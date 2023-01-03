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2023 ihracat gemisinde dümen tutmak…

Şefik ERGÖNÜL
Şefik ERGÖNÜL İHRACAT SOHBETLERİ

İhracat için yeni hedef pazarlar belirlendi.

Genelde Uzak Doğu ve Afrika ülkeleri hedefleniyor.

Çünkü küresel ekonomi tahminleri yapan kuruluşların çoğu, küresel krizden en az etkilenmesi ve büyüme yaşaması beklenen pazarların buralardaki ülkeler olduğu konusunda mutabıklar.

Ancak bu demek değildir ki geleneksel pazarlarımızdan uzaklaşacağız.

Avrupa Birliği (AB) hep en büyük pazarımız oldu ve olmaya devam edecektir.

İhracatımızın neredeyse yarısını bu pazara yapıyoruz.

Bu pazara yapılan ihracatımızın da neredeyse yarısı Almanya pazarına...

AB pazarının da lokomotifi Almanya…

İyi de AB Gayri Safi Milli Hasılası (GSMH) için 2023 tahminleri pek de iç açıcı değil. Tahminler AB için aşağı yukarı %0,2 GSMH büyümesi üzerinde birleşiyor.

Kiel Enstitüsü ise Almanya için tahminini iyileştirmesine karşın %0,1 daralma öngörüyor.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz artırımına devam etmesi beklentisi hala geçerli.

AB Pazarı için ne düşünelim?

Pazar genişlemeyecek, aksine daralma olması beklentisi oldukça yaygın.

ECB faiz artırımına devam ederse, paranın arzı azalacak ve fiyatı yükselecek.

Eldeki müşterileri tutabilmek için çaba gerekecek çünkü ihracatçılar her yere saldıracak…

AB içerisinde, enerji krizi ve enflasyona yenilen sektörlerde üretim yapan üreticilerimizin ellerini çabuk tutmaları ve tamahkâr olmayan hesaplamalarla ve sağlam sözleşmelerle işe girişmeleri halinde şansları yüksek olacaktır.

Ümit veren ABD pazarı için ise %1 civarında bir GSMH büyümesi tahmin ediliyor.

Bu pazara ihracatımız artıyor amma kalıcı olabilmek, dikkatli ve hesaplı olmayı gerektiriyor.

ABD Ticaret Odası, 2023 için ekonominin inişli çıkışlı olacağını ve işletmelerin, nereden geleceği belli olmayan olaylar için tedbirli olmalarını öneriyor.

ABD büyük bir pazar amma “ Yaparız abi “ mantığı taşıyanların mezarıdır.

Öneri

Özellikle Afrika pazarını öne alın

Küresel krizden daha az etkilenen bir yer olmasının yanı sıra, gelecek için oldukça çok fırsat taşıyan bir büyük pazar.

Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi gelişmesini de akıldan çıkartmayın.

 

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