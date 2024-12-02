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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi: Türkiye, Astana sürecinde kilit role sahip

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Türkiye'nin Astana sürecinde kilit role sahip olduğunu, Suriye'deki gerilimin azaltılması konusunda faydalı ve yapıcı bir rol oynadığını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi: Türkiye, Astana sürecinde kilit role sahip
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Bekayi, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"Türkiye, Astana sürecinde kilit role sahip"

Suriye'deki tansiyonun düşürülmesinde Astana sürecinin önemine işaret eden Bekayi, "Türkiye, Astana sürecinde kilit role sahip. Suriye'deki gerilimlerin azaltılması konusunda faydalı ve yapıcı bir rol oynadı. Bu süreç devam etmeli ve Suriye'de durumun daha iyi olması için bundan faydalanmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"Astana süreci hala canlı ve uluslararası toplum, bu sürecin etkisinin farkında"

Astana sürecinin Suriye'deki krizi kontrol altına almada en kalıcı ve başarılı mekanizma olduğunu vurgulayan Bekayi, şöyle devam etti:

"Astana süreci çerçevesinde Türkiye, İran ve Suriye bölgedeki gerginliği azaltmak için yoğun çaba gösterdi. 3 garantör ülke, gerginlikleri kontrol altına almak için harekete geçmeye çalıştı. Astana süreci hala canlı ve uluslararası toplum, bu sürecin etkisinin farkında."

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Türkiye ziyaretine dair ise Bekayi, "Dışişleri Bakanı Erakçi'nin Türkiye'deki görüşmeleri terörle mücadeleye yönelik." dedi.

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