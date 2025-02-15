İş arayanlar yapay zekaya güvenmiyor!

İş arayanların çoğu yapay zekanın işe alım sürecinde faydalı olabileceğini düşünüyor, ancak becerilerinin adil bir şekilde değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunda endişe duyuyor. Yapay zekâ, sürecin verimliliğini artırma potansiyeline sahip olsa da iş arayanların büyük bir kısmı insan muhakemesine daha fazla güveniyor.

Adecco’nun 23 ülkede 30.000 çalışan ile yaptığı araştırmaya göre, 22 sektörden 19'unda adaylar, geleneksel olmayan becerilerin değerlendirilmesi söz konusu olduğunda insan muhakemesini yapay zekaya tercih ediyor. Bu durum özellikle imalat (yüzde 18), sağlık (yüzde 17) ve hukuk (yüzde 17) sektörlerinde belirginleşiyor.

Yapay zekaya en çok güvenen sektörler

İş arayanların yapay zekaya insan işe alım uzmanlarından daha fazla güven duyduğu üç sektör öne çıkıyor: Havacılık (yüzde 11), mobilite (yüzde 3) ve e-ticaret (yüzde 3). Bu sektörlerde adaylar, yapay zekanın seçim sürecinde daha doğru kararlar verebileceğine inanıyor.

İşe alım sürecinde yapay zekâ neden şüphe uyandırıyor?

Yapay zekaya duyulan güvensizliğin temel nedenlerinden biri, adayların yüzde 42’sinin, yapay zekanın beden dili veya ses tonu gibi sözel olmayan ipuçlarını değerlendiremeyeceğine inanması. Kadınlar (yüzde 47), erkeklere (yüzde 38) oranla bu konuda daha fazla endişe duyuyor.

Ayrıca, iş arayanların yüzde 32’si yapay zekanın en iyi adayı seçip seçemeyeceğinden şüphe duyarken, yüzde 23’ü gönüllülük veya seyahat gibi geleneksel olmayan deneyimlerin göz ardı edilebileceğinden endişeli. Kadınlar (yüzde 26), erkeklere (yüzde 19) kıyasla bu konuda daha fazla kaygı taşıyor.

Yapay zekanın ayrımcılık yapabileceğine dair endişeler de mevcut. Bu kaygı özellikle İsviçre (yüzde 23), Avustralya (yüzde 19), Fransa (yüzde 18), Almanya ve ABD’de (yüzde 17) yaygın.

Hangi gruplar yapay zekaya daha fazla güveniyor?

Araştırmaya göre, üniversite mezunları (yüzde 65) yapay zekanın işe alım sürecinde kullanılmasına daha açık. Buna karşın, ortaokul mezunları arasında bu oran yüzde 39’a düşüyor.

Genel olarak adaylar, yapay zekanın doğrudan seçim yapmasından ziyade, iş aramalarına rehberlik etmesini daha olumlu karşılıyor. Ankete katılanların yüzde 64’ü, yapay zekanın doğru pozisyonlara yönlendirme yapabileceğine ve işverenlerin daha uygun iş tanımları oluşturmasına yardımcı olabileceğine inanıyor.

Yapay zekâ ve insan işe alım uzmanları birlikte çalışmalı

Adecco’nun "Geleceğin Küresel İşgücü" raporuna göre, şirketlerin işe alım süreçlerini daha verimli hale getirmek için yapay zekaya yatırım yapmaları gerekiyor. Ancak, sürecin tamamen yapay zekâ odaklı olmaması gerektiği de vurgulanıyor. Raporda, işe alım sürecinin yalnızca beceri ve deneyime dayanmadığı, adayların potansiyelinin tam olarak değerlendirilmesi için insan işe alım uzmanlarının sürece dahil edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Ayrıca, şirketlerin işe alımda yapay zekayı nasıl kullandıkları konusunda şeffaf olmaları gerektiği de özellikle vurgulanıyor. Adayların sürece dair daha fazla bilgi sahibi olması, güven sorunlarını azaltarak işe alımda daha sağlıklı kararlar alınmasını sağlayabilir.