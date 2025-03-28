Konukoğlu bankalara seslendi: Devlet bütçesine katkı veren bu kente ayrıcalık tanımalısınız

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Gaziantepli sanayicilerin mücadeleci bir ruhla her zaman kendi işlerini kendilerinin yaptığını söyleyen Konukoğlu, kente ilişkin ekonomik veriler paylaşarak, “Gaziantep, yıllık 10 milyar dolar civarında ihracatı olan, 6.5 milyar dolar civarında ithalatı olan, her sene yüzde 30-35 oranında devletin bütçesine katkıda bulunan bir şehir” dedi.

“Ekonomide iyiye giderken yeniden gerilemiş olduk”

Türkiye’nin ekonomik olarak toparlama evresine girdiği aşamada yaşanan son gelişmelerin cereyan etmesiyle geriye gidildiğini söyleyen Konukoğlu, “Biz bunları da aşarız, bu sorunlar da geride kalır. Biz şehir olarak da ülke olarak da güçlü, mücadeleci ruha sahibiz. Ekonominin şu anda gidişatında alınan kararların sonuna kadar arkasındayız. Enflasyonu düşürmenin tek yolu üretim kapasitesini artırıp, arzı- faizi artırıp talebi kısıp dengeyi oluşturmak. Sanayiciye destek verilmesi gerekiyor, tüm bankalara çağrıda bulunuyorum bu kente ayrıcalık tanımalısınız. Bu şehir her zaman için büyümüş ve devlet bütçesine katkıda bulunmuş bir şehir. Bu kent dış ticaret açığı vermedi, her aldığımız hammaddeye katma değer katıp ileriye taşıyoruz. Türkiye’de bu siyasi ve ekonomik dönemeçten de çıkılacağını, işlerin yoluna gireceğini düşünüyorum. Bayramı bu noktada fırsat olarak görüyorum, herkesin kol kola girip barıştığı zamanlardır bayramlar” şeklinde konuştu.

iş

2024 yılının Eylül ayında hesaplarında enflasyonu yüzde 25 baz aldıklarını ancak şu andaki konjonktürde 30 bandını korumak gerektiğini söyleyen Konukoğlu, “Dolar ortalamasını 39 almıştık şimdi 41-42 olarak revize etmemiz gerekecek” dedi. Dijitalleşme ve yeşil dönüşüm konularını iyi çalışmak gerektiğini de belirten Konukoğlu, “ Dijitalleşme bizim için çok önemli, yeşil dönüşüm üretimde artık vazgeçilmez bir unsur. Karbon ayak izi meselesini gündemimize almamız lazım. Çimento en fazla karbon ayak izi olan sektörlerden biri. Avrupa’nın hesaplamalarına göre 1 ton çimentoda 800 kilogram karbon çıkar normal şartlarda ancak bunu 600 kilograma çekme hedefi konuldu. Şimdiden yapmamız gereken ne varsa yapmamız lazım, Gaziantep Sanayi Odası bu noktada örnek bir oda. GSO, Türkiye’de karbon ayak izini ilk hesaplayan oda oldu. Bir yıl boyunca karbon ayak izi işini araştırdık, şimdi şirketlerimiz yoğun ilgi gösteriyor, kent olarak ülkede örnek durumdayız” ifadelerini kullandı.