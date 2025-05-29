Hedef Holding, TİM iş birliğiyle düzenlediği etkinlikte ihracatçılarla buluştu

Hedef Holding ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) iş birliğiyle düzenlenen “İş İnsanları İçin Yatırım 101” semineri, 27 Mayıs 2025 Salı günü TİM Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Etkinlikte, Hedef Holding Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Gözde Kuyumcu’nun moderatörlüğünde; İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Güler ve Fon Turkey Kurucusu Onur Duygu konuşmacı olarak yer aldı.

İhracatçıların finansal farkındalığını artırmayı hedefleyen seminerde; ekonomik dalgalanma dönemlerinde alınabilecek önlemler, yatırım fırsatları ve sermaye piyasalarındaki güncel dinamikler kapsamlı şekilde ele alındı. Etkinlikte moderatörlüğü üstlenen Hedef Holding Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Gözde Kuyumcu, ihracatçıların finansal risklere karşı bilinçlenmesinin önemini vurgulayarak, “Hedef Holding olarak, sağladığımız çözümlerin yanı sıra düzenlediğimiz etkinliklerle de iş dünyasının yanında olmaya devam ediyoruz. Bugün de Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde ihracatçılarımızla bir araya gelmekten oldukça heyecanlıyız.” dedi.

“TL, yatırımcı için en uygun araçlardan biri olmayı sürdürüyor”

Seminerde konuşan İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, makroekonomik görünüm üzerine yaptığı değerlendirmede, “Faizlerin düşmesine rağmen TL’nin güçlü görünümünü korumasını bekliyorum. Dövizde pozitif bir seyir olsa da kur atağı ihtimali zayıf. Bu ortamda TL, yatırımcı için en uygun araçlardan biri olmayı sürdürüyor.” dedi. Altının son 1,5 yılın en gözde yatırım araçlarından biri olduğunu söyleyen Yılmaz, “Ons altında yukarı yönlü bir hareketlilik var. Ancak bu sonsuz bir trend değil. 3.500 dolar seviyelerinin aşılamayacağını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

“Halka arzlar, şirketlerin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlıyor”

“İş İnsanları İçin Yatırım 101” seminerinde halka arzlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Güler “Son yıllarda rekor seviyelerde seyreden halka arzlara olan ilgi geçtiğimiz yıllardaki kadar yüksek değil. Yatırımcıdaki ilginin azalmasıyla birlikte yeni arzlarda da bekleme moduna geçildi. Ancak bu düşüşe rağmen halka arzın, finansmana erişimin kısıtlı olduğu böylesi bir dönemde şirketler için önemli bir finansman imkânı yarattığının altını çizmek lazım. Doğru zamanlama, doğru fiyatlama ve doğru yöntemle yapılan arzlar, finansman yaratmanın yanı sıra şirketlerin sürdürülebilir büyümesine de katkı sağlıyor.” dedi.

“Trump’ın etkisiyle yurt içi ve dış piyasalarda volatilite yükseldi”

Yaptığı konuşmada yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki hareketliliğe dikkat çeken Fon Turkey Kurucusu Onur Duygu, “Trump’ın söylem ve politikalarının etkisiyle küresel piyasalardaki volatilite artış gösterdi. Artan volatiliteyle birlikte daha çok altın konuşmaya başladık. Altının konuşulduğu bir atmosferde yatırımcılar için bir alternatif olarak altın fonlarının altını çizmek gerekiyor. Çünkü baktığımız zaman altın fonları yılbaşından bu yana ortalama yüzde 36 getiri sağlayarak altının kendi getirisinden pozitif ayrıştı. Yine bununla birlikte aynı durumun diğer enstrümanlar için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Yılbaşından bu yana geçen sürede para piyasası fonları, mevduatın üzerinde getiri sağlayarak yatırımcının ilgisini çekmeye devam ediyor” dedi.