TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl güven tazeledi

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES), 10. Genel Kurulu'nu üyelerin katılımıyla gerçekleştirdi. Genel Kurul'da halihazırda genel başkan olan Ramazan Bingöl tekrardan seçilerek 3 yıllığına TÜRES'in genel başkanı oldu.

Açılış konuşması ve divan kurulunun seçilmesiyle başlayan Genel Kurul'da bir önceki dönem, oy birliğiyle ibra edildi. TÜRES'in mali bilançosunun ve faaliyet raporunun okunması sonrası yeni yönetim kurulunda yer alacak isimler üyelerin oyuna sunuldu.

TÜRES 10. Dönem Yönetim Kurulu, Yedek Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu yapılan oylamayla belirlendi ve yeni isimler kurullarda yer aldı.

“Birçok sektörün büyüyüp gelişmesine katkı sağlıyoruz”

Konuya ilişkin açıklama yapan TÜRES Genel Başkanı Bingöl, sektörün en büyük sivil toplum kuruluşu olan derneğin adından her yerde söz ettirdiğini, sektör için ciddi çalışmalar yaptığını belirtti.

Bingöl, yeni yönetim kurulu üyeleriyle sektörün sorunları için çaba göstermeye, Türk yeme-içme sektörünün dünyada hak ettiği noktaya gelmesi için çalışmaya devam edeceklerini aktararak, şunları kaydetti: "Her geçen gün büyüyen ve neredeyse 2,5 milyon insana istihdam kapısı olan sektörümüz, çiftçiden tedarikçiye birçok sektörün de büyüyüp gelişmesine katkı sağlamaktadır. Bu bizler için ciddi bir sorumluluk ve bunun farkındayız. Bu farkındalıkla işimizi ciddiye alıyor, geçimimizi sağladığımız sektörümüz için daha fazla gayret göstermemiz gerektiğini de biliyoruz. Özellikle yerli ve milli ürün kullanımını önceliyoruz ve yeni yönetimimizle birlikte bu önceliğimizi tüm sektörümüze anlatmaya devam edeceğiz."