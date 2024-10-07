Arkas Lojistik’e EBDR’den 23,5 milyon Euro'luk kredi

İZMİR / EKONOMİ

Sağlanan finansmanı rüzgâr türbini parçalarını taşımak ve monte etmek üzere tedarik zincirini destekleyen ağır ekipman yatırımında kullanacak Arkas Lojistik aynı zamanda demiryolları aracılığıyla yük taşımak için vagon ve ekipman yatırımı yaparak karayolundan demiryollarına modal geçişi desteklemeyi hedefliyor.

Demiryolu taşımacılığı için yatırımlarına devam ediyor

Anadolu şehirlerinin demiryoluyla limanlara bağlanmasının yerinde üretimi teşvik edeceğine olan inancıyla 20 yıldan fazla süredir bu doğrultuda yatırımlar yapan Arkas’ın Lojistik Grubu çatısı altındaki yeni şirketi Arkas Rail önemli adımlar atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 38,5 milyon Euro yatırımla beş adet Euro Dual model, dizel ve elektrik ile çalışan lokomotif siparişi veren Arkas Lojistik, vagon alımı için de planlama yapıyor.

Arkas Holding Lojistik Grubu, 2025 yılında faaliyete başlaması planlanan şirketi Arkas Heavy ile başta rüzgar santrali kanatları olmak üzere proje taşımacılığı yapmaya hazırlanıyor. Türkiye'de rüzgâr türbini kurulum kapasitesinin önümüzdeki on yıl içinde artması, rüzgâr türbini taşıma hizmetlerine olan talebin de buna bağlı artışı beklenirken, finansman sayesinde Türkiye'de rüzgâr türbini taşımacılığında yaşanabilecek olası darboğazların önüne geçilmesi hedefleniyor.