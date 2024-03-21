“Kadın girişimci sayısındaki artış sürdürülebilir büyümenin önünü açacak”

ANKARA (EKONOMİ)- Ankara Sanayi Odası (ASO) koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu’nun ASO Hizmet Binası’ndaki yeni çalışma ofisinin açılışı yapıldı.

TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hande Öztürk’ün ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ASO Başkanı Seyit Ardıç, ATO Başkanı Gürsel Baran, Çubuk Ticaret Borsası Başkanı Murat Şan, ANGİKAD Başkanı Gözde Diker, ASO Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri katıldı.

ASO’nun TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu için tahsis ettiği çalışma ofisinin açılış töreninde konuşan Seyit Ardıç, kadın girişimcilerin özverili çalışmalarını takdirde takip ettiğini bildirdi. Ekonomik kalkınma için kadın girişimciliğin çok önemli olduğunun altını çizen Ardıç, Türkiye’de kadın girişimci sayısının artışının, kaliteli ve kapsayıcı büyümenin önünü açacağını aktardı.

Ardıç, ASO olarak kadın girişimcilerin yanında olmaya devam edeceklerini, kadının işgücüne katılımı ve ekonomik güçlenmesine büyük önem verdiklerini bildirdi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de kadın girişimci sayısının artmasında TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’nun çalışmalarının büyük rol oynadığını söyledi. Hisarcıklıoğlu, kadın girişimcilere verdikleri destekten dolayı ASO Başkanı Seyit Ardıç, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk ile Ankara İl Başkanı Hande Öztürk’ü kutladı.