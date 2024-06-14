17 milyonu aşkın çocuk karnesini gösterdi kitabını aldı 

Türkiye İş Bankası, öğrencilere okuma sevgisini aşılamak, okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla yıllardır çok önemli bir kampanya düzenliyor; “Karneni Göster, Kitabını Al.” Kampanya bu yıl bankanın 100. kuruluş yıldönümünde 17. kez gerçekleştiriliyor.

Türkiye İş Bankası’nın kuruluşundan itibaren benimsenen felsefe doğrultusunda hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projelerinin ortak paydası uzun soluklu, yaygın ve sürdürülebilir olması. Bu senekiyle birlikte kampanya kapsamında ücretsiz olarak verilen kitapların sayısı 17 milyonu aşacakmış…

İnsanların ilköğretim yaşlarında okuduklarının etkisi altında kaldıklarını, beğenilerinin, okuma zevklerinin ve edebiyat duygularının o yıllarda gelişmeye başladığını dikkate alan Türkiye İş Bankası’nın bu kampanyası ile inanıyorum ki birçok öğrenci, bu kitapları yaz tatillerinde okuyarak edebiyatı sevmeye başlamışlardır. Belki de bazıları kitaplarda geçen şairlerden, öykücülerden birinin eserini beğenince onun daimî okuru olmuştur…

Kampanya kapsamındaki bu yıla özel kitaplar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ve İş Sanat işbirliğinde hazırlandı:

“Çocuklar Soruyor Tarih Dede ve Bilge Öğretmen Anlatıyor” kitabında; İş Bankası tarihi, farklı alanlardaki iştiraklerinin çalışmaları, bankacılığa dair kavramlar ve 1924-2024 yılları arasındaki dönemde Banka ve ülke ekonomisinin gelişimine dair bilgiler aktarılıyor. Kitapta Darüşşafakalı öğrencilerin sorduğu soruların yanıtları, Doğan Çetinkaya ve Bilge Seçkin Çetinkaya tarafından yanıtlandı. Düzenlemesi Yekta Kopan tarafından yapılan kitap, Burcu Ural Kopan tarafından yayına hazırlandı.

Çocuklara bilimi sevdirecek ve bilime merak uyandıracak şekilde hazırlanan diğer kitap ise “Aklıma Bir Soru Geldi” başlığını taşıyor. Muzaffer Özgüleş tarafından hazırlanan kitabın önsözü Cambridge Üniversitesi Fizik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mete Atatüre tarafından kaleme alındı.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, kampanyaya dair yaptığı açıklamada, Bankanın 100. kuruluş yıl dönümünün coşku ve heyecanını yaşadıkları 2024 yılında, 17.’si düzenlenen Karneni Göster Kitabını Al kampanyasının ayrı bir anlam ve önemi bulunduğunu vurguladı.

Aran, “Geçen yıl Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyetimize dair bir kitap armağan etmiştik. Bu yıl ise iki kitabımızı çocuklarımızla buluşturuyoruz. İlkinde, Bankamızın 100 yıllık gelişimini çocuklarımıza aktarıyoruz. İkinci kitabımız ise ilk olarak 6 Şubat deprem felaketlerinden etkilenen illerde başlattığımız Bilim Kuşağı Atölyeleri çalışmamızı destekleyen; bilimi sevdiren ve bilimsel düşünceyi yerleştirmeye yönelik bir çalışma” diye konuştu.

Son ders zilinin çalmasıyla tatile girecek tüm öğrencilerin hem dinlenecekleri hem de eğlenecekleri bir yaz geçirmeleri temennisinde bulunan Hakan Aran, çocukların her iki kitabı da zevkle okumasını diledi.

Yıllardır yazdığımız gibi ezberci eğitim nedeniyle okuyan ve sorgulayan gençlerin sayısının ne yazık ki çok az olduğu ülkemizde, kitapların 17 milyon çocuğa ulaşması, düşünen ve sentez yapan insanların sayısının artması için önemli bir kaynak… İnanıyorum ki karnesini hüviyeti gibi gösterip kitabını alan çocuğun; onu, başka birilerine vermesiyle kitapların dağılımı daha da geniş kitlelere ulaşacak… Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimiz, çocuklarımız ders kitapları dışında bilimsel ve edebi eserler okuyarak çok farklı bakış açıları kazanacak, ufukları genişleyecek.

Öğrenciler kitaplara İş Bankası şubelerinin yanı sıra Kumbara dergisi portalı (www.kumbaradergisi.com) ve Kumbara Dergisi mobil uygulaması üzerinden de erişebilecek.

Yatılı bölge okulları, sevgi evleri, çocuk ve gençlik kapalı cezaevlerindeki çocuklara da kitap gönderiminin yapılacağı kampanyada, Braille alfabesi ile basılı kitaplar da görme engelli çocukların eğitim gördüğü okullara ulaştırılacak.