TÜRKONFED’in 20. Yıl Zirvesi 7 Aralık’ta Diyarbakır’da yapılacak

Çatısı altında 26 bölgesel, 5 sektörel olmak üzere 31 federasyon bulunan Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), 2004 yılında kurulduktan sonra ilk zirvesini Diyarbakır’da gerçekleştirmişti. Konfederasyon, kuruluşunun 20. yılında bir kez daha aynı adreste, Türkiye’nin dört bir yanından iş insanlarıyla bir araya gelecek. Ana temanın ‘Küresel Riskler ve Yerel Çözümler’ olacağı ‘20. Yıl Zirvesi’, 7 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek.

Açılışını Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve DOGÜNSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Türk’ün gerçekleştireceği zirvenin onur konuğu ise Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜSİAD Önceki Dönem YİK Başkanı Tuncay Özilhan olacak.

Zirvede ayrıca EDAM Direktörü Sinan Ülgen ile Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası Eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara’nın katılımıyla ‘2025’e Girerken Küresel Riskler ve Yerel Çözümler’ başlıklı bir panel düzenlenecek.

Süleyman Sönmez: “Diyarbakır kalkınmada kritik rol üstleniyor”

Zirve hakkında bilgi veren TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, “Diyarbakır gerek ülkemizin gerekse TÜRKONFED’in tarihinde büyük bir öneme sahip. Aynı zamanda ekonomik potansiyeli ve girişimcilik ruhuyla bölgesel kalkınmada kritik bir rol üstleniyor. Bu nedenle küresel risklerin giderek arttığı günümüz dünyasında yerel çözümleri konuşacağımız bu zirve için Diyarbakır’ı seçmemiz her açıdan son derece anlamlı. Bu kadim şehrimizden çıkacak ortak aklın sadece bölgeye değil, tüm ülkemizin bugününe ve geleceğine fayda sağlayacağına yürekten inanıyoruz” dedi.