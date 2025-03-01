TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Kalkınma için daha fazla girişimci ve güçlü ekosisteme ihtiyaç var

ANKARA(EKONOMİ)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Genç Girişimciler Kurulu’nun yeni Başkanı Sanko Holding ve Sanko Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Turgut Konukoğlu oldu. Yapılan seçimlerin ardından Konukoğlu görevi önceki başkan Ali Sabancı’dan devraldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2009 yılından bu yana TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanlığını yürüten Ali Sabancı’ya teşekkür etti ve girişimciliğin bu kadar çok konuşulmaya başlamasında en büyük rolün TOBB kadın ve genç girişimciler kurullarında olduğunu bildirdi.

TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirilen TOBB GGK Bölge Temsilcileri toplantısına yönelik açıklama yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak girişimciliği her zaman ön planda tuttuklarını belirterek, girişimcileri desteklemeyi en önemli önceliklerinden birisi olarak gördüklerini söyledi.

“Gençlerin girişimciliğe bakış açısı değişti”

Ali Sabancı’nın kurulun 2009 yılından bu yana en büyük destekçilerinden birisi olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu,

“Kendisi, vizyonu, liderliği ve ilham verici kişiliğiyle binlerce genç girişimcinin, girişimciliğe bakış açısını değiştirmiştir. Önümüzdeki süreçte de kurulumuzu yalnız bırakmayacağını düşünüyorum. Hep birlikte, geçmişten aldığımız güçle geleceğe sağlam adımlarla ilerlemeye devam edeceğimizi umuyorum” dedi.

Türkiye’nin kalkınması, küresel rekabette güçlenmesi için daha fazla girişimciye yenilikçi fikre ve güçlü ekosisteme ihtiyacı olduğunu anlatan Rifat Hisarcıklıoğlu,

“Genç girişimciler, yenilikçi fikirleri, enerjileri ve cesaretleriyle iş dünyasının en dinamik gücünü oluşturuyor. Girişimci ruhu, ekonomik büyümeyi desteklerken aynı zamanda sosyal değişimin en büyük itici gücüdür. Bu nedenle genç girişimcileri desteklemek, yalnızca bireysel başarılarını değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmayı ve toplumsal refahı da güçlendirmek anlamına geliyor.” İfadelerini kullandı.

Yeni Başkan Turgut Konukoğlu da girişimci sayısını artırmanın önemli olduğunun altını çizerek, TOBB GGK’nın bu anlamda önemli bir işlev gördüğünü vurguladı.

Yenilikçi projelerle hep birlikte geleceği şekillendireceklerini dile getiren Konukoğlu, “Bu yolculuğa katkı sağlayan herkesin başarıya ulaşması için gayret göstereceğiz. Hedefimiz, ekosistemi daha güçlü, sürdürülebilir ve erişilebilir hale getirmek” şeklinde konuştu.

Ali Sabancı ise Hisarcıklıoğlu’nun 16 yıl önce girişimci sayısını artırmak için göle bir maya çaldığını belirterek bu mayanın tuttuğunu görmenin sevindirici olduğunu bildirdi.

Turgut Konukoğlu kimdir?

Gaziantep doğumlu Turgut Konukoğlu, Sanko Holding ve Sanko Enerji Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. Lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletme Bölümü’nde yaptıktan sonra Kaliforniya Üniversitesi’nde (Los Angeles – UCLA) Liderlik Eğitim Programını bitirdi. Sanko Enerji Grubu içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden önce de İş Geliştirme Direktörü, Satış Grubu Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, Enerji Grubu Başkan Yardımcısı ve CEO olarak görev aldı.