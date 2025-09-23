TÜRKONFED ve İş Bankası, ABD’de girişimci kadınları gündeme taşıdı

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Türkiye İş Bankası, 2021 yılında hayata geçirdikleri Girişimde Kadın Gücü projesi ile bir yandan yurt genelinde etkinlikler düzenlerken diğer yandan projeyi uluslararası arenaya da taşıyarak girişimci kadınların iş olanaklarını genişletmesine katkı sağlıyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen ABD ziyaretinde iki kurumun temsilcileri; T.C Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, T.C. New York Başkonsolos Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) Program ve Politika Müdür Yardımcısı Shoko Ishikava ve UN Global Compact Dış İlişkiler ve Katılım Başkanı Sue Allchurch ile bir araya geldi.

Türkevi ve NAWBO’da etkinlik

Heyet tarafından UN Women ECARO (UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi) iş birliğiyle Türkevi’nde, ‘Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Tedarik Zincirleriyle Sürdürülebilir Kalkınma Etkinliği’ düzenlendi. Geniş katılımlı etkinlikte, özel sektörün satın alma gücünün kadın-erkek eşitliği üzerindeki potansiyel etkilerinin ele alındığı bir panel gerçekleştirildi.

Amerika’nın önde gelen kadın iş dünyası organizasyonu NAWBO (National Association of Women Business Owners) tarafından Oppenheimer salonunda düzenlenen ‘Transatlantic Opportunities For Entrepreneurial Women’ başlıklı panelin moderatörlüğünü NAWBO Başkanı Neena Dutta üstlenirken TÜRKONFED adına Prof. Dr. Yasemin Açık, İş Bankası adına Özge Küllah Kurtuluş ve JR Coaching & Consulting’in Kurucusu ve Fortune 500 Şirketlerine Strateji Danışmanı, Üst Düzey Yönetim Danışmanı & Liderlik Uzmanı Jessica Rivera katıldı.

Prof. Dr. Yasemin Açık: GKG projemiz ile binlerce girişimci kadına ulaştık

Ziyareti değerlendiren TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İş Dünyasında Kadın Komisyonu (İDK) Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, “Kadınların girişimcilikte güçlenmesi ve hayatın her alanında kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, sürdürülebilir kalkınmanın öncelikli koşullarından

birini oluşturuyor. Biz de Girişimde Kadın Gücü projesiyle binlerce kadına ulaşarak farklı destek mekanizmalarıyla iş hayatında daha güçlü bir konum edinmelerine katkı sağlıyoruz. Öte yandan geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da New York’ta gerçekleştirdiğimiz temaslarla projemizin uluslararası alandaki görünürlüğünü artırırken aynı zamanda ülkemizdeki girişimci kadınlara daha geniş bir perspektif sunuyor, deneyimlerimizi küresel iyi örneklerle zenginleştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de paydaşlarımızla birlikte kadınların ekonomik hayatta daha güçlü bir şekilde yer almaları için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Özge Küllah Kurtuluş: Girişimci kadınların desteklenmesi, ekonomik kalkınmanın da anahtarı

İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Müdürü Özge Küllah Kurtuluş, “Girişimci kadınlara finansal hizmetler sunarken aynı zamanda ekosistemin dönüşümüne katkı sağlayan bir paydaş olma sorumluluğunu da üstleniyoruz. Girişimci kadınların finansmana erişimini kolaylaştırmak ve tedarik zincirlerine daha etkin katılımını sağlamak amacıyla birçok alanda çalışmalar yürütüyoruz. Bunlardan birini de Girişimde Kadın Gücü projemizin önemli çıktıları arasında yer alan ve 2023 yılında yayımladığımız ‘Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Tedarik El Kitabı’ oluşturuyor. Bu el kitabı ile ülkemizde kadınlara ait işletmelerin kamu ve özel sektör ihale ve tedarik süreçlerine katılmalarını kolaylaştırmayı amaçladık. Sonrasında bu hedefin uluslararası arenaya taşınması için de ilk adımlarımızı attık. Bankamız, TÜRKONFED ve UN Women iş birliğinde hazırlık çalışmaları devam eden Kadın - Erkek Eşitliğine Duyarlı Tedarik El Kitabı’nın tedarik süreçlerine entegrasyonu destekleyecek önemli bir kaynak olacağına inanıyoruz. ABD’deki ziyaretlerimizde global örneklerle hazırlanacak bu el kitabının 3 ülkede pilot çalışmalarının başlatılması yönünde prensipte anlaştık. Amacımız, girişimci kadınların bireysel başarısına katkı sunarken aynı zamanda ekonomik büyümeyi daha kapsayıcı ve dayanıklı bir zemine oturtmak. Biliyoruz ki, girişimci kadınların desteklenmesi, ekonomik kalkınmanın da anahtarı” diye konuştu.

Belen Sanz Luque: Girişimci kadınlar için eşit şartlar yaratıyoruz

UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Belen Sanz Luque ise şunları söyledi; “UN Women, İş Bankası gibi özel sektör kuruluşları ve TÜRKONFED gibi iş dünyası dernekleri arasındaki iş birliği; uzmanlık, ağlar ve kadınların güçlenmesine yönelik kararlılığın güçlü bir ittifakını temsil ediyor. Kadın erkek eşitliğine duyarlı tedarik yaklaşımı etrafında güçlerimizi birleştirerek, yalnızca girişimci kadınlar için yeni pazarlar açmakla kalmıyor, aynı zamanda onların işletmelerinin büyümesi ve adil bir şekilde rekabet edebilmesi için eşit şartlar da yaratıyoruz.”

Kurumlardan geniş katılım

Girişimde Kadın Gücü projesinin New York ziyaretinde TÜRKONFED’i Başkan Yardımcısı ve İDK Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu Üyesi Arda Batu, Genel Sekreter Yardımcısı Erhan Arslan, Program Direktörü Nazan Butuner ile Romanya Türk İş Adamları Derneği (TİAD) Başkanı Ufuk Tandoğan temsil etti. Türkiye İş Bankası ekibinde ise Türkiye İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Müdürü Özge Küllah Kurtuluş, KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Bölümü Birim Müdürü Nazlı Coşkun, İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Bölümü Müdür Yardımcısı Pınar Geben Yalçın ve Müdür Yardımcısı Pınar Yılmaz yer aldı.