KOBİ’lerin güçlü ortağı: Garanti BBVA ürün ve hizmetleriyle KOBİ’lerin büyüme yolcuğunda yanlarında…

Sibel Kaya, Garanti BBVA’nın KOBİ segmentinde 2024 yılını nasıl geçirdiğini ve önümüzdeki dönemde KOBİ’leri hangi yeniliklerin beklediğini değerlendirdi.

2024 yılı, regülasyonların getirdiği belli sınırlamalara rağmen, Garanti BBVA olarak KOBİ Bankacılığında dikkate değer bir performans sergilediğimiz bir yıl oldu. 3 milyona yakın KOBİ müşterimize hizmet veriyoruz. Esnek kredi politikaları ve güçlü risk yönetimi sayesinde, nominal ve yüzdesel rakamlarda sektörün üzerinde performans sergiledik. Yenilikçi yaklaşımımız ve dijital dönüşüm yatırımlarımız başarımızda önemli rol oynadı. Müşteri odaklı stratejilerimizle sektördeki temel büyüklüklerde güçlü bir artış kaydettik; bu da mevcut ekonomik ortamda sağladığımız istikrarın ve geleceğe dönük büyüme stratejilerimizin güçlü bir göstergesi oldu.

Burada bizim için önemli bir kriter de müşterilerimizle süregelen yakın ilişkilerimiz. Müşterilerimizi yakından tanıyıp temasta bulunmak, ihtiyaçlarına yönelik hizmet vermek bizim temel prensibimiz. Bu amacımıza ulaşmak için portföylerimiz, her ay belirli periyodlarda müşterilerimizi yerinde görüp değerlendirerek ihtiyaçlarına uygun danışmanlık hizmeti veriyorlar.

Müşteri deneyimini şekillendirirken en önemli dayanağımız “Empati” kültürümüz. Müşterilerimizi anlamak, beklentilerine en uygun çözümleri sunmak ve bunu en doğru zamanda gerçekleştirmek bizim için çok önemli. Bu yaklaşımımızı 3 temele dayandırıyoruz:

Müşterilerimizi Dinliyor ve Anlıyoruz: İhtiyaç ve beklentilerini sürekli takip ediyor, onların sesine kulak veriyoruz. Finansal hizmetlere erişimi artırarak her kesime ulaşmayı amaçlıyoruz. Kişiselleştirilmiş ve Değer Katan Çözümler Sunuyoruz: İnovatif ürün ve hizmetler geliştirerek finansal hayatlarını kolaylaştırıyor, işlerini daha sağlam temellere oturtmalarına yardımcı oluyoruz. İşletmelerinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlıyoruz. Dijital ve İnsan Odaklı Hizmet Modeliyle Hareket Ediyoruz: Dijitalin hızını ve insanın rehberlik gücünü bir araya getirerek müşteri deneyimini en üst seviyeye taşıyoruz.

Sadece doğru ürünleri sunmakla kalmıyor, müşterilerimizin finansal sağlıklarını koruyarak, uzun vadeli başarılarını destekleyen çözümler de geliştiriyor, finansal yolculuklarına eşlik ediyoruz. Tüm bu memnuniyeti sağlarken gücümüzü, ileri teknolojimizden ve ‘Süper Bankacılar’ olarak nitelendirdiğimiz uzman insan kaynağımızdan alıyoruz. Teknolojiyi ve bankacılık hizmetlerimizi en iyi şekilde harmanlayarak, müşteri deneyimini yeni nesil bankacılık anlayışıyla bir üst seviyeye taşımaya devam edeceğiz.

Amacımız, tabana yaygın büyümeyeye devam ederek, sektördeki güçlü pozisyonumuzu koruyarak pazar payımızı daha da büyütmek…

Bu yıl, KOBİ kredilerinde her yıl olduğu gibi büyümeyi hedefliyoruz. Bu büyümeyi; sadece hacimsel olarak değil, müşterimiz için katma değerli ürünler sunarak, daha fazla işletmeye ulaşacağımız bir strateji ile sağlayacağız.

İşletmelerin krediye olan talebi de güçlü seyrediyor. Kredi talebi özellikle ticaret, hizmet, imalat ve inşaat sektörlerinden daha yoğun geliyor. Ayrıca, tarım, esnaf, ihracat ve yatırım kredilerinde büyüme sınırının bulunmaması, bu sektörlerde de kredi taleplerini artırıyor. Teknolojik dönüşüm, yeşil enerji, lojistik ve bilgi teknolojileri gibi alanlarda faaliyet gösteren firmalar yatırım iştahı açısından öne çıkıyor. Garanti BBVA olarak bu dinamikleri çok yakından takip ediyor, buradaki büyüme ve gelişimi desteklemek için ekstra hassasiyet gösteriyoruz. Esnek kredi politikalarımız ve dijital dönüşüm yatırımlarımız, sektörün farklı alanlarındaki bu büyüme potansiyelini müşterilerimizin yararına sunmamızı sağlıyor.

Ayrıca, sadece nakit kredilerle değil, gayrinakdi kredi kullandırımı yaparak da müşterilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Müşterilerimizin nakit akışlarında ihtiyaç duydukları tüm finansal çözümleri sunuyor, onları finansal danışmanlık hizmetlerimizle destekliyoruz.

Finans sektörünün globalde güçlü bir markası olan BBVA’nın parçası olmanın getirdiği avantajları müşterilerimize en iyi şekilde yansıtmaya devam edeceğiz. Küresel vizyonumuz ve geniş finansal çözümlerimiz sayesinde, uluslararası deneyimlerimizi yerel ihtiyaçlarla birleştirerek KOBİ’lerimize en etkin çözümleri sunuyoruz.

KOBİ Benim Bankacım servis modelimizle müşterilerimizin alanında uzman KOBİ portföylerimize sadece bir telefonla ulaşmalarını sağlayarak onlara hız ve zaman kazandırıyoruz.

Bankamızın sektördeki yenilikçi ve teknoloji odaklı yaklaşımını tarım sektöründeki müşterilerimizi de kapsayacak şekilde eş zamanlı bir çok çalışma başlattık. Bu kapsamda oluşturulan tarım birimimiz, sürdürülebilirlik temasını temel alarak başta Birlikler ve kooperatifler olmak üzere firmalarımıza ve nihai üreticilere çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirerek, sektörün büyümesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Dijital Dönüşüm yolculuğumuz kapsamında müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha güçlü ve hızlı cevap verebilmek amacıyla oluşturduğumuz KOBİ Benim Bankacım birimimiz sayesinde, müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik uzman bankacılık hizmetini bulundukları her yerden alma imkanı getiriyoruz.

Tarım, turizm gibi önemli sektörlerde uzmanlaşmış KOBİ Benim Bankacım portföylerimiz ile müşterilerimize iş alanlarıyla ilgili danışmanlık hizmeti sunarken, onların finansal sağlığını da temel alan çözümler üretiyoruz.

Kadın girişimcilerimize sunduğumuz hizmetlerimizi daha üst noktaya taşımak için KOBİ Benim Bankacım hizmet modelimizde, kadın girişimcilerimize özel portföylerimiz üzerinden daha özellikli çözümler sunarak KOBİ ekosistemimizdeki kadın gücünü artırmayı hedefliyoruz.

Ayrıca, gelişen teknolojilere her zaman destek verip bu alanda öncü olan bankamız, finctekhlere özel bu alanda uzman KOBİ Benim Bankacım portföylerimizle onları büyüme yolculuğunda her zaman destek olmayı amaçlıyoruz.

KOBİ’lerimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda sunduğumuz yenilikçi dijital çözümlerle sektörde fark yaratırken, bu hizmetlere 7/24 her yerde erişim imkânı sağlayarak onların iş süreçlerine ve verimliliklerine katkı sunuyoruz.

Sürekli geliştirdiğimiz dijital fonksiyonlarımız sayesinde müşterilerimizin tüm işlemlerinde onların yanında oluyor ve süreçlerini hızlandırıyoruz. Müşteriye özel çözümlerimizi de dijital kanallar üzerinden sunarak ihtiyaçlarına en hızlı şekilde cevap veriyoruz.

Garanti BBVA dijital kanalları ile bugün bir KOBİ işletme şubeye uğramadan tamamen dijital kanallar aracılığı ile müşterimiz olabilir. GIB entegrasyonu ile verdiği tek bir izinle müşterimiz tüm detaylı mali verilerini bankamız ile paylaşabilir. Paylaşılan mali verilerine istinaden kendisine özel hazır limit ve proaktif ürünlerimizden faydalanabilir. Müşterilerimiz tüm nakit, gayrinakit, çek, üye işyeri vb. bir çok farklı ürünü dijital kanallar üzerinden kullanarak nakit akışını kontrol edebilir. Bu şekilde KOBİ müşterilerimize radikal müşteri deneyimi yaşatıyoruz.

Dijital teknolojilerin sunduğu fırsatlar, verimlilik ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için kritik bir araç haline geldi. Yalnızca üretim süreçlerinde değil, finansal süreçlerde de dijitalleşmenin sürdürülebilirliğe ve dolayısıyla verimliliğe önemli bir katkısı var. Bugün tüm gerçek ve tüzel müşterimize mobil ve internet üzerinden 1.000'e yakın hizmet sunuyoruz.

Ticari kredi limiti başvurusu, nakit akışı takvimi, anında ticari kredi kullanımı ve GİB üzerinden mali veri paylaşımı gibi, birçoğu sektörde ilk olan fonksiyonumuz, KOBİ’lere finansal yönetimde önemli avantajlar sağlıyor. Türkiye’deki bankalar arasında ilk ve tek olarak, 2022’den beri müşterilerimizin ticari kredi limitlerini, kredilerini, limit boşluklarını ve krediye bağlı teminatlarını şeffaf bir şekilde görüntülemelerini sağlıyoruz.

Garanti BBVA ile aktif çalışan KOBİ müşterilerinin %90’ı dijital kanalları yoğun olarak kullanıyor. Para transferleri, döviz işlemleri, kart ve fatura ödemelerinin %99’u mobil ve internet bankacılığı üzerinden gerçekleşiyor. Bütün bu dijital hizmetlerimiz ile hızlı ve etkin ürün kullanımı dışında aynı zamanda kağıt kullanımını sıfırlayan çözümlerimiz sayesinde sürdürülebiliğe katkı sağlıyoruz.

Yeşil Dönüşüm ve KOBİ’lere sağlanan finansman ile sürdürülebilir dönüşüme katkı sağlamaya devam edeceğiz.

Sürdürülebilir dönüşüm yolculuğunda her segmentteki müşterilerimizin yanındayız. Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmaları için enerji verimliliği projelerinden yenilenebilir enerji yatırımlarına kadar geniş bir yelpazede finansman çözümleri sunuyoruz. KOBİ segmentinde yeşil dönüşümü teşvik etmek amacıyla TÜRKONFED ile yeni bir etkinlik serisine başladık. Bugüne kadar KOBİ’lere 80 milyar TL’nin üzerinde sürdürülebilir finansman sağladık. Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve döngüsel ekonomi projelerini destekleyerek işletmelerin çevresel etkilerini azaltmalarına yardımcı oluyoruz. Ayrıca, KOBİ’lerimizin sera gazı emisyonlarını hesaplamalarına yardımcı olacak hizmetleri sunmaya başladık. Sürdürülebilirlik alanında danışmanlık vererek KOBİ’lere yalnızca finansman sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda onların sürdürülebilirlik stratejilerini şekillendirmelerine yardımcı olacak hizmetleri sunuyoruz.

Sürdürülebilirlik stratejimizin ana başlıklarından kapsayıcı büyümeye yönelik çalışmalarımız doğrultusunda, 2006’dan bu yana kesintisiz sürdürdüğümüz, Türkiye’de ilk ve öncü olduğumuz Kadın Girişimci Programımızla kadın girişimcilere yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Desteklerimizi “finansman”, “cesaretlendirme”, “eğitim” ve “yeni pazarlara açılma” olmak üzere 4 ana başlıkta topluyoruz.

Bu kapsamda son 5 yılda 225 Milyar TL ‘yi aşan finansman sağladık. 18 yıldır kesintisiz devam eden Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’na bugüne kadar 48 bin başvuru aldık. Türkiye Kadın Girişimci Akademisi ile tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde 6.000’e yakın kadın girişimciye eğitim verdik. KAGİDER’in hayata geçirdiği Ticaretin Kadınları Platformu ile de kadın girişimcilerin yeni pazarlara açılmaları ve işlerini büyütmeleri yolunda giderek büyüyen bir ağın parçası olmalarına destek oluyoruz.

Girişimcilik alanındaki önceliklerimizden biri de teknoloji girişimcilerine destek sunmak. Bu doğrultuda, 2015 yılında hayata geçirdiğimiz Garanti BBVA Partners Girişim Hızlandırma Programı ile üretken yapay zeka, siber güvenlik, ödeme sistemleri ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda faaliyet gösteren teknoloji tabanlı girişimlere destek sağlıyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 60 girişimi desteklediğimiz program kapsamında, girişimlerin aldığı toplam yatırım tutarı 40 milyon dolara ulaştı. Son dönemde hayata geçirdiğimiz. Teknoloji Girişimcileri Hizmet Modeli” ile girişimlerin ihtiyaçlarına özel çözümler sunan, özel eğitim almış Teknoloji Girişimcileri Müşteri İlişkileri Yöneticileriyle hem Ankara Bilkent , hem de İstanbul İstinye Park şubemizde hizmet vermeye başladık. Önümüzdeki dönemde bu modeli yaygınlaştırarak daha fazla teknoloji girişimcisine ulaşmayı hedefliyoruz.