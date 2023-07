30 yıldır Temmuz aylarını dört gözle beklerim

Temmuz aylarının gelmesini 30 yıldır dört gözle beklerim. Yoo tatil yapacağımdan, denize gireceğimden değil; anı dağarcığıma ve müzik belleğime önemli katkıları olan İstanbul Caz Festivali nedeniyle…

“Temmuz ayını müzikle buluşturan İstanbul Caz Festivali başlıyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Caz Festivali programı bu yıl da popüler ve yeni isimlerle dolu.”

İlk yılından bu yana her sene yukarıdakine benzer cümlelerle başladım Caz Festivali haberlerine. Ve en önemlisi, yalnızca benim değil, müziksever herkesin hiçbir zaman unutmayacağı, bugün de anlatılan anılar birikti. Çok şanslıydık çünkü hele o ilk yıllarında dinleme şansımızın imkânsız olduğu, onlarla aynı havayı solumayı hayal bile edemeyeceğimiz onlarca müzisyeni festival sayesinde izleyebilecektik. Kimler kimler vardı aralarında:

Oscar Peterson, Modern Jazz Quartet, Miles Davis, Carmen Mc Rae, Eric Clapton, Sting, Lou Reed, Dianne Reeves, Diana Krall, Bryan Ferry, Massive Attack, Björk, Dead Can Dance, Suzanne Vega, Patti Smith, Bobby McFerrin, Ray Charles, Randy Crawford, The Manhattan Transfer, Ornette Coleman, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Marcus Miller, Jan Garbarek, Trilok Gurtu, Keith Jarrett, Wynton Marsalis, Herbie Hancock, Goran Bregoviç, Tori Amos, Norah Jones, Elvis Costello, Joshua Redman, Brad Mehldau, Chick Corea… Geniş bir yelpazeden sadece birkaç isimden söz ediyorum…

İstanbul Caz Festivali konserleri keşifler ve klasiklerin yan yana durduğu, Latin Amerika’dan Kuzey Avrupa’ya oldukça geniş bir coğrafyayı kapsıyordu. Festival programları sadece caz müziği ile sınırlanmamış elektronik müzik ile cazın birleştiği değişik çalışmalara; rock, pop, blues, reggae, funk, dünya müziği gibi farklı türlere yer veren çok çeşitli bir seçki sunulmaya başlanmıştı.

Unutulmayacak gecelerdi. O sıcak yaz akşamlarında İstanbul’a yıldız yağıyordu…

Festival kapsamında sadece müzikseverler ile sanatçıları buluşturma amacıyla sınırlı kalmayan, Türkiyeli sanatçıların çalışmalarını ve yeni üretimlerini destekleyen ve bu alanda yeni nesilleri teşvik eden geniş bir perspektif de söz konusuydu.

2002'den itibaren de her festivalde Yaşam Boyu Başarı Ödülü sunulmaya başlanacaktı.

Bu yazıyı kaleme almaya başladım çünkü 1973 yılından bu yana kültür ve sanat hayatımızda çok önemli bir yer tutan İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nın her yıl düzenlediği festivaller arasında yer alan Caz Festivali bu yıl 30. yılını kutluyor.

Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nin yanı sıra Aya İrini Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Esma Sultan Yalısı gibi tarihi mekânlar, kentin dört bir yanındaki parklar ve özel yapıların bahçeleri gibi alışılagelmedik açık alanlar ve Camialtı Tersanesi, Şan Tiyatrosu’nun yıkıntıları, Beykoz Kundura gibi özel mekânlarda gerçekleştirdiği 30’u aşkın konserle festival, her yıl on binlerce izleyiciye ulaşıyor. İstanbul Caz Festivali, Montreux, Umbria, Montreal, Londra gibi dünyanın en prestijli 16 caz festivalinin yer aldığı Uluslararası Caz Festivalleri Birliği IJFO’nun ilk üyelerinden…

Biraz da festival programından, daha doğrusu hafta etkinliklerden söz edeyim:

İstanbul Caz Festivali, 30. yılına, 7 Temmuz Cuma akşamı Yeniköy’deki Avusturya Konsolosluğu Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi’nde gerçekleştirilecek açılış gecesiyle merhaba diyecek.

Festival, ilk hafta sonunda merkezini yeşillikler içindeki Parkorman’a taşıyacak. 8 Temmuz Cumartesi, 9 Temmuz Pazar ile 12 Temmuz Çarşamba günlerine yayılacak Parkorman konserleri, Go Ons ve Single Circle katkılarıyla “festival içinde festival” havası estirecek. Üç gün boyunca, The Lumineers, Morcheeba, Kovacs, Alfa Mist, Riff Cohen, Okay Temiz, Adamlar, Mammal Hands, Mert Demir, Ekin Beril ve Takeshi's Cashew gibi pek çok isim sahnede olacak.

30. İstanbul Caz Festivali’ndeki tüm konserlerin biletleri passo.com.tr, Passo mobil uygulaması, Passo perakende satış noktaları ile İKSV ana gişeden satılıyor. Lale Kart üyeleri festival biletlerini yüzde 25’e varan indirimlerle alabiliyor. Festival biletleri, tüm Garanti BBVA kredi kartları ile yüzde 10 indirimli satın alınabiliyor. Parkorman konserleri için tek bir kombine bilet alınarak, üç ayrı günde 10 konser izlenebiliyor. Festivalin tüm programı için caz.iksv.org adresini ziyaret etmek yeterli…