2 MW ile denemeyi yapacak 80 milyon dolarlık yatırımla depolama bataryası üretecek

Eşi Mahmut Koçum’un Yönetim Kurulu Başkanvekili olduğu Kervan Gıda’da pazarlamayı yöneten Bihter Koçum, şirketin Genel Müdür Yardımcısı Hikmet İp ile kafa kafaya verdi. Bihter Koçum ve İp, şirketin CFO’su, grup şirketi Team Agro’nun CEO’su Selim Oğul’u da yanına alıp kolları sıvadı:

Önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerji kaynaklarıyla gerçekleşen üretimin depolanması önem kazanacak. Bu alana girelim.

Bilgisayar mühendisi olan Hikmet İp başta olmak üzere Koçum ve Oğul, dünyada enerji depolama sistemleri üzerine araştırmalara başladı. Araştırmaları sırasında Dubai merkezli Enercap Energy ile yolları kesişti:

- Normal bataryalar kimyasal reaksiyona dayalı çalışıyor. Enercap Energy’nin ürettiği “Süperkapasitör” bataryalar, elektrostatik depolama teknolojisine dayanıyor.

Çok geçmeden “Supracap Enerji A.Ş.”yi kuran üçlü, Team Agro’dan da ortaklık desteği alıp, Dubai’de gördükleri teknolojiyi iyice anlamaya çalıştı:

- Elektrostatik depolama teknolojisi, bataryaların hızlı şarj-deşarj kapasitesi sunmasını sağlıyor. Elektrostatik depolama, enerji verimliliğini artırarak bataryaların kullanım ömrünü uzatıyor. Ayrıca bu teknoloji kimyasal reaksiyonlar içermiyor.

Kimyasal reaksiyonlar olmamasının iki yönü dikkatlerini çekti:

Süperkapasitörlerin güvenliği artıyor, çevresel etkisi minimum düzeye iniyor.

Kimyasal atıkların olmaması, süperkapasitörlerin daha çevre dostu seçenek haline gelmesini sağlıyor.

Bihter Koçum, Hikmet İp ve Selim Oğul, Enercap Energy’de bu teknolojiyi gördükten sonra şu kararı aldı:

- Süperkapasitör enerji depolama teknolojisini pilot uygulamada deneyelim, sonucu görelim. Ardından teknolojinin üretimini ülkemize de çekmeye çalışalım.

Aynı günlerde Rıza Akça’nın Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü Menderes Tekstil’in 200 MW’ı rüzgar santralı, 50 MW güneş santralı olmak üzere 250 MW’lık, depolama sistemi de planlanacak yatırıma hazırlandığı görüldü.

Bihter Koçum, yakın arkadaşı olan Rıza Akça’ya öneri götürdü:

- Süperkapasitör enerji depolama teknolojisini ülkemize getirmeyi düşünüyoruz. Menderes Tekstil’de 2 MW’lık bir depo kurmak isteriz. İlk deneme sonrası başarıyı görürsek ve siz de talep ederseniz devamını getiririz.

Menderes Tekstil, bu yılın Mart ayı başlarında Kamu Aydınlatma Platformu’nda duyurdu:

Şirketimiz Kasım 2022’de 250 MW kapasiteli enerji depolamalı 3 yenilenebilir enerji projesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) ön lisans almıştı. Aliağa’daki proje kapsamında RES tesisimizde 3 ay süreli süper kapasitör enerji depolama sistemi kurulacak.

Bihter Koçum ve Hikmet İp ile geçenlerde buluştum, Supracap Enerji’nin öyküsünü, yatırım planlarını dinledim:

- Supracap’ı Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjinin depolanması için hücre dahil yerli ve milli süperkapasitör teknolojisi geliştirmek amacıyla kurduk. Şirketimizin teknoloji iş ortağı Enercap Energy olacak.

Koçum ve İp, konuyu Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na da taşıdıklarını bildirdi:

- 2 MW’lık pilot uygulama dışında ithalat düşünmüyoruz. Bu yılın sonunda İstanbul’da süperkapasitör batarya üretimi için inşaata başlamayı planlıyoruz. Tesiste üretimin 2025 yılında başlamasını hedefliyoruz.

Yatırımın büyüklüğünü merak ettim, Hikmet İp paylaştı:

- Kuracağımız tesiste batarya hücresi dahil ilk etapta 1500 MWh kapasite hedefiyle üretim yapılacak. 2028 yılına kadar 5 bin MWh üretim kapasitesine ulaşılmasını öngörüyoruz. 2028 yılına kadar toplamda 80 milyon dolarlık yatırım planlıyoruz.

5 bin MWh depolama kapasitesinin ne anlama geldiğini şöyle örnekledi:

- Yılda 750 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak elektrik depolanabilecek.

Şu noktanın altını çizdi:

- Üretim tesisinin yanısıra Ar-Ge merkezi de kurarak mevcut teknolojilerin geliştirilmesine ve yeni ürünlerin araştırılmasına ağırlık verilecek.

Üretim planlarını da şöyle açtı:

- Öncelikli olarak şebeke ölçekli enerji depolama bataryaları ile üretime başlanacak. Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjinin depolanmasına odaklanılacak.

Ardından ekledi:

- İlerleyen dönemlerde müstakil enerji depolama tesisleri, büyük sanayi tesisleri, şebekesiz sistemler, baz istasyonları, elektrikli araç depolamalı şarj istasyonları gibi alanlarda da aktif olunacak.

Projenin ve yatırımın öncülüğünü Bihter Koçum, Hikmet İp ve Selim Oğul yapsa da, Kervan Gıda, Team Agro üzerinden işin içinde yer alıyor.

Türkiye’de özellikle GES yatırımları hızlanırken, depolamaya dönük batarya konusunda da benzeri hareketlenmenin olacağı anlaşılıyor…

Yeterince depolama kapasitesi olmazsa enerji çöpe gidecek

Supracap Enerji Kurucu Ortağı Hikmet İp, Menderes Tekstil’deki 2 MWh’lık enerji depolama denemesine bu ay başlanacağını belirtti:

- 3 aylık deneme boyunca yapılacak testlerde süperkapasitör enerji depolama sisteminin çalışma performansı ortaya konulacak.

Türkiye’nin yenilenebilir enerji yatırımlarına işaret etti:

- Ülkemizde 2035 yılında kurulu güç içindeki yenilenebilir enerjinin payının yüzde 65 seviyelerine çıkarılması hedefleniyor. Eğer yeteri kadar depolama batarya kapasitesine ulaşılamazsa üretilen elektriğin çöpe gitmesi söz konusu olacak.

Ardından ekledi:

- Supracap Enerji’nin batarya yatırımı, ülkemizin sürdürülebilir enerji politikalarıyla uyum içinde devam edecek.

Aklından geçeni paylaştı:

- Önümüzdeki dönemde “batarya tarlası” gibi projeler de gündeme gelebilir. Yani, depolama bataryalarının santrallerden farklı alanlara yerleştirilmesi de mümkün olabilir. Bu, “Müstakil Enerji Depolama Lisansı” ile gerçekleştirilebilir.

Depolamanın yaratacağı olumlu etkiyi şöyle özetledi:

- Özellikle GES’lerde gündüz enerji üretiliyor. O saatlerde fiyatlar düşüyor. Gündüz üretilen elektriğin fazla olan bölümünün depolanması, fiyatlar konusunda da bir denge sağlanması fırsatı yaratacak.

Yenilenebilir enerjide arz güvenliği tarafına işaret etti:

- GES ve RES’lerdeki üretimde dalgalanmalar ve öngörülemezlik söz konusu. Üretilen enerjinin depolanması, şebekenin esnekleştirilmesini, daha stabil ve güvenilir çalışmasını sağlayacak. Bu sayede enerji arz güvenliğini artıracak.

2027’de ihracata başlamayı hedefliyor

Supracap Enerji Kurucu Ortağı Bihter Koçum, öncelikli olarak Türkiye’de faaliyeti planladıklarını bildirdi:

- İlk 2-3 yıl ülkemizdeki ihtiyaçlara dönük üretim yapacağız. İlerleyen dönemlerde komşu ülkelerden başlayarak bölgedeki fırsatları değerlendirmeye de odaklanacağız.

İhracat hedeflerini de paylaştı:

- Supracap Enerji olarak hedefimiz 2027 yılında “Made in Türkiye” etiketli süperkapasitör batarya teknolojisini ihraç etmeye başlamayı hedefliyoruz.

Hikmet İp araya girdi:

- Avrupa’da da yenilenebilir enerji üretim kapasiteleri giderek artacak. Dolayısıyla Avrupa ülkelerinde de elektrik depolama ihtiyacı yoğunlaşacak.

5 yılda 1 milyar dolar ciro olur mu?

Supracap Enerji Kurucu Ortağı Hikmet İp, süperkapasitör batarya üretimiyle ilgili beklentisini paylaştı:

- 5 yılda Supracap Enerji’nin 1 milyar dolarlık ciroya ulaşması hatta geçmesi söz konusu olabilir.

Enerji üretim tarafına ilişkin adımlar da atabileceklerini bildirdi:

- Team Agro üzerinden projemizin içinde yer alan Kervan Gıda, kendi ihtiyaçları doğrultusunda enerji üretimi konusunda adımlar atıyor. Biz Supracap Enerji olarak da ileride üretim tarafıyla da ilgilenebiliriz.

Bu konuda da aklından geçeni paylaştı:

- Özellikle hidrojene dayalı teknolojiler geliştikçe üretim tarafıyla da ilgilenebiliriz.