BASBAŞ, Alman yatırımcıları odağına aldı

İZMİR / EKONOMİ

Batı Anadolu Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş (BASBAŞ) olarak ülkeye yabancı yatırım kazandırmak için Batı Anadolu Serbest Bölgesini yurt dışında tanıtmaya ağırlık verdiklerini söyleyen BASBAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Dr. Faruk Güler, bu çalışmalara bölgeye ilgisi yüksek olan Alman yatırımcıları odağa alarak başladıklarını vurguladı.

Almanya’daki toplantılarda genel olarak Türkiye'nin stratejik ve jeopolitik konumunun sağladığı avantajlar ve güçlü üretim altyapısı ile kalifiye insan kaynağı hakkında bilgi verildiğini belirten Güler, “Almanya’nın 4 önemli kentinde gerçekleştirilen toplantılarda, serbest bölgelerin sağladığı teşvik ve avantajları anlattıktan sonra, BASBAŞ özelinde lokasyon avantajları, operasyonel üstünlükler, sunulan hizmetlerin kalitesi, bölgede yatırım süreçlerinin nasıl en kısa sürede tamamlandığı konuları Alman iş insanlarına anlatıldı. Bu tür toplantılar, uluslararası yatırımcıların Türkiye’deki fırsatları daha iyi değerlendirmelerine olanak tanıyacak” dedi.

Alman şirketlerin Türkiye’ye ilgisi devam ediyor

AB ile olan ekonomik bağlarının Türkiye’yi birçok açıdan Alman şirketleri için cazip yatırım yeri yaptığını belirten Güler, “Türkiye Avrupalı şirketler için çok kapsamlı tedarik ve yatırım imkânları sunuyor. Türkiye’nin dinamik özel sektörü de ülkemizin cazibesini arttırıyor. Almanya, Türkiye’ye yapılan doğrudan yabancı yatırımlarda hem yatırımların yapıldığı süre hem de yatırım yapan şirketlerin sayısı bakımından lider konumdadır. Yatırımların büyük payını, uzun vadeli yatırımlar oluşturmaktadır. Türkiye’deki faaliyetleri sanayi üretiminden, her türlü ürün ve hizmetlerin pazarlanmasından, perakende ve toptancılığa kadar birçok sektöre uzanan Alman şirketlerinin ülkemizde yatırım yapma isteği hala devam etmektedir. Biz de bu nedenle Batı Anadolu Serbest Bölgesinin yurt dışındaki tanıtımı konusunda bu ülkeye özel önem veriyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin Avrupa, Asya ve Orta Doğu pazarlarının kesişim noktasında yer alan konumunun Alman yatırımcılara ticaret ve dağıtım açısından büyük avantajlar sunduğunu vurgulayan Güler, sağladığı vergi avantajları ve gümrük muafiyetleri ile yatırımcıların maliyetlerini önemli ölçüde düşürerek kâr marjlarını artıran serbest bölgelerin de Alman yatırımcıların yakın markajında olduğunu söyledi.

Çin ve Rusya’nın olduğu kadar Alman yatırımcıların da Batı Anadolu Serbest Bölgesine ilgilerinin yüksek olduğunu söyleyen Güler, “Biz de bu ilgiyi yatırıma dönüştürmek amacıyla yatırımcının ayağına giderek, bölgemizi en iyi şekilde tanıtıyoruz. Bu çalışmalarımız başka ülkeleri de kapsayacak şekilde yaygınlaşacak” dedi.