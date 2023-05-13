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2023 yılı ilk çeyrek ihracat rakamları

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Zafer ÖZCİHAN
Ekonomist

İhracat, bir ülkenin gelişmesinde, kalkınmasında en önemli faktörlerden biridir. Ülkemizde son yıllarda ihracatta kayda değer şekilde artış kaydedilmiş, hatta tarihinde görülmemiş rakamlara ulaşmıştır. Ancak dış ticaret açığının azalması için ihracatın ithalatı karşılama oranının büyük olması gereklidir. Yani yabancı ülkelere yapılan satışın alımlardan yüksek olması önemlidir. Uzun yıllardan bu yana dış ticaret açığı vermekteyiz. Aşağıdaki grafikler de göstermektedir.

Kaynak: TÜİK

Türkiye ihracatçılar meclisi(TİM)  den alınan bilgilere göre Türkiye’nin 2023 yılı ilk çeyrek ihracatı %2.5 artış kaydederek 61,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Elde edilen bu başarı tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek dönemi ihracat tutarı olarak kaydedildi.

Ülkelere yönelik ihracat da 54 milyar 317 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İlk çeyrekte en fazla ihracat 4 milyar 877 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Almanya'ya dış satım, Ocak-Mart 2022'ye göre yüzde 0,4 arttı.

Almanya'yı, 2,97 milyar dolarla ABD, 2,9 milyar dolarla İtalya, 2,76 milyar dolarla Birleşik Krallık, 2,48 milyar dolarla Fransa ve Rusya, 2,43 milyar dolarla İspanya izledi.

Söz konusu dönemde Irak'a 2,05 milyar dolar, Hollanda'ya 1,67 milyar dolar, İsrail'e ise 1,46 milyar dolarlık ihracat yapıldı. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 10 ülkeden 5'i AB'de yer aldı.

Ocak-Mart 2023'te 13 ülkeye yapılan ihracat, 1 milyar doları aştı. İlk 10 dışında yer alan diğer ülkeler Polonya, Romanya ve Birleşik Arap Emirlikleri oldu.

Bulgaristan ve Belçika'nın Türkiye'den yaptığı ithalat da 1 milyar dolar sınırına yaklaştı.

Söz konusu dönemde 100 milyon dolar ve üzerinde ihracat yapılan ülke sayısı 76 olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk çeyreğinde 100 milyon dolar ve üzerinde ihracat yapılan 76 ülke arasında en yüksek artış Suudi Arabistan'da kaydedildi. Söz konusu dönemde Suudi Arabistan'a yapılan dış satım yüzde 755,1 yükselişle 611,8 milyon dolar oldu.

Suudi Arabistan'ı, yüzde 540,9 ile Mali (120,3 milyon dolar) ve yüzde 133,4 ile Rusya Federasyonu (2,48 milyar dolar) takip etti.

Artış oranı Malta'da yüzde 124,1, Kazakistan'da yüzde 102,6, İsviçre'de yüzde 94,7, Belarus'ta yüzde 76,8, Ukrayna'da yüzde 49 ve Kırgızistan'da yüzde 42,2 oldu.

İlk çeyrekte 100 milyon dolar ve üzeri ihracat yapılan 76 ülkeden 23'ünde artış çift haneye yükselirken, Japonya, Meksika, Hong Kong ve Cibuti gibi ülkeler de artış yaşanan diğer pazarlar arasında yer aldı.

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