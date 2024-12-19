TÜRKONFED/Onur Ünlü: Türkiye’nin yakalayabileceği en büyük fırsat ikiz dönüşümdür

DENİZLİ / EKONOMİ Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ile Garanti BBVA başlattığı “İkiz Dönüşümde Yeni Ufuklar” isimli yeni projesinin ilki Denizli’de gerçekleştirildi. KOBİ’lerin yeşil dönüşüm ve dijitalleşmeyi kapsayan ikiz dönüşüm perspektifiyle değişen dünyaya daha hızlı ayak uydurmalarını sağlamak amacıyla başlatılan projenin Denizli ayağı, Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) ev sahipliğinde ve EKONOMİ gazetesinin desteğiyle gerçekleşti. Etkinliğe iş dünyasının yanı sıra kamu yetkilileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yoğun katılım gösterdi.

“Yeni Türkiye için dönüşüm şart”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yeşil Dönüşüm Komisyonu Başkanı Onur Ünlü, ikinci yüzyılında olan Türkiye’nin yakalayabileceği en büyük fırsatlardan birinin ikiz dönüşüm olduğunu söyledi. Ünlü, “Bu dönüşümlere yalnızca uyum sağlamak değil, aynı zamanda bu süreçlere yön veren bir ülke olma hedefi, rekabet gücümüzün temelini oluşturacaktır. Dünya, sürdürülebilirlik ve teknoloji ekseninde yeniden şekillenirken Cumhuriyet değerlerimiz bizlere güçlü bir rehberlik sunuyor. Eğitimde nitelikli insan kaynağını artırarak, dijital teknolojileri üretimimizin merkezine koyarak ve doğaya duyarlı politikaları benimseyerek rekabet etmenin ötesine geçebilir, rekabeti tanımlayan bir ülke olabiliriz. Garanti BBVA’nın değerli desteğiyle hayata geçirdiğimiz projemiz de bu vizyonun somut bir adımıdır. Anadolu’nun farklı bölgelerindeki KOBİ’leri merkeze aldığımız bu proje, yeşil ve dijital dönüşüm süreçleri kapsamında iş stratejilerinin yeniden şekillenmesine rehberlik edecek. Yeşil dönüşüm, işletmelerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasını sağlarken dijitalleşme de küresel pazarların gerektirdiği esneklik ve yenilikçiliği kazandıracak” diye konuştu.

“Yeniliği teşvik etmeyi hedefliyoruz”

Katılımcılara TÜRKONFED’in yapılanması hakkında bilgi veren GESİFED Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Urhan ise TÜRKONFED’e üye federasyon ve derneklerin bölgede faaliyet gösteren iş insanlarının temsilcileri olduğunu, GESİFED’in de bu federasyonlar arasında yer aldığını belirtti. İkiz Dönüşümde Yeni Ufuklar projesiyle ilgili bilgi veren Urhan, “Uzun vadede ekonomik sürdürülebilirliği sağlamak, iş dünyasının stratejilerini ve operasyonlarını yeniden şekillendirmeleri için önem taşıyor. Yeniliği teşvik etmek, istihdam yaratmak ve sürdürülebilir ekonominin büyümesini desteklemek ise TÜRKONFED’e bağlı üye federasyon ve dernekler ile ticaret ve sanayi odaları, kalkınma ajansları yani bölgede faaliyet gösterip odak konuları iş dünyası olan kamu kurum ve kuruluşlarının öncülüğünde gerçekleşecektir” şeklinde konuştu.

Enflasyonla mücadeleye destek verdiklerini ancak reel sektördeki finansal krizle ilgili çözümler geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Hakan Urhan, “İkiz dönüşüm, işletmeler için ciddi maliyetler getirecek. Kamu desteklerinin yanı sıra, uygun maliyetli finansman kaynaklarına erişim sağlanmalı” dedi.

Urhan, ayrıca, “Reel sektör olarak zorlu zamanlar geçiriyoruz. İkiz dönüşüm, yani dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm, işletmeler için ciddi maliyetleri beraberinde getiriyor. Finansman konusunda büyük sıkıntılar var. Bu konuda ciddi adımlar atılması gerekiyor. Kamu tarafından verilecek destekler bizim için önemli, ancak finansmana ulaşım çok daha önemli. Uygun maliyetli finans kaynakları oluşturulması için gerekli adımların atılması şart” ifadelerini kullandı.

KOBİ’lere özgü ikiz dönüşüm yaklaşımı geliştirilecek

“İkiz Dönüşümde Yeni Ufuklar” projesi, Anadolu’nun farklı bölgelerindeki KOBİ’lerin kendilerine özgü bir ikiz dönüşüm yaklaşımıyla değişen dünyanın dönüşüm süreçlerine daha hızlı ayak uydurmalarını sağlamak amacıyla tasarlandı. İlk aşamada beş ilde etkinlikler gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Çalıştaylar, vizyon oturumları, interaktif oturumlar ve panellerin düzenleneceği etkinliklerde, katılımcılara ikiz dönüşümün temel ilkeleri anlatılarak bu alandaki en güncel bilgiler ve iyi uygulama örneklerini sunulacak. Bu sayede KOBİ’lere sektörel liderlik ve sürdürülebilirlik perspektifi kazandırılması da hedefleniyor. Ayrıca etkinliklerde elde edilen bulgular, proje sonunda kapsamlı bir rapor olarak kamuoyu ile paylaşılacak. Bu rapor, KOBİ’lerin rekabet avantajlarını artırma ve sürdürülebilir bir iş modeli oluşturma süreçlerinde bir rehber niteliği de taşıyacak.

■ “İkiz dönüşüm toplum ve doğaya da büyük fırsatlar sunuyor”

Finans sektörünün, sürdürülebilir iş modellerine geçişin önemli bir dinamiği haline geldiğini belirten Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, “Banka olarak 2000’lerin başında sürdürülebilir finans çalışmalarımıza başladık. Ülkemizde sürdürülebilirliği stratejisinin temeline koyan ilk kurumlardan biriyiz. Bu kapsamda sürdürülebilir finansman stratejimizi ikiye ayırıyoruz. İlki olan yeşil finansman kapsamında özellikle yenilenebilir enerji projelerine, enerji verimliliğini artıran yatırımlara ve sürdürülebilirlikle bağlantılı kredilere ağırlık veriyoruz. İkincisi ise sosyal alanda eşit ve adil dönüşümü sağlayacak, toplumsal cinsiyet eşitliği, nitelikli eğitime erişim ve kadın girişimcilerin desteklenmesi gibi konulara odaklanan, kapsayıcı büyüme projelerine finansman sağlamak. İklim kriziyle mücadelede finans sektörüne kritik rol düştüğünün bilinciyle ‘yeşil finansmanı’ bir adım daha öteye taşıyor, sanayinin net sıfır emisyon hedefine ulaşmasını sağlayacak projeleri özellikle destekliyoruz. Dijitalleşmenin sunduğu avantajları da sürdürülebilirlik hedefleriyle birleştiriyoruz. Yapay zeka bankacılık dahil pek çok sektörü değiştiriyor. Bu değişim kuşkusuz işletmelerimizin faydasına olacak ve KOBİ’lerimiz de bu dönüşümde birlikte değişecek ve gelişecek” diye konuştu.

Kaya şöyle devam etti; “İkiz dönüşüm kurumlar için zorlayıcı ama bir o kadar da heyecan verici bir yolculuk. Bu dönüşüm yalnızca iş dünyası için değil, toplum ve doğa için de büyük fırsatlar sunuyor. Birçok firmamızın sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm gibi alanlarda ekiplerinin olduğunu ancak bu konularda daha fazla danışmanlığa ihtiyaç duyduklarının da farkındayız. Garanti BBVA olarak, bu süreçte KOBİ’lerin yanında olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” Kaya, “Banka olarak sürdürülebilirlik için 400 milyar lira hedef koyduk” dedi.

■ Şirketlerin ikiz dönüşüm süreçleri masaya yatırıldı

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen “İkiz Dönüşümde Liderlik ve İnovasyon” panelinde uzmanlar, şirketlerin ikiz dönüşüm sürecini değerlendirdi. EKONOMİ Gazetesi Yazıişleri Müdürü Handan Sema Ceylan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelin konuşmacılarından Zorlu Enerji Sürdürülebilirlik Grup Müdürü Tamer Soylu, “Sürdürülebilirlik, bugünün ihtiyaçlarını geleceği tehlikeye atmadan karşılamak anlamına gelir. Ancak iklim krizi, pandemi ve savaşlar gibi zorluklar mevcut ekosistemi tehdit ediyor” dedi.

Soylu, Zorlu Enerji’nin bu sorunlara yanıt olarak yenilenebilir enerji yatırımlarına odaklandığını ve Türkiye’de sürdürülebilirlik raporlamasını başlatan ilk şirket olduklarını belirtti. Şirketin 2017’den bu yana sürdürülebilirlik raporları yayımladığını ifade eden Soylu, dijitalleşme süreçleriyle çevresel ve sosyal etkilerini azaltacak adımlar attıklarını söyledi. Ayrıca, enerji üretiminde akıllı teknolojiler geliştirdiklerini ve bu alanda bir yazılım ekibi kurduklarını dile getirdi.

“KOBİ’lere yeşil finansman ve dijital destek veriyoruz”

Garanti BBVA KOBİ Bankacılığı Stratejik Planlama Yöneticisi Pırıl Örnekol Aytaç ise, “Garanti BBVA, KOBİ’lerin yeşil dönüşüm ve dijitalleşme süreçlerine destek olmayı sürdürüyor” dedi. Aytaç, bankanın finansal okuryazarlık eğitimleri düzenlediğini ve 1,6 milyon müşteriye çeşitli hizmetler sunduğunu belirtti. Çevre dostu projelere yönelik yeşil finansman ürünlerini dijital platformlar üzerinden sunduklarını ifade eden Aytaç, KOBİ’lere danışmanlık ve rehberlik desteği de sağladıklarını vurguladı. Aslı Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Kasapoğlu, tekstil sektöründe çevresel etkileri en aza indirmek için ciddi adımlar atıldığını ifade etti.

Kasapoğlu, Denizli’de AB’nin sertifikasyon süreçleriyle uyum sağlamak için çalışmalara başladıklarını, şirket olarak kendi yazılımlarını geliştirdiklerini ve dijitalleşme süreçlerini yapay zeka ile üretim alanına entegre ettiklerini belirtti. Özellikle kalite kontrol süreçlerinde büyük başarı elde ettiklerini vurgulayan Kasapoğlu, çalışanların eğitimiyle bu dönüşümün yönetilebileceğini ifade etti.

Panelde, “AB’nin Yeşil Mutabakatı ve Veri Yönetiminin Önemi” başlıklı bir konuşma yapan Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dicle Yurdakul, AB’nin yeşil mutabakat sürecinin, gelişmekte olan ülkeler için ciddi finansman sorunları yarattığına dikkat çekti. Doç. Dr. Yurdakul, bu süreçte veri analizi ve strateji geliştirilmesinin kritik olduğunu belirterek, “Eğer elimizde doğru veri yoksa bu süreçte başarılı olamayız” dedi. Yurdakul, üniversite olarak işletmelere bu konuda rehberlik ettiklerini de sözlerine ekledi.

■ “Yeşil dönüşümün maliyetleri oldukça yüksek”

Escarus CEO’su Dr. Kubilay Kavak, “Yeşil dönüşüm, Avrupa Birliği’nin (AB) küresel rekabette teknoloji eksikliğini telafi etmek için geliştirdiği yeni bir ekonomik model. Ancak bu dönüşümün maliyetleri oldukça yüksek” dedi. Bir sektörün bile bu sürece adapte olabilmesi için milyarlarca dolarlık yatırım yapmak gerektiğini belirten Kavak, “Türkiye’nin bu dönüşüme hazırlanması gerekiyor. AB geçiş fonlarına Türkiye’yi dahil etmedi ve bu nedenle hükümetin finansman sorunlarını çözmek için destek sağlaması gerekiyor” diye konuştu. Kavak ayrıca, ABD’nin yeşil dönüşümden geri adım atmayacağını ve Çin’in güneş ve rüzgar enerjisi yatırımlarıyla liderlik konumuna yükseldiğini, Türkiye açısından, AB ile ticaret ilişkilerinin sürdürülebilir olması için sanayi ve yönetmeliklerin dönüşüme hızla adapte edilmesi gerektiğini vurguladı.