2024’de Dünya Trump’a kalır mı?

Donald Trump’ın ABD başkanı olarak göreve başlamasından üç ay sonra, 2017’nin Nisan ayında yayınlanan Dünya Trump’a mı Kalacak? başlıklı kitabımda, sayıları giderek artan ‘Tek Adam’ rejimlerinin liberal demokrasiyi tehdit ettiğini vurgulamış ve onlardan kurtulmanın kolay olmayacağını belirtmiştim.

The Economist dergisinin The World Ahead 2024 başlığıyla yayınlanan yıllık özel sayısının kapağında, Donald Trump’ın dünyamızı gölgeleyen karanlık profilini görüyoruz. Kapak yazısında da 2024’de dünyayı bekleyen en büyük tehlikenin Trump’ın 2024’de yeniden ABD Başkanı seçilmesi olduğu belirtiliyor.

Demokrasi sınav verecek

The Economist’in genel yayın yönetmeni Zanny Minton Beddoes ise özel sayıya yazdığı başyazıda, 2024 yılında 70 ülkede 2 milyara yakın insanın sandık başına gideceğini ve liberal demokrasinin çok zor bir sınavdan geçeceğini vurguluyor. Beddoes, Rusya’dan Hindistan, Endonezya ve Bangladeş’e kadar birçok ülkede demokrasinin ciddi bir sınavdan geçeceğini belirtiyor, ayrıca Afrika’nın birçok ülkesinde askeri darbelerin birbirini izlediğini ve demokrasinin sürekli tehdit altında bulunduğunu hatırlatıyor.

Dünya ekonomisi de zorlanacak

Pandemi şokunun başta ABD olmak üzere pek çok ülkede devleti çok ağır bir borç yükü altına soktuğunu hatırlatan The Economist 2024’ün bu bakımdan da rahat bir yıl olmayacağını belirtiyor.

Öte yandan İsrail – Hamas çatışmasının dünyadaki jeopolitik riskleri büyük ölçüde artırdığı bir ortamda 2024 yılı için iyimser olmaya imkan bırakmıyor. Tabii Yapay Zeka’nın dünyaya ne getireceği ve ne götüreceği konusundaki önemli tartışma da damga vuracak 2024’e.

Neoliberalizmi hortlatma gayreti

Bütün bunlar yetmiyormuş Arjantin’deki seçimi kazanan “Çılgın Adam”ın ekonomiyi kurtarmak için başta Merkez Bankası olmak üzere devlet kurumlarını yıkarak işe başlayacağını ilan etmesi de hem ağlanacak hem de gülünecek bir haber olarak dikkak çekti son günlerde. Neoliberalizmi hortlatma çabası da kaotik gelişmelere yol açabilir 2024’de. Trump ve ”Arjantin’in çılgın başkanı bize eğlenceli günler yaşatabilir.