İhracatçıdan döviz alımına istisna talebi

İmam GÜNEŞ

Merkez Bankası’nın (TCMB) Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile online olarak gerçekleştirilen toplantısında yeni öneriler gündeme geldi. TİM yönetim kurulu ve ihracatçı birlik başkanlarının da yer aldığı toplantıda yüzde 2’lik döviz desteğinin kapsamının ihracatçı lehine değiştirilmesi istendi.

Mevcut uygulamaya göre, firmalar yurt dışı kaynaklı dövizlerinin TCMB'ye satışı sırasında verecekleri taahhüt karşılığında, Türk lirasına çevrilen tutarın yüzde 2'si kadar döviz dönüşüm desteği alabiliyor. Ülkeye getirdikleri yurt dışı kaynaklı dövizlerinin en az yüzde 40'ını TCMB'ye satan firmalar, bunun ardından getirilen dövizin kalan kısmını kur korumalı dönüşüm hesabında değerlendirebiliyor ve verdikleri taahhüt karşılığında Türk Lirası’na çevrilen tutarın yüzde 2'si kadar da döviz dönüşüm desteğinden yararlanıyor. Bir nevi 2+2 modeli uygulanıyor. Bu uygulamadan yararlanmak isteyen ihracatçıların 3 ay boyunca döviz almamayı taahhüt etmesi gerekiyor.

Döviz desteği direkt yüzde 4 olarak uygulansın talebi

Edinilen bilgilere göre, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun ihracatçıların ikinci yüzde 2’lik döviz desteğinden yeteri kadar yararlanmadığını dile getirdiği ve bu uygulamaya destek verilmesini talep ettiği belirtildi. İhracatçılar ise giderlerinde dövizin önemli yer tuttuğuna, başta hammadde tedariki için döviz bulundurmaları gerektiğine dikkat çekerek yeni bir öneride bulundu. Üç ay boyunca döviz almama taahhüdünün esnetilmesini isteyen ihracatçılar, ihracat gelirlerinin yüzde 20’lik kısmıyla taahhüt vermeksizin döviz almak istediklerini talep etti. Kavcıoğlu’nun da bu talebe sıcak baktığı ifade ediliyor. İhracatçılar ayrıca yüzde 2+2 olarak belirli şartlarla uygulanan desteğin direkt yüzde 4 olarak uygulanmasını da gündeme getirdi.

Kur politikası fiyatta rekabetçiliği azalttı

Görüşmenin ardından EKONOMİ gazetesine bilgi veren ihracatçılar, TCMB Başkanı Kavcıoğlu’nun sektörlerle yakından ilgilendiğini, tüm taleplere çözüm bulma noktasında çalışacaklarını söylediği bilgisini verdi. Girdi maliyetlerinin çok fazla olduğunu, kurun sabit kalmasıyla fiyat rekabetçiliğini kaybettiklerini dile getiren ihracatçılar, “Kurlarla ilgili problemlerimize değindik. Birkaç ay önce direnme durumumuz vardı. Ancak bugün her sektör rekabetçiliğini kaybetti. Bu kapsamda destek istedik. Önceliğin enflasyonla mücadele olduğu cevabını aldık. Biz enflasyonun olmasını istemiyoruz. Ama enflasyon varsa buna paralel bir kurun olması gerekir. Piyasa fırladı, dengeler değişiyor. Fiyatta rekabet edemezsek mevcut pazarlarımızı kaybetme riskimiz var” dedi.

Bankaların masrafları kredi faizlerini artırıyor

Uygun maliyetli finansmana erişimin önemine dikkat çeken ihracatçılar, özel bankaların birçok gerekçe göstererek talep ettikleri masrafların kredi maliyetini yükselttiğine de değindi. Bankaların komisyon, dosya masrafı, vadeli hesapta belirli süre para bulundurma gibi şartlar istediğini ve isteklerle beraber kredi maliyetin 5-6 puan yükseldiğini vurgulayan ihracatçılara, Kavcıoğlu tarafından konunun inceleneceği ve çözüm bulunacağı cevabı verildiği belirtiliyor.