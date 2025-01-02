2024 yılında plastik sektörü…

Plastik sektörünün duayenlerinden Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz’den sektörün 2024 yılını değerlendirmesini rica ettim.

Ömer başkan değerlendirmesin şu sözleriyle başlıyor; “Küresel düzeyde yaşanan çok değişkenli krizler dünya ekonomisini etkilerken, hiç şüphesiz Türkiye’de bu zorluklardan payına düşeni aldı. Ekonomik açıdan zorlu bir yılı geride bırakan ülkemiz, özellikle jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle makro dengesinde istikrarsızlığa uğruyor.

Tüm bu sıkıntıları ihracatla aşmaya çalışan ülkemiz, özellikle son aylarda gösterdiği ihracat rakamlarıyla dikkat çekiyor.

2024 yılı Ocak-Kasım döneminde Türkiye ihracatı 238,5 milyar dolar olurken, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, en fazla ihracat yapan ikinci sektör 28 milyar dolarla kimya oldu. Kimyevi maddeler ve mamulleri ürün grupları içinde en büyük destek plastikler ve mamullerinden geldi.

Sadece kasım ayında 775 milyon dolar ihracat yapan plastik sektörünün toplam 11 aylık ihracat verisi yaklaşık 8,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. İstenilen seviyede olmasa bile plastik sektörü açısından 2024 yılının iyi geçtiğini söyleyebiliriz. Sanayimize ve sektörümüze gerekli desteğin verilmesi durumunda, bunun faydalarını ülke olarak hep birlikte göreceğiz.

Türkiye bir petrol ülkesi değil, bir sanayi ülkesidir. Hep böyleydi, böyle de olmalı.

Teknoloji ağırlıklı bir sektöre sahibiz ve bu konuda gerekli nitelikli adımların atılması gerekiyor. Dünya artık endüstri 4.0’a yani karanlık fabrikalara tamamen hazır durumda.

Bizim bunun gerisinde kalma gibi bir lüksümüz yok.

Sanayimizi güçlendirmek için katma değerli ürünlere odaklanmalıyız. Sektörün en önemli sorunlarından biri yeterli katma değer sağlayamamasıdır.

Üretim ve ihracatta daha yüksek katma değer sağlayabilmek için katma değeri yüksek inovatif ürünler imal edilmeli ve kaliteden ödün vermeden maliyetleri düşürmenin bir yolu bulunarak kar marjı artırılmalı.

Plastik sektörü, 2025 yılında ihracatla kalkınacak

2024 yılının son çeyreğinde toplam ihracatını artıran plastik sektöründe ivmenin yukarı yönlü hareket edeceğini düşünüyoruz.

2024 yılı genel itibarıyla gerek ülkemize özgü sorunlar gerekse ticareti zorlaştıran bölgesel gelişmeler sebebiyle bir hayli zorlu geçti.

Ancak yeni yılla birlikte plastik sektörünün ihracatla kalkınacağını öngörüyoruz. Küresel ticaretin 2025 yılında daha zayıf büyüyeceği beklentilerine rağmen Türkiye'nin Asya-Pasifik ve Orta Doğu pazarlarında güçlü bir şekilde yer alacağını düşünüyoruz.

Tüm bu gelişmeler, pek çok sektöre hizmet veren plastik sektörünün de gelişimine hiç şüphe yok ki katkı sunacak.

Tabii bir yandan da dünya ve Türkiye ekonomisinde yaşanan zorlu koşullar unutulmamalı.

Durum böyle olunca plastik sektöründe yerinde sayan hatta gerileyen satış fiyatları ile rekabet edebilmek zorlaşıyor. Dolayısıyla kar marjları daralıyor.

Rakamlarla plastik sektörü…

Türkiye ekonomisinin en önemli aktörlerinden birisi olan plastik sektörü, 10 milyon tonu geçen toplam üretimi, 50 milyar dolara yaklaşan cirosu, 8 milyar doları aşan direkt mamul ihracatıyla ülke ekonomisine yön veriyor.

Türk plastik sektörü, 10 milyon ton plastik üretimiyle AB ülkeleri içinde Almanya’dan sonra ikinci, dünyada ise yedinci sırada yer alıyor.

Genel bir değerlendirme ile ara malı üreten plastik sektörü başta inşaat, tarım, dayanıklı tüketim malları, otomotiv ve elektronik olmak üzere imalat sanayi sektörü yanında, ambalaj malzemeleri gibi ürünlerle hizmet sektörünün de çok önemli bir tedarikçisi konumunda bulunuyor.

Plastik sektöründe teknoloji kullanımındaki artışa paralel olarak ihracat yapan ve dünya pazarlarında rekabet eden firma sayısı da giderek artıyor.

2024 yılı Ocak-Kasım döneminde Türkiye ihracatı 238,5 milyar dolar, ithalat ise 312 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, en fazla ihracat yapan ikinci sektör 28 milyar dolarla kimya oldu.

Kimyevi maddeler ve mamulleri ürün grupları içinde en büyük destek ise plastikler ve mamullerinden geldi.

Sadece kasım ayında 775 milyon dolar ihracat yapan plastik sektörünün toplam 11 aylık ihracat verisi yaklaşık 8,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.”

PLASFED Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz sektöre yol gösterici niteliğindeki değerlendirmesini bu anlatımıyla sonlandırdı…

Okurlarımızın yeni yılını kutluyorum.