ODAŞ ve Akçansa’dan stratejik iş birliği

Enerji, madencilik ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren ODAŞ, çimento sektörünün önemli oyuncularından Akçansa ile uçucu kül satışına yönelik anlaşma imzaladı.

Anlaşma, ODAŞ bünyesindeki Çan2 Termik Santrali’nde üretimden kaynaklı oluşan proses çıktısı uçucu küllerin, çimento üretiminde kullanılması amacıyla Akçansa’ya satılmasını içeriyor.

İki şirket arasında gerçekleştirilen imza töreninde, ODAŞ Elektrik Üretim Grubu Başkanı ve Suda Stratejik Metal Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Can, Akçansa Genel Müdürü Vecih Yılmaz ile bir araya geldi. Yaklaşık 2 milyon ton uçucu kül tedariğini kapsayan bu anlaşma, enerji ve çimento sektörlerinde sürdürülebilirlik standartlarının yükseltilmesine önemli bir katkı sağlamayı amaçlıyor. ODAŞ, bu iş birliği ile çevresel etkileri en aza indirme ve kaynakları daha verimli bir şekilde kullanma yönündeki çalışmalarına bir yenisini eklemiş oldu.

İmza töreninde konuşan Ahmet Can, "Çan2 Termik Santrali’nde oluşan uçucu külü ürün haline getirerek döngüsel ekonomiye kazandırıyoruz. Sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda kaynakları en verimli şekilde kullanma politikamızla hem şirketimiz hem de ülke ekonomimize katkı sağlıyoruz. Bu iş birliği, sektörümüzde atıkların ekonomiye tekrar kazandırılmasının daha geniş bir kabulüne katkı sağlaması açısından önem taşıyor” dedi.

340 MWm kapasiteli Çan2 Termik Santrali’nin sahip olduğu Çevre İzin ve Lisans Belgesi ile Türkiye’de özel sektördeki sayılı santrallerden biri konumunda bulunduğuna dikkat çeken Can, “Santralimizin baca gazı arıtma sistemi yüzde 99,3 verimlilikle son teknolojik ekipmanlara sahip olmakla birlikte, baca gazı arıtma sisteminde bypass özelliği bulunmamasıyla, konvansiyonel üretim yapan santraller arasında çevreci uygulamaları benimseyen tesis olarak da öne çıkıyor. Bunun yanı sıra sıfır atık belgesine sahip ilk kömür santrallerinden biriyiz. Atık yönetimi konusunda yürüttüğümüz politika sayesinde doğal kaynakların üzerindeki tüketim baskısının azaltılmasına ve gelecek nesillerin kullanacağı kaynakların korunarak sürdürülebilir bir tedarik-üretim zinciri kurulmasına katkıda bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

Uçucu külü yurt dışına da sattıklarına değinen Can, “2020’den bu yana ABD, Kanada ve Avrupa ülkelerine toplam 1.3 Milyon tonu aşkın uçucu kül ve sentetik alçı taşı (FGD Gypsum) ihraç ettik” dedi.

Akçansa Genel Müdürü Vecih Yılmaz ise, "Türkiye’nin en yüksek paydaş değerine sahip sürdürülebilir yapı malzemeleri şirketi olma vizyonumuzla, çevresel etkilerimizi en aza indirme amacını odağımıza alarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Çimento ve hazır beton üretiminde değerli bir malzeme ve alternatif hammadde olan uçucu kül, üretim süreçlerinde doğru şekilde kullanıldığında çevresel etkileri minimize eden ve kaynakları verimli kullanan bir üretim sürecini destekliyor. Şirket olarak benimsediğimiz döngüsel ekonomi yaklaşımımızın çok önemli bir örneği olan bu adım, iklim değişikliği ile mücadele stratejimize de katkı sunacak. Yaptığımız bu iş birliği ile Akçansa olarak kaynakların sorumlu kullanımına yönelik taahhüdümüzü sürdürüyoruz." diye konuştu.