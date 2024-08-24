Kapanan şirketler, karşılıksız çekler, konkordatolar 7 ayda geçen yılı aştı

Ekonomide 2021 sonrasında oluşan kur atakları ve enflasyondaki yükselişin ardından, 2023 ve 2024 yaşanan seçimler, enflasyonla mücadele ve faiz yükselişleriyle gelen durgunlaşma sinyalleri artarken, ticarette sorunlar verilere yansımaya başladı.

Birgün'den Havva Gümüşkaya haberine göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) verilerine göre, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 42,9, bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 39,8 oranında artışla 2 bin 889 şirket kapandı. Açılan şirket sayısında artış yıllık bazda yüzde 4,2 oldu.

2024’ün Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre kapanan şirket sayısı yüzde 28,3 artarken, açılan şirket sayısı da yüzde 14,5 oranında geriledi.

Karşılıksız çek tutarındaki artış yüksek oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) EVDS sisteminde yayımlanan Takasbank verilerine göre, bir önceki ay karşılıksız çek adedi 10 bin 546 adet seviyesinde bulunurken, temmuzda bu rakam yüzde 149,9 artarak 26 bin 351 adede yükseldi.

Karşılıksız çek tutarı bir önceki aydaki 6,45 milyar TL'den 15,77 milyar TL'ye çıktı.

Yılın ilk 7 ayında toplam karşılıksız çek tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 216 artarken, temmuzda aylık yüzde 198, yıllık bazda da yüzde 144 oranında arttı.

Toplam ibraz edilen çek adedi bir önceki aydaki 614 bin 764 adetten 1 milyon 472 bin 257 adede, tutarı ise 307,4 milyar TL'den 606,3 milyar TL'ye yükseldi.

Toplam ibraz edilen çek adedi de yıllık yüzde 4 düşerken, tutar bazında yüzde 70 artış gösterdi.

Esnaf kepenk kapatıyor

TESK verilerine göre kepenk kapatan esnaf sayısında da son 5 yılın ilk 7 ayına bakıldığında 3 yıldır yükseliş görülüyor.

Konkordato verilerine bakıldığında da ödeme güçlüğü yaşayan şirketlerin bu yol başvurmasıyla 2023 yılının toplamında 519 olan geçici mühlet kararı, 2024 yılının ilk 7 ayında 788 oldu. Geçen yılın toplamında 65 şirket hakkında iflas kararı verilirken, 2024 yılında sadece 7 ayda iflas kararı verilen şirket sayısı 55 oldu.