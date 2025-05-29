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Beşiktaş Tersanesi, yeni 85 bin kaldırma kapasitesine sahip yüzer havuzunda ilk gemisini ağırlıyor

Avrupa’nın en aktif gemi tamir tersanesi olan Beşiktaş Tersanesi, yakın zamanda bünyesine kattığı 85 bin kaldırma kapasiteli yeni yüzer havuzunun resmen faaliyete geçirdiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Beşiktaş Tersanesi, yeni 85 bin kaldırma kapasitesine sahip yüzer havuzunda ilk gemisini ağırlıyor
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İlk gemisini bugün ağırlayan yüzer havuz, tersanenin kapasite ve yetkinliklerini artırma yolundaki önemli bir dönüm noktası olacak. 345 metre uzunluğa ve 70 metre iç genişliğe sahip olan yüzer havuz, Avrupa’nın en büyük yüzer havuzlarından biri.

Petrol sondaj platformları, FPSO’lar (yüzer üretim, depolama ve boşaltım gemileri) ve yolcu gemileri gibi ağır deniz yapıları için güçlendirilmiş olan bu stratejik yatırım, Beşiktaş Tersanesi’nin küresel anlamda daha büyük tonajlı ve sofistike gemi tamir projelerini havuzlama kabiliyetini önemli ölçüde arttırıyor.

Römorkaj operasyonu 54 gün sürdü

Havuzun Türkiye’ye gelişi, Singapur’dan başlamış ve toplam 54 gün süren tarihi bir römorkaj operasyonunu ile gerçekleşmişti.  

Denizcilik tarihinde Süveyş Kanalı’ndan geçen en büyük yapı olan havuz, uluslararası düzeyde koordinasyon ve çok sayıda römorkör desteğiyle güvenli ve başarılı bir şekilde tersaneye yanaştırılmıştı.

Beşiktaş Tersanesi İcra Kurulu Başkanı Yavuz Kalkavan “2000 yılından bu yana dünyada sadece iki modern mega yüzer havuzun ikinci el satışı gerçekleşti. Bu iki havuzun da alımını Beşiktaş Tersanesi olarak biz gerçekleştirdik: ilki 2015 yılında 382 metre uzunluğunda, 72 bin ton kaldırma kapasiteli havuzumuz; ikincisi ise bugün faaliyete geçen 345 metre uzunluğundaki, 85bin ton kaldırma kapasiteli bu havuz” dedi.

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