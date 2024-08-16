ASO Başkanı Seyit Ardıç’tan enflasyon düzeltmesi uyarısı

ANKARA (EKONOMİ)

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, enflasyon düzeltmesinin işletmeleri satışa konu etmedikleri değerler için veri ödemek zorunda bıraktığını belirterek, varlığı cezalandıran sistemi işletmeler üzerinde telafisi güç zararlara yol açacağını söyledi.

Yazılı açıklama yapan Seyit Ardıç enflasyon düzeltmesinin olmayan bir servetin vergilendirilmesi olduğuna vurgu yaparken, bunun Anayasanın vergilendirme hükümlerine ve muhasebenin temel ilkelerine aykırı olduğunu belirtti. Bu kapsamda sistemin gözden geçirilmesinin zorunlu olduğunun altını çizen Ardıç, “Bugün birçok ülkede muhasebe standartları gereğince enflasyon düzeltmesi yapılmakta olup bu işlem işletmeler üzerinde vergi etkisi yaratmamaktadır. Ancak ülkemizde ise enflasyon düzeltmesi önemli bir vergi etkisine neden olmaktadır. Gelinen süreçte enflasyon düzeltmesi, olmayan bir servetin vergilendirilmesine dönüşmektedir” dedi.

Özellikle özkaynakları yetersiz olan ve borçlanmaya giden şirketler başta olmak üzere işletmelerin satışa konu etmedikleri değerler için vergi ödemek zorunda kalacaklarını dile getiren Seyit Ardıç, “Sıkılaştırıcı para ve maliye politikası kaynaklı nakit döngüsünün son derece zorlaştığı ortamda, kazanç üzerinden alınmayan, varlığı cezalandıran bir vergileme sistemi işletmelerimiz üzerinde telafisi güç zararlara yol açabilir” diye konuştu.