2010’da açıklanan 2023 Vizyonu'nun hedeflerine neden ulaşılamadı?

Ülkeleri ve ekonomileri yönetenler, dönem dönem 5 ile 15 yıl sonrası için bir vizyon çerçevesinde somut hedefler belirler. Bu hedeflere ulaşmak için planlar, programlar, stratejiler ve yol haritaları hazırlanır. Belirlenen vadenin sonunda hedeflere ulaşılırsa sorun çıkmaz, ülke gelişme rotasında ilerlemeye devam eder. Hedeflere ulaşılmadığında veya ekonomi yerinde saydığında ise ülkenin geleceği çalınmış olur. Tarih, ülkelerin kaybolan yıllarını geri vermez ama geçmişteki atılım vizyonlarının sonuçları hakkında çok değerli bilgiler ve ipuçları sunabilir. Bu yönüyle tarih bir araştırma laboratuvarına benzer.

Genel seçime yaklaşık beş ay kala vizyon belgelerini açıklayan parti yöneticilerinin, yakın tarihte açıklanan vizyonlardan ne sonuç alındığını ve hedeflere ulaşılmamışsa hangi hataların yapıldığını incelemesi gerekir. Böylece yeni açıklanan vizyonlardan başarılı sonuç alınması ihtimali yükselebilir.

Temel hedeflere ulaşılamadı

Yakın tarihteki en kapsamlı vizyon, 2010 yılının son günlerinde o sırada başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk kez 2011 bütçesi teşekkür konuşmasında açıklanmıştı. Bu hedefler 2011 yılı içinde bir vizyon çerçevesine oturtulmuştu. Temel hedefler, 2023 yılında 25 bin dolarlık kişi başına milli gelire ulaşmak ve ekonomik güç açısından dünyanın 10. büyük ülkesi olmak, ihracatı 500 milyar dolara yükseltmek ve işsizlik oranının yüzde 5’lere kadar düşürmekti. 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda gelecek yıl sonu için belirlenen resmi hedefler ise kişi başına gayrisafi milli hasılada 10 bin 81 dolarda, ihracatta 265 milyar dolarda, ve işsizlik oranında ise yüzde 10.4’te kalmıştı. Altyapı inşaatında ve hekim sayısı ile enerji miktarı açısından 2023 hedefleri tutturulmuştu ama halkın geçimini etkileyen temel hedeflere ulaşılamamıştı.

Temel hedeflere neden ulaşılamadığı konusunda bugüne kadar çok sayıda kitap ve makale yazılması, konunun sempozyumlarda ve benzeri toplantılarda tartışılması gerekiyordu. Çünkü nerelerde hata yapıldığı, nelerin ihmal edildiği ve neden geç kalındığı ortaya konmadığı takdirde, yeni bir vizyon hayata geçirilirken geçmişteki hataların tekrar edilmesi ihtimali yükselecekti. Geçmişten ders alınıp gerekli önlemler alınmadığı takdirde Türkiye yine kaybedilen yıllarla karışı karşıya kalacaktı.

Başarısızlığın nedenleri

Benim gözlemlerime göre 2023 Vizyonu’ndaki başarısızlığın başlıca nedenleri şunlar olmuştu: