceğe emin adımlarla yürümek ve toplumda iz bırakmak için işini aşkla yapmalı.”

Konukoğlu, “Ülkemizin milli teknoloji hamlesi yolculuğuna liderlik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, gençlerimize umut ve heyecan veren Sayın Selçuk Bayraktar ve Sayın Haluk Bayraktar'a teşekkür ediyor, bu yolda ilk meşaleyi yakan merhum Özdemir Bayraktar’ı saygı ve rahmetle anıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu’nu ziyaret etti.

Selçuk Bayraktar, ziyarette SANKO Holding’in ilk günden beri TEKNOFEST’e önemli katkılar sunduğunu belirterek, SANKO Ailesine Türkiye’nin milli teknoloji hamlesine katkı sunduğu katkıdan dolayı teşekkür etti.

Adil Sani Konukoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Fatma Şahin, Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar’a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.