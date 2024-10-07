Meltem Kimya’nın kurucusu Hulusi Şahin vefat etti

ADANA / EKONOMİ

Hayırsever kimliğiyle tanınan Meltem Kimya ve Tekstil Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Şahin, 5 Ekim Cumartesi günü geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İlk müdahalenin ardından yoğun bakımda tedavisi devam eden Şahin, 7 Ekim’de sabaha karşı vefat etti.

Üç çocuk babası olan 58 yaşındaki Hulusi Şahin’in ani ölümü, Adana iş dünyasında üzüntüyle karşılandı. Şahin’in cenazesinin 7 Ekim’de Adana Kabasakal Cami'nde kılınacak ikindi namazının ardından Kabasakal Mezarlığına defnedileceği açıklandı.

Hayırsever iş insanı, en son geçtiğimiz ay memleketi Sivas’ta yaptıracağı bir okul için protokol imzalamıştı.