Sürdürülebilir İş Ödülleri, 11. yılında yeni kategorilerle geliyor

Sürdürülebilirlik alanında ilham verici başarıları ödüllendirmek üzere düzenlenen "Sürdürülebilir İş Ödülleri", bu yıl 11. kez aday projeleri değerlendirmeye hazırlanıyor. Başvuruların 12 Haziran'a kadar devam edeceği süreçte, Türkiye'nin en güçlü jürisi, alanında uzman akademisyenler ve lider isimlerden oluşan 51 kişilik ekip, geleceğe yön veren sürdürülebilir girişimleri değerlendirecek.

İki yeni kategori, teknolojik ve stratejik yenilikleri teşvik ediyor

Günümüzde teknolojik gelişmeler, sürdürülebilirlik çabalarını destekleyen önemli bir araç haline gelmiştir. Teknolojinin sağladığı veri analitiği, yapay zeka, nesnelerin interneti gibi yenilikler, işletmelerin kaynak kullanımını optimize etmesine, atık yönetimini iyileştirmesine ve çevresel etkilerini azaltmasına olanak tanır. Ayrıca, yeşil enerji kaynaklarının kullanımı ve karbon emisyonlarının izlenmesi gibi alanlarda teknoloji, sürdürülebilirlik çabalarının etkin bir şekilde yönetilmesini sağlar. Bu nedenle, teknoloji ve sürdürülebilirlik bir arada olmalıdır çünkü teknoloji, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için güçlü bir itici güçtür ve işletmelere daha etkili çözümler sunarak, işletmelerin sürdürülebilirlik yolculuklarını hızlandırır.

Toplam 16 kategori belirlendi

Ödüllere, Enerji Yönetimi, Su Yönetimi, Atık Yönetimi, Karbon Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Sürdürülebilir Ürün İnovasyonu, Döngüsel Ekonomi Dönüşümü, Sosyal Etki, Sürdürülebilirlik İletişimi, İşbirliği, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık, Kadının Güçlendirilmesi, Çalışan Katılımı, Sürdürülebilirlikte Yapay Zeka Uygulamaları, Sürdürülebilir İş Raporlaması, Yılın Startup’ı olarak toplam 16 kategoride başvuru yapılabiliyor.

Bu yıl, Sürdürülebilir İş Ödülleri’ne "Sürdürülebilirlikte Yapay Zeka Uygulamaları" ile "Döngüsel Ekonomi" kategorileri ilk kez eklendi.

Dijital dönüşüm esas alınarak çevrimiçi sistem üzerinden gerçekleşen başvuru süreci, 12 Haziran’a kadar devam edecek.