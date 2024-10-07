ETO, Fransa ile iş birliğini güçlendirdi

ESKİŞEHİR

Eskişehir Ticaret Odası, şehrin ihracatına ve üyelerinin uluslararası ticaretine güç katmak amacıyla gerçekleştirdiği temaslarına bir yenisini daha ekledi. Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, Kültür Etkinlikleri ve İşbirliği Müsteşarı Gilles Roulland, Müsteşar Kilian Vivien ve Finans Müşaviri Orhan Chiali, ETO’ya konuk oldu. Toplantıda ETO Başkanı Metin Güler, yönetim kurulu ve meclis divanından oluşan heyet ile TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elif Gürkaynak yer aldı.

Toplantıda konuşan Metin Güler, ETO’nun Fransa Büyükelçiliği ile yapmış olduğu vize kolaylığı anlaşmasını geçtiğimiz yıl yenilediğini belirterek, bu sayede son 5 yılda üyelere 872 kez vize sağladıklarını kaydetti. ETO’nun vize sorununu vize kolaylığı anlaşmalarıyla aşmaya çalıştığını ve vize sorununun tamamen çözülmesi gerektiğini aktaran Güler, sorunun çözümüyle birlikte iki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin daha da yükseleceğini dile getirdi.

Eskişehir’in Fransız iş insanları için avantajlı bir yatırım bölgesi olduğunu vurgulayan Güler, yeni yatırımlar için Eskişehir Ticaret Odası’nın da destek vermeye hazır olduğunu söyledi. ETO’nun Eskişehir ile Fransa arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek için çalışmalar yürüttüğünün altını çizen Güler, bu kapsamda üyelerin son 10 yılda Fransa’da 10 fuara ve iş gezisine katılmasına öncülük ettiklerini kaydetti. ETO’nun bünyesindeki Eskişehir AB Bilgi Merkezi’nin kültür sanat faaliyetlerinde Fransa ile iş birliği yapmaya hazır olduğunu kaydeden Güler, ETO’nun koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu’nun da kadın girişimciliğinin ve kooperatiflerinin geliştirilmesi için Fransa’daki kadın girişimcilerle ortak projeler sürdürebileceğinin altını çizdi.

ETO ile vize kolaylığı anlaşması verimli bir şekilde ilerliyor

Toplantıda konuşan Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, ETO ile yapılan vize anlaşmasının oldukça verimli bir şekilde ilerlediğini söyledi. ETO’nun Fransız iş dünyasıyla iş birliği için bir araya gelme davetine de olumlu yanıt veren Dumont, Eskişehir’de teknoloji ve yazılım alanında faaliyet gösteren firmaları Fransız şirketlerle bir araya getirecek bir organizasyon gerçekleştirilebileceğini kaydetti. Fransa ve Eskişehir arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmaya hazır olduklarını anlatan Dumont, bu kapsamdaki çalışmalara destek vereceklerini yineledi. Türkiye ve Fransa arasındaki ekonomik ilişkilerin de her geçen gün geliştiğine dikkat çeken Isabelle Dumont, Fransız firmalarının Türkiye’de yeni yatırımlar planladığının altını çizdi.