Anadolu’yu kucaklayan YÖREX kapılarını açıyor

ANTALYA

Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) desteğiyle bu yıl 13’üncüsü düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı’nda Anadolu’dan gelecek yüzlerce yöresel ürün 5 gün boyunca ziyaretçiyle buluşacak.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çandır yaptığı açıklamada, YÖREX’in ‘Sizin Oraların Nesi Meşhur’ sloganıyla açılacağını belirtti.

YÖREX’te Oda ve Borsalar, Kalkınma Ajansları, valilikler, belediyeler, kooperatifler, üretici birlikleri ve firmalardan oluşan 400’ün üzerinde katılımcının yer alacağını bildiren Çandır, şunları kaydetti:

‘’Türkiye’mizin güneyinden kuzeyine, doğusundan batısına bütün yöresel ürünleri Antalya’da buluşacak” dedi. Çandır, Mersin’in cezeryesinden, Erzurum göğermiş peynirine, Denizli buldan bezinden Gaziantep fıstığına, Balıkesir’in höşmerim tatlısından Afyonkarahisar’ın sucuğuna, Şanlıurfa biberinden Tokat basmasına bölgesine has yüzlerce ürünün YÖREX’te ziyaretçiyle buluşack.’’

Çandır YÖREX açılışına TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yanı sıra farklı illerden gelecek valiler, belediye başkanları, oda borsa başkanlarının da katılacağını söyledi.

Ticarete can suyu olacak

YÖREX’te TOBB’un desteğiyle yerel ürünlerin ulusal ve uluslararası market zincirleri ve e- ticaret siteleriyle iş bağlantısının sağlanacağı ikili görüşmeler gerçekleştirileceğini belirten Ali Çandır, ‘’İkili görüşmelerden çok sayıda ticari anlaşma bekliyoruz. Bu görüşmelerde gerçekleştirilen anlaşmalar yöresel ürün ticaretimizi canlandırmaya devam edecek. Ticarete can suyu olacak” dedi.

12 yılda 2 milyon ziyaretçi

YÖREX Fuarının geçen 12 yılda 2 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladığına dikkat çeken Çandır, şöyle devam etti:

‘’YÖREX kadim Anadolu kültürünün geleceğe aktarılmasında da büyük katkı sağlıyor. Özellikle çocukların YÖREX’i görmesi gerekiyor. Atalarımızdan bizlere emanet, bizlerden ise çocuklarımıza miras kalacak yöresel ürünlerimizi görmek, dokunmak, tatmak ve hissetmek için herkesi YÖREX’e davet ediyorum. Özellikle çocuklarımızın YÖREX’i görmesini diliyorum. Çünkü YÖREX’i gören çocuk geçmişle bağ kuruyor’’

Ücretsiz ziyaret edilecek YÖREX Fuarında Anadolu Ateşi de gösteri sunacak.