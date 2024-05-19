TÜRKONFED gençlere istihdamda ve eğitimde destek oluyor

Toplamda 742 başvuru arasından uygun görülen 80 aday, dört grup halinde 120 saat süren yüzyüze veri bilimi eğitim programına katıldı. MEB/Üniversite onaylı sertifikaların sahibi olacak katılımcıların arasından başarılı olan 20 kişinin işbaşı eğitimlerine başlaması planlanıyor. Tüm katılımcılar İŞKUR İş ve Meslek Danışmanları tarafından desteklenecek ve kariyer koçları tarafından Kişisel Aksiyon Planları (IAP) hazırlanacak. Gençler ayrıca IAP'lerine göre iş görüşmelerine, iş kulüplerine, seminerlere, istihdam fuarlarına ve kariyer günlerine katılacak.



Dijital kariyer fuarında startup kurucuları ve üst düzey yöneticilerle buluşan adaylar, önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek webinarlara katılarak iş liderleriyle etkileşime girecekler.



TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, “19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105'inci yılını kutladığımız böylesine önemli bir yılda, TÜRKONFED olarak ‘Hayalimizdeki Türkiye'nin teminatı olarak gördüğümüz gençlere yönelik hayata geçirdiğimiz projenin geldiği noktayı görmekten mutluluk duyuyoruz. Hibe programını, Cumhuriyetin 100'üncü yılında ‘ne istihdamda ne eğitimde' olan 100 gencin kapsamlı ve bütüncül işgücü piyasası tedbirleri yoluyla istihdam edilebilirliğini artırmak ve işgücü piyasasına katılımlarını desteklemek hedefiyle başlatmıştık. Şimdiden 80 gencin hayatına dokunduk. Bundan sonraki süreçte de öncelikli çalışma alanlarımızın başında eğitim gelecek. Çünkü biliyoruz ki dünyada şekillenmekte olan yeni ekonomik mimariye entegre olmamızın ön koşulu gençlere fırsat eşitliğini sağlamaktan geçiyor. Bu fırsat eşitliği de gençlere yeni çağın becerilerini kazandıracak iyi bir eğitimle mümkün. Projemiz kapsamında verilen veri bilimi eğitimiyle gençlerimize iş dünyasına ve topluma değer katarak, stratejik kararlara yön verebilmeleri için veri analizi öğretiliyor” dedi.