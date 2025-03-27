Özpolat Makine çok eksenli kaynak robotlarla üretim yapıyor

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde 60 yıldan bu yana üretim yapan Özpolat Tahıl İşleme Teknolojileri, yapay zekadan yararlanarak üretim çehresini yeniledi. Ar-Ge çalışmalarıyla dikkat çeken şirket, anahtar teslim projelerle tahıl işleme teknikleri konusunda hizmet sunuyor.

Özpolat Tahıl İşleme Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özpolat, şirketin yulaf, mısır, çavdar, mercimek ve birçok tahıl ürününün tarladan sofraya gelme serüvenine katkı sağladığını belirterek, Özpolat Makina’nın tahıl işleme tekniklerinin tamamında hizmet verdiğini belirtti. Özpolat, şirketin yüzde 95 yurt dışı odaklı çalışmalara imza attığını ifade ederek, “Gaziantep’te 60 yıldan bu yana makina sektöründe hizmet sunuyoruz. Anahtar teslim projelerimiz dikkat çekiyor. Son olarak Sibirya’da 7 fabrikadan oluşan bir gıda kompleksi kurduk. Projelerin büyüklüğüne göre yıllık çalışma verilerimiz değişiyor ancak yıllık 1000 ton kapasiteli dört fabrikayı A’dan Z’ye kurabilecek kapasiteye sahibiz” dedi.

“Katma değeri ve performansı yüksek ürünü üretmek zorundayız”

Dünyada üretim tekniklerinin sürekli kendini yenilediğine dikkat çeken Özpolat, “ Katma değeri yüksek- performansı yüksek olan ürünü sağlamak durumundayız. Bunu kalite ve teknoloji ile yapabiliriz. Bu noktada bilime, araştırmaya, mühendisliğe bütçe ayırmak zorundayız. Yatırımlarımızı bu doğrultuda yaparak 60 yıldır sektörde varlığımızı sürdürüyoruz. Gaziantepli üreticiler girişimcilikte ve üretim teknolojilerini takipte oldukça iyi. Yapay zeka ile kendi programlarımızı üretip ilerlemek zorundayız, durma şansımız olmadığı gibi yavaş gitme şansımız da yok. Biz de şirket olarak Ar-Ge çalışmalarımıza mutlaka bütçe ayırıp kendimizi sürekli dönüştürüyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl yatırımlarımızı yaptık ve çok eksenli kaynak robotlarımız faaliyete başladı” ifadelerini kullandı.