OBA Makarna YKÜ İpek Cıncıkcı: "Yönetim Kurulumuzda kadın üye oranı %42"

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Oba Makarna’nın geçmişinden bu yana kadınlara aktif rol veren bir şirket olduğuna değinen Cıncıkcı, aynı bakış açısı ile yola devam ettiklerini ve kadınların iş dünyasına kattığı niteliklerin yadsınamaz olduğunu kaydetti. Cıncıkcı, “Kadınların güçlü önsezileri, iletişim kurma becerileri ve uzlaşmaya daha yatkın olması iş hayatı için önemli unsurlar. Kadınlar bu bakış açısı ile aslında takım kurabilme, rol model olma özelliği yadsınamaz. Kadına destek olmak, topluma destek olmak demek. Kadınların pozisyonu ne olursa olsun iş hayatında fark yarattığını, sorumluluk aldığını görüyoruz” dedi.

Oba Makarna’da 313 kadın çalışan yer alıyor

Oba Makarna’da kadın çalışan sayısının 313 olduğunu belirten Cıncıkcı, “2023 yılsonu itibari ile toplam çalışan sayımız 1231 idi, 313’ü kadın çalışandan oluşuyor. Saha ekiplerimizden vardiya amirlerimize kadar birçok alanda kadın çalışanımız mevcut. Yönetim kurulumuzun yüzde 42’si kadın üyeden oluşuyor. Bu oranın, geleneksel normların batı illerimize nazaran daha baskın olduğu Anadolu’da kurulup gelişmiş bir şirket için oldukça yüksek bir oran olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Oba’da benimle birlikte ERP sistemine geçişten tutun, Turquality Marka Destek Programı, Ar-Ge ve ürün geliştirme tarafındaki projeleri şirketimizde kadınlar hayata geçirdi. Geçen sene Ekonomi Gazetesi tarafından Anadolu’da Yükselen Kadın’ ödülünü aldım. Bu ödül benim için çok kıymetliydi. Kadınlara yönelik sosyal sorumluluk projeleri ile çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Gıda israfını önlemek üzere yeni çalışmalarımız var, zamanla duyurularını kamuoyuyla paylaşacağız. Yaklaşık bir yıldır İnsan Kaynakları Yönetimi Projesi üzerinde çalışıyoruz, bu projede işe alımlarda, verilen ilanlardan kariyer planlamasına kadar her aşamada cinsiyet eşitliğini sağlayacak uygulamaları hayata geçirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Çalışan kadının evdeki rolü asla değişmiyor”

Anadolu’da iş kadını olmanın zorluklarından söz eden Cıncıkcı, “Kadın her ne kadar çalışıyor da olsa evdeki rolü asla değişmiyor. Kadın evi, işi, çocuğu aynı anda yöneterek aslında müthiş bir organizasyonu da yönetmiş oluyor. Kadınlar çalışma hayatında erkek meslektaşları ile adil olmayan koşullarda yarışıyorlar. Tüm bunlara rağmen çalışma hayatının kadınlara olumlu katkılarının çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Çalışan kadın ailenin refah seviyesini yükseltiyor” ifadelerini kullandı.

Gaziantep’in kadın dostu kent imajına Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in büyük bir katkı sağladığını belirten Cıncıkcı, “Büyükşehir Belediye Başkanımız kent için önemli bir rol model, hem kadın girişimcileri destekliyor hem de örnek oluyor. Kadınların iş hayatına dahil olması için önemli işlere imza atıyor, bu açıdan Gaziantep şanslı bir şehir. Kentimizdeki kadınlar bakanlıkların, KOSGEB’in, İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın kadın girişimciliğini destekleyen programlarından yararlanabiliyor. Burada yapılması gereken en önemli şey, kadınlarımızın bu imkanlardan teşviklerden haberdar olması” dedi.