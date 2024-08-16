Uzaktan kontrollü iş makinesi üretimi yaygınlaşıyor

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA - Sıfır iş makineleri satışı ve kiralaması alanında hizmet veren Hollanda merkezli start-up machino.com’un kurucu ortağı Barbaros Yargıç, bilgisayar ve konsol oyunlarını iyi oynayanlara yeni bir iş fırsatı doğduğunu söyledi. Yargıç, özellikle birçok iş makinesi üreticisinin uzaktan kontrollü üretime yöneldiğini bildirdi.

Avrupa’nın en önemli iş makineleri fuarı Intermat’ı değerlendiren Barbaros Yargıç, bu senenin en önemli temasının yeni nesil düşük veya sıfır emisyonla makineler ile otonom kontrol sistemleri olduğunu belirtti. Komatsu, Caterpillar, Liebherr, Volvo ve Liebherr gibi büyük üretici firmaların, elektrikli, hidrojen yakıt hücreli ve hibrit modellerini sergilediğini belirtti.

Uzaktan kontrol ile ekskavatör kullanımının özellikle ulaşımı zor alanlar için kısa vadede hızlı bir çözüm olarak öne çıktığını ifade eden Yargıç,

“Örneğin, Caterpillar fuar esnasında katılımcılara Malaga tesislerindeki iş makinelerinin kullanımını sağlayan bir simülasyon düzeneği kurmuştu. Yakında, iyi bilgisayar oyunu kullanıcıları için yeni bir meslek kapısı daha açılacak gibi görünüyor. Orta ve uzun vadede, kabinsiz ve yapay zekaların yöneteceği makineleri de göreceğiz muhakkak. Fakat o günler gelene kadar makine operatörleri sektörde en çok aranan insanlar olmaya devam edecek” diye konuştu.

Barbaros Yargıç, sipariş ve satış rakamlarının 2023’ü mumla aratacak gibi göründüğünü kaydederken, global iş makinesi üreticilerinin Asya pazarında yüzde 40, Avrupa’da ise yüzde 25 daha düşük satış hacmi yaşayacaklarını anlattı.