100’üncü yılda ASECAP’ı Türkiye’ye çekti, otoyolda Avrupa standardına odaklandı

KUZEY Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü işleten ICA’nın Genel Müdürü Serhat Soğukpınar, yönetim kurulunda bulunduğu Avrupa Ücretli Yol Altyapı Operatörleri Birliği’nin (ASECAP) geçen yılki genel kuruluna giderken kafaya koydu:

- 2023’te, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına denk gelen ASECAP genel kurulunu İstanbul’a çekmeliyiz.

Soğukpınar, Avrupa Birliği nezdinde etkili olan ASECAP’ta hem Türkiye’den tek üye, hem de AB dışından tek üye olmayı başarmış, yönetimine de girmişti. Genel kurula gittiğinde iki ülkenin daha 2023 yılı genel kuruluna ev sahipliği için aday olduğunu gördü:

İspanya ve İtalya…

Önce İspanya ve İtalya’nın temsilcileriyle görüştü:

- 2023, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı. Böyle anlamlı yılda ASECAP’a ev sahipliği yapmak, İstanbul’a, Türkiye’ye çok yakışır. Gelin 2023 genel kurulunu İstanbul’da yapalım.

İspanya ve İtalya gibi iki güçlü adayı ikna olunca ASECAP’a İstanbul’un ev sahipliğinin önü açıldı. Genel kuruldan karar çıktı:

“ASECAP Days 2023”, 18-20 Eylül 2023’te İstanbul’da toplanacak…

Serhat Soğukpınar’la ICA’nın ev sahipliğinde önümüzdeki hafta gerçekleşecek“ASECAP Days”i konuşmak üzere buluştuk. ASECAP’ın kuruluşuna uzandı:

- 1973 yılında kurulan ASECAP, AB içerisinde özel otoyol işletmeciliği ücret toplama, bakım ve onarımla ilgili düzenlemelerin oluşturulmasında ve geliştirilmesinde referans kuruluş işlevi görüyor.

ASECAP’ta her ülkeden sadece bir asil üye olmak üzere toplam 19 ülkeden otoyol, köprü ve tünel işletmecisi firmaların yer aldığını belirtti:

- ASECAP üyeleri 82 bin kilometreden uzun otoyol, köprü ve tünelin işletme sorumluluğunu üstleniyor. Bu, Trans-Avrupa Karayolu Ağının (TEM) büyük bölümünü oluşturuyor.

ASECAP’ın kuruluş amacını özetledi:

- Avrupa’daki otoyolların ve karayolu altyapılarının inşaatı, bakımı ve işletilmesinin finansmanını sağlamak için geçiş ücreti uygulayan sistemi savunmak, geliştirmek amacıyla kuruldu.

Ardından ekledi:

- ASECAP, üyeleri arasında altyapı inşası, bakımı ve işletimi ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuyor. Verimli trafik yönetiminin yaygınlaştırılmasına yönelik teknik, idari ve mali konulardaki çalışmaları teşvik ve organize ediyor.

ASECAP üyeliğinin Türkiye için büyük önem taşıdığının altını çizip sürdürdü:

- “ASECAP Days” kapsamında Avrupa’nın önde gelen karayolu işletmelerini İstanbul’da ağırlayacağız. ASECAP’ın faaliyetlerinin önemi konusunda farkındalık yaratacağız.

Dünyada ulaştırma sektöründeki disiplinler arasında regülasyonu tamamlanmamış tek alanın karayolu olduğuna işaret etti:

- Bu nedenle ASECAP üyeliğimiz büyük önem taşıyor. Avrupa standartlarını bölgemizde oluşturmaya çalışıyoruz. “ASECAP Days”de otoyollar için gerekli standartların belirlenmesine katkıda bulunacağız.

18-20 Eylül 2023’te İstanbul’da gerçekleşecek “50. ASECAP Days”e 200’den fazla otoyol, köprü ve tünel işletmecisinin katılacağını kaydetti:

- Geleceğin karayolu ulaşım trendleri bu toplantıda belirlenecek.

Bu yılki konu başlıklarını sıraladı:

Eşitlik ve mobilite çözümlerine erişim

Yol altyapısı finansmanı

Yeşil Mutabakat ve “Fit for 55” ile uyumlu otoyol altyapısının karbondan arındırılması

İşbirlikçi, Bağlantılı ve Otomatik Mobilite (CCAM)

Yol güvenliği

Çevreyi koruma – Sürdürülebilir ulaşım çözümleri

Altyapının dayanıklılığı

Ücret tahsilatında yenilikler

Her sektör, hemen her şirket, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına özel etkinliklere imza atmak için yarışıyor. ICA’nın ASECAP genel kurulunu İstanbul’a çekmesi de bunlar arasında yer alıyor.

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında İstanbul’da gerçekleşecek “ASECAP Days”de dünya ulaştırma sektörünün regülasyonlarının tamamlanmasına dönük yol alınır mı?

200 milyon kez ücret noktasından geçildi

ICA Genel Müdürü Serhat Soğukpınar, geçen yılki “ASECAP Days”de ICA ile yönettikleri otoyol ve köprüleri de anlattı.

ICA’yı şöyle tanımladı:

- ICA, 2004 yılında IC Holding bünyesinde kurulan, hem deniz hem hava hem de kara taşımacılığında uzman, uluslararası faaliyet gösteren yüzde 100 sermayeli Türk şirketidir.

Ardından Kuzey Marmara Otoyolu’na girdi:

400 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul’un Avrupa yakasında Kınalı kavşağından başlayarak, İstanbul Havalimanı bağlantı yolları da dahil, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne bağlanan Odayeri’nde sona eriyor.

Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul’un Asya yakasında Pendik Kurnaköy gişelerinden başlayıp Akyazı’ya kadar kesintisiz devam ediyor.

Otoyolun kullanımı ile ilgili şu bilgiyi paylaştı:

- Kuzey Marmara Otoyolu, kullanımda yüzde 60’a ulaştı. Günlük araç sayısı ortalama 75 bin birinci sınıf araç eşdeğerini buldu. Ücret geçiş noktalarındaki toplam frekans 2022 yılında 200 milyon kez oldu.

İki kıta arasındaki transit taşımacılığın kavşak noktası oldu

ICA Genel Müdürü Serhat Soğukpınar, ASECAP’ta Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü de anlattı:

ICA tarafından inşa edilen ve işletilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü, iki kıta arasında transit taşımacılığın kavşak noktalarından biri olarak faaliyet gösteriyor, İstanbul trafiğinin rahatlamasına katkı sağlıyor.

59 metrelik genişliği ile dünyanın en geniş, 1408 metrelik ana açıklığı ile üzerinde raylı sistem olan dünyanın en uzun asma köprüsü özelliğine sahip. 322 metreyi aşan kule yüksekliği de dünyada öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün inşa nedenini açtı:

- Kuzey Marmara ve YSS Köprüsü, İstanbul’un trafik sıkışıklığını azaltmak, karbon salımını düşürmek, depremde lojistiği sağlamak, transit taşımacılığı kolaylaştırmak ve bölgenin ekonomik gelişimini sağlamak amacıyla inşa edildi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün şu yönüne işaret etti:

- YSS Köprüsü, ticari araçları şehir içerisinden çekerek dizel yakıt kullanan bu araçların neden olduğu hava kirliliği ve katı parçacık değerlerini de şehirden uzaklaştırıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu ile ilgili şu veriyi de paylaştı:

- Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 2021 yılı “Çevresel Etki Değerlendirmesi”raporuna göre Kuzey Marmara Otoyolu, karbon emisyonunu yıllık 350 bin 960 ton azalttı.

Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki elektrikli şarj istasyonlarına değindi:

- 2023 yılı sonuna kadar elektrikli şarj istasyonu sayısını 100’ün üzerine çıkaracağız.

Şu noktanın altını çizdi:

- Kuzey Marmara Otoyolu, mevcut teknolojik altyapısı ile otonom sürüşe de uygunluk gösteriyor.

Oda fiyatları borsa gibi bir sistemle belirleniyor Avrupa’dan pahalı değiliz

ÇEVİK Group Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Çevik’in küçük oğlu Sefa Çevik’in yaşamını Gülbin Efe ile birleştirdiği nikahta, törenin onur konukları Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel’le aynı masada yer aldık.

Divan Oteli Grubu’yla kuruluşundan beri ilgilenen Semahat Arsel’e İstanbul’daki doluluk durumunu sordum, yanıtladı:

- Şimdilerde iyi sayılır. Yüzde 75’lerde seyrediyor.

Özellikle İstanbul’daki otellerin oda fiyatlarını İtalya, İspanya, hatta Fransa’yı aştığı yolundaki gözlemleri aktardım, katılmadı:

- Bizim otellerin Fransa’daki muadillerinden pahalı olmasının imkanı yok. Zaten bizde oda fiyatları borsa gibi çalışan bir sistemle belirleniyor. Yani, çok dinamik bir fiyatlama söz konusu.