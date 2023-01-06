1600 farklı zincirle 45 ülkeye uzanıyor, kilo başına 2.2 Euro getiriyor

1600 farklı zincirle 45 ülkeye uzanıyor, kilo başına 2.2 Euro getiriyorMERKEZİ ve üretim tesisleri Balıkesir’de bulunan Eğinlioğlu Zincir Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu BaşkanıOrçun Eğinlioğlu, Cumhuriyetin 100’üncü yılına girerken şirketin geçmişini, kendisinin ilk işe başladığı günleri gözden geçirdi:

- Dedem Mithat Eğinlioğlu, aslında 1936 yılında sanayiye giriş yapsa da kuruluş tarihimiz 1942 yılı olarak görünüyor. Dedem Balıkesir’in ilk sanayicisi olmuş, zincir üretiminde de ülkemizin ilkleri arasına girmiş. Ben de orta birde iken fabrikaya gelmeye başlamıştım.

Zincir üretiminde ulaştıkları yelpazeyi irdeledi:

- Ürettiğimiz zincirler balıkçılıktan ormana farklı alanlarda kullanılıyor. Meksika Körfezi’ndeki petrol temizleme çalışmalarından Londra Metrosu’nun yeni bölümlerinin yapımına kadar farklı yerlerde bizim zincirler var. 1600 farklı zincir üretiyoruz.

Gazetemizin Balıkesir Temsilcisi Esra Sultan Azizoğlu çağırdı, Hakan Güldağ ve Şeref Oğuz ile birlikte “Force Chain” markasıyla üretim yapan Eğinlioğlu Zincir tesislerine gittik. Orçun Eğinlioğlu, 1990’lı yılların başlarından itibaren ihracata başladıklarını bildirdi:

- Şu anda üretimin yüzde 95’i ihracata gidiyor. 45 ülkede bizim zincirlerimiz kullanılıyor.

İhracatlarının parasal büyüklüğünü merak ettik, paylaştı:

- Balıkesir’den yılda 11 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz.

Ardından ekledi:

- Almanya’dan da 5 milyon dolar ihracat gerçekleştiriyoruz.

Bu noktada Almanya konusunu açtı:

- Almanya’da bir şirketimiz var. Almanya’da montaj düzeyinde üretim yapıyoruz. ABD’de de bir şirket kurduk. ABD’ye yük güvenliği ürünleri gönderiyoruz. Houston’da montaj tesisi kurma konusunda hazırlık yapıyoruz.

Kilo başına ihracat gelirlerini sorduk, yanıtladı:

- Zincir üretiminde vasıflı çelik kullanıyoruz. Kullandığımız çeliği özel ürettiriyoruz. İhracatta kilo başına gelirimiz 2.20 Euro düzeyinde bulunuyor.

Fabrikayı gezerken üretim bantlarına dikkat çekti:

- Kendi makinelerimizi üretebiliyoruz. Nitekim üretim bantlarımızdaki bazı makineleri burada kendi ekibimiz yaptı.

Fabrikaya dövme tesisi yatırımı eklemek üzere yaptıkları çalışmaları anlatırken 2021 yılı Mart ayının ikinci yarısında vefat eden babası Hasan Ali Eğinlioğlu’nun sözlerini anımsadı:

- 80 yılı geride bırakan bir şirketiz. 3’üncü kuşak olarak işimizin başındayız. Babam bize, “İşletme ve işlerimiz sürdürülebilir olmalı. Yoksa gözüm açık giderim” derdi. Biz de bağlantı ekipmanları, sapanları dahil zincirin her parçasını üretir hale geleceğiz.

2000’li yılların başından itibaren markalaşma, üretimde çeşitlilik, Ar-Ge ve üretimde entegrasyona odaklandıklarını aktarıp, şu noktanın altını çizdi:

- Zincir üretiminin tüm yan süreçlerini kendi tesislerimizde toplayıp, küresel rekabet gücümüzü artırıyoruz. Elektro galvanizleme, sıcak daldırma galvanizleme, ısıl işlem, elektrostatik toz boyama, paketleme için plastik enjeksiyonları burada yer alıyor.

Üretim alanına girdiğimizde küçük bir odanın kapısını açtı, kardeşlerini tanıştırdı:

- Mithatcan 6 yıldır, Berkcan da 2 yıldır çalışma hayatının içinde. İkisi de üretimde görev yapıyor.

Şirketin dede Mithat Eğinlioğlu döneminde “Balıkesir Zincir” adıyla yola çıktığını anlattı:

- Daha sonra “Eğinlioğlu Zincir”e dönüştü. İhracata başladığımızda da marka olarak “Force Chain”i kullanmaya başladık.

Cumhuriyetin 100’üncü yılıyla birlikte 80 yılı geride bırakan Eğinlioğlu Zincir, Orçun Eğinlioğlu liderliğindeki 3’üncü kuşakla yoluna emin adımlarla devam ediyor…

Almanya’daki montaj hattı, Houston’da montaj hazırlıkları, 3’üncü kuşağın dünyada daha da öne çıkma çabalarını yansıtıyor…

İspanya’da fabrika aldı, makinelerini Balıkesir’e getirdi

EĞİNLİOĞLU Zincir Yönetim Kurulu Başkanı Orçun Eğinlioğlu, fabrikayı gezerken, bir bölümdeki kurulum için bekletilen makineleri gösterdi:

- İspanya’da bir fabrika satın almıştık. Makinelerini söküp buraya getirdik.

İkinci el makine getirme konusundaki kısıtlamaları anımsattık:

- Fabrika satın almak, ikinci el makineyi Türkiye’ye getirme sınırlamasına takılmıyor mu?

Şu yanıtı verdi:

- Biz kapasite artırma konusundaki teşvik belgelerini söz konusu kısıtlama öncesi almıştık. O nedenle satın aldığımız fabrikanın makinelerini getirebildik. Bu makineleri bakımdan geçirip üretime hazır hale getirince kapasite artıracağız.

Daha önce Romanya’da da bir fabrika aldıklarını bildirdi:

- Romanya’daki fabrikanın makinelerini de söküp Balıkesir’e getirmiştik.

Elektrik ihtiyacımız için GES kuruyoruz

ORÇUN Eğinlioğlu, fabrikanın elektrik tüketimini güneş enerjisinden karşılamak üzere önce çatıya yatırıma giriştiklerini bildirdi:

- GES için ilk aşamada 2 milyon Euro’luk yatırım söz konusu. Çatıda üretilecek elektrik, ihtiyacımızın yüzde 20’sini karşılıyor.

Tüketimin yüzde 100’ünü karşılamak üzere GES yatırımının süreceğini kaydetti:

- GES kurulu gücümüz 7 megavata ulaşacak.

RES’in dünya devlerine cıvata, somun, saplama Tarsus’ta üretiliyor

2011 yılında Anamur’dan KKTC’ye içme suyu boru hattı gündeme geldiğinde projeyi üstlenen Kalyon Grubu’nun teknik ekibi Tarsus’taki Berdan Cıvata’nın kapısını çaldı:

- Denizde 250 metre derinlikte 1.6 metre çapında, her biri 500 metre olan borulardan 80 kilometrelik bir hat oluşturacağız. O boruların bağlantı elemanlarını siz üretebilir misiniz?

Berdan Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Şemsi, Türkiye’nin sektördeki en inovatif tesislerinden biri olduklarını söylüyordu ama yine de önce tereddüt etti:

- Denizin altında 150 yıl paslanmadan dayanacak bir kaplamayı yapabilir miyiz acaba?

İki üniversiteyi yanına aldı, kendi Ar-Ge ekibiyle kolları sıvadı, ulaştıkları sonuç cesaret verdi:

- KKTC’ye içme suyu götürecek boru hattının cıvata, somun ve saplamalarını biz üretiriz. 150-200 yıl dayanır.

Osmangazi Köprüsü’nün temelinin atılmasından önce de Japon IHI firması Berdan Cıvata’yı buldu:

- Osmangazi Köprüsü’nün 252 metre yüksekliğindeki çelik ayaklarını taşıyacak ankreaj cıvatalarını üretmenizi istiyoruz.

Hasan Şemsi, her biri 10 metre uzunluğunda, 780 kilo ağırlığında 362 civatanın Berdan’da üretilmesinin gururunu yaşadı:

- Biz mega projelere çözüm ortağı olarak katılıyoruz.

Türkiye’nin sektörde öne çıkan, akredite belge verebilen laboratuvarına sahip olması, Berdan Cıvata’yı bir konuda daha ayrıştırdı:

- Dünyanın dev rüzgar türbini üreticileri tek onaylı imalatçı belgesini bize verdi. Bugün RES’ler için en çok cıvata, somun, saplama Tarsus’ta üretiliyor.

Berdan Cıvata, Hasan Şemsi’nin liderliğinde, sektördeki iddialı üretim çıtasını yükselterek yoluna devam ediyor…