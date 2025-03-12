TİM Suriye Masası Başkanlığına Celal Kadooğlu getirildi

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Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği komşu ülkeler arasında önemli bir yere sahip olan Suriye ile ilgili Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesinde bir masa oluşturuluyor. Suriye Masası adı verilen yeni oluşuma kurucu başkan olarak atanan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu çalışmaları başlattıklarını duyurarak Suriye ile ilgili her türlü ekonomik konunun ve sorunların Suriye Masasında şekil bulacağını ve kurumlar arası ilişkilerin bu masa üzerinden yürütüleceğini ifade etti.

"Tüm sektörleri kapsayacak yönetim kurulu oluşturacağız"

Kadooğlu yaptığı açıklamada “TİM bünyesinde faaliyet gösterecek ve Türkiye’den Suriye’ye yönelik ihracat gerçekleştiren bütün sektörleri kapsayacak olan Suriye Masasının kuruluşunu sağlamak üzere görevlendirildim. TİM’e bağlı bütün sektörlerimizi kapsayacak olan bir yönetim kurulu oluşturmak üzere çalışmalarımıza hızla başladık. Türkiye'nin en önemli ihracat sektörleri arasında yer alan otomotiv, hazır giyim ve tekstil, beyaz eşya, tarım ve gıda ürünleri başta olmak üzere büyük ihracat rakamlarına imza atan sektörlerimiz başta olmak üzere bütün sektörlerimizi kapsayıcı olabilecek bir yönetim kurulu oluşturacağız” dedi.



Türkiye’den Suriye’ye yönelik gerçekleştirilen ihracatlar olmak üzere bir çok konuda veri toplamak ve bu verileri paydaşlarıyla paylaşmakla da görevi olacak olan Suriye Masası aynı zaman da ihracatçıların bölgede yaşadığın sorunların çözümü yolunda da Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlğı ve Tarım Bakanlığı arasında da köprü görevi görecek. Suriye Masası bünyesinde oluşturulacak olan raportör birimi de Suriye ile ilgili bütün gelişmeleri yakından takip ederek hazırlayacağı raporları TİM üzerinden ilgili bakanlıklara ve sektör temsilcilerine Tim Masası Başkanlığı aracılığıyla ulaştıracak. Böylece Suriye ile ilgili son dönelerde yaşanan ihracat sorunlarının da asgariye indirilmesi hesaplanırken komşu ülke Suriye’ye yönelik karşılıklı ticaret hacminin de arttırılması hedefleniyor. TİM Suriye Masası kurucu başkanlığına atanan Celal Kadooğlu oluşturulacak yönetimle önemli projelere imza atacaklarına inandıklarını da dile getirerek çalışmaların en kısa zamanda sonuçlanacağını umduklarını ifade etti.