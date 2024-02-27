60 ülkedeki ‘Global Türkler’ platformda buluşacak, ‘cam tavan’ı kırmanın yolu açılacak

GEÇEN yıl Eylül ayında Türkiye-ABD İş Konseyi’nin (TAİK) Goldman Sachs’ın merkezinde düzenlediği “Türkiye Yatırım Konferansı” için üzere New York’a gittiğimde Ada Global Partners Kurucu-Yönetici Ortağı, AmCham (Amerikan Şirketleri Derneği) Danışma Kurulu Üyesi Ayşegül Dicle Aydın’la da buluşmuştuk.

Ayşegül Dicle Aydın, Citibank’ın New York’taki merkezinde düzenlenen, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Citi Kamu Sektörü Global Başkanı Julie Monaco, AmCham Türkiye Başkanı Tankut Turnaoğlu ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay’ın katıldığı forumda, o günlerde açıklanan raporu çantasından çıkardı:

Global Turks par Excellence…

Ayşegül Dicle Aydın, aklındaki projeyi önce AmCham Türkiye Başkanı Tankut Turnaoğlu ve dönemin YASED Başkanı Ayşem Sargın’a açmış, her iki derneğin desteğini arkasına alıca kolları sıvamıştı. Araştırma için P&G, Meta, Citibank, Microsoft, Coca-Cola, MasterCard, Socar, Unilever, Cargill, GE, Gilead, Visa, TBWA, Linkedin, Medtronic’in aralarında yer aldığı kuruluşlardan destek sağlayınca kurduğu ekiple birlikte yola çıkmıştı:

- Dünyada çeşitli şirketlerin global birimlerinde görev yapan 3 bin Türk yönetici belirledik. CV’lerini inceledik. Hepsi ile Linkedin üzerinden bağlantı kurmaya çalıştık. 1500 kişi yazışmamıza yanıt verdi.

Bunun üzerine 5 kıtada 60 ülkeye yayılmış 1200 Türk yöneticiye araştırma kapsamındaki anketin sorularını gönderdiklerini belirtti:

- Anketimize de 1100 kişiden yanıt geldi. Anket sonrası ülkelerarası rollerde başarısını kanıtlamış 1000 kişinin her birinden 400 veri toplandı. Veriler analiz edildi. “Global Türkler” araştırması kapsamlı bulgu seti oluşturdu.

Araştırmadan elde ettikleri şu bilgileri paylaştı:

Araştırmaya dahil olanların uzmanlık alanları arasında tüketim, perakende, oyun, konaklama, teknoloji, üretim, finansal hizmetler, sağlık, yaşam bilimleri, genetik, biyoteknoloji, endüstriyel alanlar, sosyal etki, girişimcilik, yapay zeka bulunuyor.

“Global Türkler” in yüzde 46’sı 45-54 yaş aralığında. 35-44 yaş aralığında olanların etkileyici şekilde ilerleme kaydettiği görülüyor.

Yüzde 40’ını kadınlar oluşturuyor. Erkeklere oranla iki kat daha yüksek eğitim derecesine sahip genç Türk kadın profesyonellerin başarısı dikkat çekiyor.

“Global Türkler” yüksek enerjiyi, güçlü motivasyonu, uyum yeteneğini ve gurur duygusunu temsil ediyorlar. Çalışkan, özverili ve sonuç odaklı oldukları görülüyor.

Düşünce hızı, belirsizlikle başa çıkma ve esneklik, Türk’leri diğer ülkelerdeki rakiplerine göre öne çıkarıyor. Öğrenmeye açık olmaları başarı kriterlerine artı yazıyor.

Ardından şu noktanın altını çizdi:

- 45 yaş altı katılımcıların yüzde 70’i halen bölgesel veya kurumsal rollerde çalışıyor. Yüzde 26’sı dünya çapında 20 yılı aşkın süredir iş deneyimine sahip. Bu, önemli bir potansiyeli işaret ediyor.

AmCham Türkiye Başkan Yardımcısı ve Citibank Türkiye Genel Müdürü Emre Karter ile Ayşegül Dicle Aydın, “Global Türkler” araştırmasının ardından bu konuda atılacak adımları paylaşmak üzere sohbet toplantısı düzenledi.

Toplantıya projenin sponsoru olan kurumlardan Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, Medtronic Türkiye, Batı Asya ve Levant Bölgesi Başkan Yardımcısı Ayhan Öztürk, Borusan CAT İcra Kurulu Başkanı Özgür Günaydın, Amazon Web Services Kamu Politikası Başkanı Yasemin Erkut, PwC Türkiye emekli ortağı Haluk Yalçın, PepsiCo Türkiye Genel MüdürüEmre Şen, MSD Türkiye, Ukrayna, BDT Ülkeleri Genel Müdürü Gözde Güllüoğlu katıldı.

Emre Karter, “Global Türkler” araştırmasını şöyle değerlendirdi:

- Bu araştırma “yetenek haritası”nı ortaya çıkarıyor. Geliştirilmesi gereken yetenekleri de gösteriyor.

Ayşegül Dicle Aydın, projenin misyonunu şöyle özetledi:

Türk yöneticilerin güçlü yetkinliklerini ortaya koymak ve dünya çapında başarılara imza atan çok sayıda Türk yöneticinin bilinirliğini sağlamak. Böylelikle uzun yıllardır var olan cam tavanı kırarak Türk yöneticilerin önünü açmak.

Küresel şirketlerle elde ettiğimiz araştırma sonuçları ve buna benzer verileri paylaşmak. “Başarılı Türk Lider Markası” oluşturmak.

Elde ettikleri bulguları dikkate alarak bir “Global Profesyonel Türkler Platformu” kuracaklarını bildirip, bu planı şöyle açtı:

Dünya çapında seçkin Türk profesyonellerden/liderlerden oluşan aktif ve güçlü bir ağ oluşturulması amaçlanıyor.

Türkiye’nin şu ana kadar yaratılabilen en kapsamlı, aktif ve bağımsız “Profesyoneller Diasporası” oluşturulması hedefleniyor.

Platform 1000 Türk ile başlayacak. New York, Londra, Dubai, Berlin gibi dünyanın önemli merkezlerinde yapılanarak büyüyecek.

Amaç kalifiye Türk profesyonellerinin birbirini tanıması ile bir güç birliği yaratmak, Türk liderlerin küresel platformdaki varlığını, başarı ve sesini daha etkin şekilde duyurabilmek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu öncülük yaptı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altında 26 Aralık 2007’de“Dünya Türk İş Konseyi” kuruldu.

DTİK’in amacı dünyanın hemen her köşesinde iş yapan Türk iş insanları arasında bağ kurmaktı. DTİK’te o dönemde The Coca-Cola Company Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su olan Muhtar Kent başta, profesyonel yöneticiler de yer aldı.

DTİK, ilk yıllarda çok önemli buluşmalara, çalışmalara imza attı. Gerek bölgesel, gerekse Türkiye’de gerçekleşen buluşmaları oldukça ses getirdi. Dünyada “Türk iş dünyası diasporası” olma yolunda adımlar atıldı. Ancak, pandemiyle birlikte DTİK’in adımlarının yavaşladığı izlenimi oluştu…

“Global Profesyonel Türkler Platformu”, hedeflendiği gibi “diaspora”ya dönüşebilir mi?

‘Global Türkler’ için Liderlik Akademisi kurma hazırlığı

ADA Global Partners Kurucu-Yönetici Ortağı, AmCham (Amerikan Şirketleri Derneği) Danışma Kurulu Üyesi Ayşegül Dicle Aydın, “Global Türkler” projesi kapsamında bir de akademi planladıklarını bildirdi:

- “Global Türkler”in güçlü yönlerinin yanısıra gelişim alanlarının da netleştiği bulgular kapsamında 21. yüzyılın liderlik gerçeğine uyumlu Türk liderlerini geliştirmeye yönelik iddialı bir “Eğitim Programı/Liderlik Akademisi” oluşturma çalışmaları devam ediyor.

Planlanan yapının ana kanallarını şöyle öngördüklerini belirtti:

Akademik

Sponsor proje ortakları

Türkler’in dünya çapında iddialı rollere yükselmesi için çaba ortaya koyacak sivil toplum örgütleri.

Ardından ekledi:

- Yurt dışında başarılı pozisyonlarda görev alan Türk yöneticileri yeni yetişen Türk yeteneklere lider olmayı öğretmeleri, mentorluk ve “koç”luk yapmaları için cesaretlendirmek, “mentor-mentee” programları oluşturmak istiyoruz.

‘Yetenek havuzu’ ile Türkiye’yi ‘cazibe merkezi’ yapabiliriz

ADA Global Partners Kurucu-Yönetici Ortağı, AmCham (Amerikan Şirketleri Derneği) Danışma Kurulu Üyesi Ayşegül Dicle Aydın, “Global Türkler” projesinin misyonlarından şu ikisi üzerinde ayrıca durdu: