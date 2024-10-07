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Meltem Kimya’nın kurucusu Hulusi Şahin vefat etti

Adana’nın köklü sanayi kuruluşlarından Meltem Kimya’nın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Şahin hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Meltem Kimya’nın kurucusu Hulusi Şahin vefat etti
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ADANA / EKONOMİ

Hayırsever kimliğiyle tanınan Meltem Kimya ve Tekstil Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Şahin, 5 Ekim Cumartesi günü geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İlk müdahalenin ardından yoğun bakımda tedavisi devam eden Şahin, 7 Ekim’de sabaha karşı vefat etti.

Üç çocuk babası olan 58 yaşındaki Hulusi Şahin’in ani ölümü, Adana iş dünyasında üzüntüyle karşılandı. Şahin’in cenazesinin 7 Ekim’de Adana Kabasakal Cami'nde kılınacak ikindi namazının ardından Kabasakal Mezarlığına defnedileceği açıklandı.

Hayırsever iş insanı, en son geçtiğimiz ay memleketi Sivas’ta yaptıracağı bir okul için protokol imzalamıştı.  

Hulusi Şahin (soldan 2’nci) bir süre önce gazetemizin Genel Koordinatörü Vahap Munyar ve Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz ile Meltem Kimya tesislerinde buluşup ülke ekonomisi ve şirket çalışmaları hakkında sohbet etmişti. Görüşmeye Hulusi Şahin’in kardeşi Turan Şahin (en sağda) de katılmıştı.

 

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