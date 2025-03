30 yılda 28 milyar dolar yatırdı, Türkiye’yi ‘veri üssü’ yapmak için kolları sıvadı

Dünya GSM Birliği’nin (GSMA) düzenlediği “MWC 2025 Fuarı” ve Kongresi için Turkcell’in davetiyle gittiğimiz Barcelona’da son akşam Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç’un ev sahipliğindeki iftara katıldık. Ali Taha Koç, iftardaki sunumunda Turkcell’in 1994 yılında kurulduğunu anımsattı:

- 30’uncu yılımızı kutladığımız 2024 yılında kararlı adımlarımız güçlü bir büyümeyle sonuçlandı. Turkcell’in 30 yıllık yatırım büyüklüğü 28 milyar doları aştı.

Turkcell’in 2024 yılı performansını değerlendirdi:

- 2024 yılında gelirlerimizi yüzde 7.8 artırdık, 166.7 milyar liraya ulaştık. FAVÖK (faiz amortisman vergi öncesi kâr) marjımız yüzde 42 oldu. Sadece vergi öncesini dikkate aldığımızda kârımız yüzde 88 gibi rekor düzeyde büyüdü.

Abone verileri üzerinde durdu:

- 2024 yılında 1.9 milyon ile son 15 yılın en fazla abone kazanımını sağladık. Faturalı abone bazımız 5 puan arttı, yüzde 76 seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yıl uçtan uca fiber hizmeti daha fazla aboneye ulaştırma hedefini kararlılıkla sürdürdüklerini kaydetti:

- Fiber hane erişimimizi 233 bin yükselttik. Bireysel fiber abone içindeki 12 ay taahhütlü abone payı yüzde 85’e çıktı.

Fiber alt yapısında adı öne çıkan rakibine şu göndermeyi yaptı:

- Caddelere giden fiber alt yapısının faydası yok. Önemli olan fiberin hanelere girmesidir.

2025 yılı hedeflerine geçti:

- 2025, yatırımlarımıza hız verdiğimiz, sürdürülebilirlik odaklı ve veri merkezi işletmeciliğine yoğunlaştığımız yıl olacak.

Bu yıl yüzde 7-9 düzeyinde reel büyüme beklediklerini vurguladı:

- FAVÖK marjımızı yüzde 41-42 olarak belirledik. Artan güneş enerjisi, veri merkezi ve bulut yatırımlarımızı da dikkate alarak operasyonel yatırım harcamalarımızın gelirlerimize oranının yüzde 24 olacağını öngördük. Bu, Turkcell tarihinin en yüksek oranı olacak.

Bu yıl ihalesi gerçekleşecek 5G ve fiber alt yapısının en önemli gündemlerini oluşturacağının altını çizdi:

- Büyük önem verdiğimiz veri merkezi ve bulut işimizin gelir büyümesini de yüzde 32-34 bandında planladık. 2025’te veri merkezi ve yeşil enerji yatırımlarımız devam edecek.

Türkiye’yi “veri merkezi üssü” haline getirmeyi hedeflediklerine işaret etti:

- Geçen yıl TDC Veri Hizmetleri şirketimizi kurduk. TDC’nin ana hedefi, ulusal verilerimizin sınırlarımız içinde kalması.

İstanbul’daki 2, Ankara ve İzmir’deki veri merkezlerinin fotoğrafını ekrana yansıttı:

- Kısa sürede Türkiye’nin en büyük veri merkezi işletmecisi olduk. 2024 yılı sonu itibariyle veri merkezlerimiz için 467 milyon Euro yatırım yaptık.

Veri merkezi alanında Türkiye’nin açık ara lideri olmayı sürdürecekleri iddiasını ortaya koydu:

- Ulusal ve uluslararası ölçekte veri trafiğine hizmet edebilecek bir alt yapımız var. Büyüklük olarak “hiper ölçekli” işbirliğinin öncülüğünü yapacağız. Dünya devleriyle görüşmelerimiz sürüyor.

“Herkes”in, “her şey”in, “her an” ve “her yerde” birbiriyle bağlantı halinde çalışmasının olmazsa olmazını “güçlü dijital altyapı” şeklinde ortaya koydu:

- Tecrübeye, teknik yeterliliğe, operasyonel ve finansal güce sahibiz. Donanımlı insan kaynağımız da var. Yenilikçi teknolojilerle, özellikle de yapay zeka sayesinde, güçlü dijital altyapımızı “algoritmik köprüler” kurarak inşa edeceğiz. Bu köprüler, operasyonel verimliliğimizi artıracak.

28 milyar doları aşan yatırımlarını bir kez daha irdeledi:

- 5G, fiber, veri merkezi, enerji odaklarımızın tamamında yatırımlar yapacağız. Gelecek yıllarda toplam yatırım büyüklüğümüzü daha yukarı taşıyacağız.

1994 yılında Murat Vargı’nın fikir önderliğinde, Çukurova Grubu’nun kurduğu Turkcell, geçen 30 yılda teknolojideki gelişmelere uyumlu yol aldı.

GSM operatörlüğü ile başlayan yolculukta teknolojik değişim, dijitalleşme çıtasını sürekli yükseltti. Artık abone başına gelirden öte “veri merkezi üssü” gibi alanlarda iddialı konuma ulaştı…

5G ihalesi dönüm noktası olacak

TURKCELL Genel Müdürü Ali Taha Koç, bu yıl yapılacak 5G ihalesi üzerinde durdu:

- 5G, Türkiye için gerçek bir dönüm noktası olacak. 4.5G’yi iki şeritli bir yol gibi hayal edersek, 5G çok şeritli devasa bir otoyol gibidir.

Türkiye’de en çok mobil altyapı yatırımını Turkcell’in yaptığını savundu:

- 5G’ye geçiş hazırlıklarımız tam gaz devam ediyor. Mobil bağlantı teknolojilerindeki öncülüğümüzü sürdüreceğiz.

“MWC 2025 Barcelona”da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katıldığı imza törenini anımsattı:

- ULAK’la yeni nesil iletişim teknolojileri ve 5G alanında söz sahibi olabilmesi için önemli adım attık. ULAK’ın 4.5G ve 5G destekli geliştirilen yeni nesil baz istasyonlarının kullanılmasına yönelik işbirliği anlaşması imzaladık.

Türkiye’de 5G’ye uyumlu telefon oranının yüzde 17 olduğunu kaydetti:

- 5G uyumlu telefon konusunda Samsung’la Barcelona’da işbirliği imzası attık. Samsung, Çerkezköy’deki tesislerinde Turkcell’e özel 100 bin telefon üretecek.

Barcelona’da işbirliği imzası attıkları diğer kuruluşları sıraladı:

- Ericsson, Fortinet, Huawei, IDQ, Nokia, Palo Alto Networks, TI Sparkle ve ZTE’nin bulunduğu global şirketlerin yanı sıra i2i Systems, Kron, TechNarts, TTG ve Odine gibi yerli üreticilerle farklı alanlarda 20’yi aşkın işbirliği anlaşması imzaladık.

7 ilde 300 MW’lık GES’e 240 milyon dolar yatıracak

TURKCELL Genel Müdürü Ali Taha Koç, Türkiye’de sahada çalışan baz istasyonlarının toplam elektrik tüketimindeki payının yüzde 1 olduğunu belirtti:

- Tükettiğimiz elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılıyoruz. 18 MW kurulu güce sahip rüzgar enerjisi santralimiz (RES) uzun zamandır faaliyette.

Uşak ve Van’da güneş enerjisi santrallerinin (GES) 2024 yılında üretime başladığını bildirdi:

- 7 ilde 11 lokasyonda 300 MW’a varacak arazi tipi GES yatırımlarımız devam edecek. 2024-2026 döneminde GES’e 240 milyon dolar yatırım yapacağız.

Baz istasyonlarına da güneş panelleri kurduklarını kaydetti:

- Baz istasyonlarımız tükettiği elektriğin bir kısmını bu panellerden sağlıyor. Geçen yıl sonu itibariyle 2 bin 410 baz istasyonumuz kendi güneş panelinden elektrik alır hale geldi. Baz istasyonlarındaki toplam elektrik üretim kapasitesi 5.2 MW’ı buldu.

GSMA yönetim kuruluna seçildim

TURKCELL Genel Müdürü Ali Taha Koç, Türkiye’nin yeni nesil iletişim teknolojileri alanında söz sahibi olabilmesi için küresel çapta yoğun çalışmalar yürüttüklerini bildirdi:

• Hem GSMA (Dünya GSM Birliği) hem de ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği) bünyesindeki çalışma gruplarında yer alıyoruz.

• Ayrıca, Dünya GSM Birliği GSMA yönetim kuruluna seçildim.

İzmir-Milano fiber hattı kuracak, ortak altyapı şirketine odaklanacak

TURKCELL Genel Müdürü Ali Taha Koç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun “5G ihalesinin bu yılın ilk yarısında yapılacağı ve 2026 yılında sona erecek Fiber Altyapı Sözleşmesi için de ayrı ihale düzenleneceği”ne ilişkin açıklamasına değindi:

- Sayın Bakanımızın açıklamalarını memnuniyetle karşıladık. Fiber altyapı ihalesine de girip milli sorumluluk üstlenmeye hazırız. Yenilikçi teknolojileri ülkemize kazandırmak için fiber altyapının önemli olduğunu biliyoruz. İhale sonunda kazanan Türkiye olacak.

Ardından ekledi:

- Biz üst yapı ile altyapının birbirinden ayrı olması gerektiğine inanıyoruz. Dolayısıyla ortak altyapı şirketinin kurulmasını, bu şirketin sektöre eşit davranmasını istiyoruz.

Ali Taha Koç, diğer taraftan fiber optik yatırımlarını da sürdürdüklerini kaydetti:

- İzmir-Milano arasında önemli bölümü denizin altında olacak fiber optik kablo köprüsü kurmak için hazırlıklara başladık. Söz konusu hat İzmir’den Girit’e, oradan da Milano’ya uzanacak.

10 yıllık toplumsal katkı 12 milyar lirayı aştı

TURKCELL Genel Müdürü Ali Taha Koç, Turkcell’in son 10 yılda hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle toplumsal katkı harcamasının 12 milyar lirayı aştığını belirtti:

• Eğitimden kültüre, sanattan spora, gençten yaşlıya, çocuktan kadına hayatın her alanındaki projeleri büyüteceğiz.

• Sosyal sorumluluk projelerimizin yanı sıra, sporun, kültür ve sanatın herkes tarafından eşit erişilebilir olması için çalışıyoruz.

• Kadın-erkek, çocuk-yaşlı, engelli herkesin tüm spor ve kültür sanat aktivitelerine erişimi için sponsorluklar gerçekleştiriyoruz.

• Milli Takım sponsorluklarımızave spor federasyonlarımıza verdiğimiz desteklere de devam ediyoruz.