"Müstakbel çağın lider ülkelerinden olacağız"

İMAM GÜNEŞ

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altında faaliyet gösteren Dünya Türk İş Konseyi (DTİK), dünya çapında ses getiren Türk ve Türkiye dostu diaspora temsilcilerini İstanbul’da bir araya getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı etkinlikte çok sayıda bakan ve iş dünyası temsilcisi de yer aldı.

10’ncusu yapılan DTİK Kurultayı’nda 131 farklı ülkeden temsilci bulunurken, iş dünyasından eğitime, sanattan spor ve siyasete kadar birçok alanda başarılı diaspora üyelerinin de bulunduğu 2 binden fazla kişi katıldı. Bugün de (16 Eylül) DTİK Genel Kurulu’nda 131 ülkeden katılan temsilciler, 6 bölgenin yönetimi ve başkanlarını seçecek. Etkinliğe toplamda 4 bini aşkın kişi katılması bekleniyor.

Etkinliğin açılışında konuşan Recep Tayyip Erdoğan, DTİK gibi yapıların katkılarıyla kültürel, ekonomik, tarihsel, sosyal, siyasi bağlarımızı sürekli güçlendirmek için çalıştıklarını ifade etti. “Böylece hem kendi vatanımızda hem diasporadaki kardeşlerimizin önünde yeni bir dönemi hep birlikte açacağız” diyen Erdoğan, “Küresel düzeydeki her gelişmeyi kendi ortak hedeflerimiz haline getirerek, kısa sürede dünya çapında hayırlı neticeler elde edeceğimizden şüphe duymuyorum. Hep birlikte bir olduğumuzda, iri olduğumuzda, diri olduğumuzda, kardeş olduğumuzda, hep birlikte Türk dünyası olduğumuzda bunu sağlayabiliriz” dedi.

“Ekonomik sıkıntıları geride bırakıyoruz”

Yeni bir çağın ayak seslerinin giderek güçlü bir şekilde duyulmaya başladığını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüm hesaplarımızı dünyanın önündeki bu müstakbel çağın lider ülkeleri arasında yer almak üzerine kuruyoruz. ‘Türkiye Yüzyılı’ derken ifade ettiğimiz vizyon tam olarak budur. Türk Devletleri Teşkilatı ile bu vizyonu soydaşlarımızla paylaştık. İslam dünyasında da benzer arayışlar içindeyiz. Açıkçası, orada mesafe kat etmek daha zor ve yavaş oluyor. İnşallah bunu da sağlayacağız. Küresel ekonomik dalgalanmaların etkisiyle yaşanan sıkıntıları adım adım geride bıraktığımız bir dönemin içinden geçiyoruz. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütme yolunda kat ettiğimiz her mesafe içerisi ve dışarıyla tüm iş dünyamıza da yeni nefestir.”

Kurultayda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ticaretteki büyümenin yüzde 2’nin altında kalacağı bir ortamda iş insanlarının ortaya koyacağı işbirliklerinin sinerjisi ile bir atılım döneminin inşa edebileceğinin altını çizerek şöyle devam etti: “Bu sinerjiye güvenerek, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hazırladığımız OVP kapsamında bu yıl için 255 milyar dolarlık mal ihracatı, 120 milyar dolarlık hizmet ihracatı olmak üzere toplamda 375 milyar doları bulacak bir ihracat hedefledik. Türkiye’nin sunduğu yatırım fırsatları ve yeni girişim modelleri çerçevesinde en başta komşularımız, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrasya olmak üzere daha sıkı bağlar kurmak için de kararlılıkla çalışacağız.”

İki önemli hedef…

Diasporayı bir ‘beyin göçü’ olarak değil, ‘beyin gücü’ olarak gördüklerini söyleyen DEİK Başkanı Nail Olpak ise, “Yurtdışında yaşayan Türk toplumunu da, ‘Göçten Güce Dönüşen Türk Diasporası’ olarak nitelendiriyorum. Amacımız, Türk kökenli ve Türkiye dostu iş insanları arasında Almanya’dan Senegal’e, Fransa’dan Azerbaycan’a, Hollanda’dan Amerika’ya, Avustralya’dan Çin’e, Bosna Hersek’ten Küba’ya kadar, bir koordinasyon ve network oluşturmak. İki önemli hedefimiz var. Birincisi, yurt dışında yaşayan Türk toplumunun ekonomik, siyasi ve sosyal gücünü artırmak ve ana vatanımıza da katkıda bulunmalarına destek olmak. İkincisi ise diaspora temsilcilerimizin katkısıyla ülkemizin tanıtımına ve stratejik iletişim faaliyetlerine katkıda bulunmak” dedi.

9 KATEGORİDEKİ ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Türk diasporasının buluştuğu etkinlikte iş dünyasından eğitime, sanattan spor ve siyasete kadar birçok alanda katılımcı yer alırken, 9 kategoride en başarılı olan isimlere ödülleri verildi. Ödüller ve kazananlar şöyle;

● İş Dünyası Ödülü - Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi ve Avrupa CEO’su Serpil Timuray

● Girişimci Ödülü – Crytek Kurucusu ve CEO’su Avni Yerli

● Gönül Bağı Ödülü - Aliya İzetbegoviç Vakfı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Sabina İzzetbegoviç Berberoviç

● Diaspora Tarihi Ödülü - Akademisyen Işıl Acehan

● Akademi Ödülü - Cakarta Büyükelçisi Prof. Dr. Talip Küçükcan

● Gastronomi Ödülü - Somer Sivrioğlu Sanat Ödülü - İsmail Acar

● Türkiye Dostu Ödülü - Türk- Amerikan Politik Eylem Komitelerinin Kurucusu Lincoln McCurdy

● DTİK Özel Ödülü - DTİK Eski Başkanı ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu