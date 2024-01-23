8,1 milyar dolarlık dış ticareti gümrüklüyor e-ticaretin ihracatçısını da dünyaya açıyor

Gümrükleme, lojistik, ekspres kargo alanlarında hizmet veren Asset Global Logistic Integration’ın (Asset) müşteri portföyünde iki bine yakın sanayi şirketimiz var. Müşteri listesine şöyle bir göz gezdirince gördüm ki aralarında otomotivden, tekstile, kimyadan, makineye birçok sektörde ülkemizin dev şirketlerine hem de yıllardır hizmet veriyorlar. Geçen yıl 169 ülke ile yaklaşık 8,1 milyar dolarlık dış ticareti (ithalat, ihracat, transit) gümrüklemişler. Oğuz, Uğur ve Onur Tekin üç kardeş. Baba (Kemal Tekin) mesleği olan gümrüklemeyi ‘yazılım ve teknolojiyle’ destekleyip çok erken dijitalleşerek çıktıkları yolda hızlı büyüdüler. Asset’in geçen yıl konsolide cironun 65 milyon dolara ulaştığını, çalışan sayısının da 500 kişiyi aştığını öğreniyorum. Bu ciro ile ‘gümrüklemede’ Türkiye’nin en büyük 5’inci şirketi konumunda. Şimdi başka bir aşamaya da gelmişler. Oğuz Tekin, dört yıl önce kurdukları ekspres kurye- kargo (Asset Worldwide Express) şirketinin de kendi alanında ‘en büyük yerli’ konumuna geldiğini belirtiyor. “Trendyol, Hepsiburada, modenisa gibi dev e-ticaret şirketlerinin ‘ihracatçı satıcılarının’ ürünlerini de taşıyoruz ve bu iş hızla büyüyor” diyor.

Oğuz en büyük kardeş ve orkestra şefi gibi bir pozisyonda. Hedefi, Asset’in tüm şirketlerini tek marka altında destekleyip küresel devler arasınoa kalıcı bir oyuncu olmak.

Uğur, CEO koltuğunda oturuyor ama çok hareketli bir yönetim tarzı var, ‘bu işte inovasyon olur mu’ diyenlere ‘bal gibi olduğunu’ defalarca gösterdi. Şirketin teknoloji ekibini (Optimus kendi yazılımı) o yönetiyor. Küresel ticarette nasıl bir yapısal devrim yaşandığını en iyi bilen üst yöneticiler arasında diyebilirim.

En küçük kardeş Onur’u ise ofiste görmek pek mümkün değil çünkü sürekli sahada, o gümrükte bu müşteride dolaşıyor, ekiplerle alın teri döküyor.

Almanya ve Azerbaycan tamam, ABD’ye de başladık

Uğur Tekin, şöyle konuşuyor: “Almanya’da (Köln) depomuzu açtı, 23 personelimizle hizmet veriyoruz. Azerbaycan’da Trendyol için hizmet veriyoruz. ABD’ye de başladık. Zaten 170 ülke 77 gümrükte varız. Türkiye’den e-ihracat’a hizmet veren 200 firma var IATA sertifikası olan. Biz bunlar arasında 23’üncü sıraya yükseldik. Dünya genelinde ‘sınır ötesi e-ticaret 1,5 trilyon dolara’ ulaşmış durumda. Bu toplam küresel ticaretin yüzde 9’una yakın. Dağıtım kanalları her açıdan çok önemli hale geliyor. Eğer coğrafya kaderse bu durum bu defa lehimize çalışsın. Sınır ötesi e-ticaretin ‘bölgesel hub’ı olalım. Küresel e-ticaretin en büyük lojistik çözümünü (nakliyesini, gümrüklemesini) biz yapmalıyız. 1-5 kilogramlık paketlerle küresel e-ticaret yapılıyor. Satıcılar, lojistik firmalarını almaya başladı çünkü ciddi maliyetlerle karşılaşıyorlar.”

10 yıllık kahve zinciri, 200’üncü mağazasını Koşuyolu’nda açtı

İlk mağazasını, 2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde açan Espressolab, 11 ülkede 200 mağazalı bir dev haline geldi. 200’üncü mağaza ise Koşuyolu’nda açıldı. Küresel marka olma yolunda ilerleyen firma üretim ve kavurma tekniklerindeki iddiasını sürdürecek. Türkiye’de 31 ildeki mağazalarında her gün yaklaşık 150 bin kahve severi ağırlayan firma yurt dışında da 11 ülkede hizmet veriyor. Espressolab Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ersin Kefeli, “Ülkemizde ve dünyada gurme kahve kültürünün değişik tatlarını sunmak için çalışıyoruz. 2024 ilk çeyrek sonuna kadar yurt içi ve yurt dışı yatırımlarla 250 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Üreticiyle satıcıyı tek çatıda topladı, 81 ilde, 922 ilçede esnafa çare oldu

Küçük esnafı, binlerce çeşit ürünle çok kısa zamanda, iade garantili ve aracısız şekilde üreticiyle buluşturan ToptanTR.com, pazaryeri olarak büyüyor. Firma, üreticilere de 82 il, 922 ilçedeki bakkaldan eczaneye, nalburdan, kırtasiyeye tüm esnafa, sıfır maliyetle aracısız ulaşma fırsatı sunuyor. Bu sayede, on binlerce şubeli market zincirlerinin ‘satın alma gücü avantajlarına’ küçük esnaf da kavuştu. ToptanTR. com kurucusu Sezgin Şener, “Her üretici bizde mağazasını açabiliyor. Televizyon satana da, soba üretene de mağaza imkanı sunuyoruz. Artık bir caddede gördüğümüz bütün esnafın uçtan uca tüm ihtiyaçlarını karşılayacağı bir platform olduk” dedi.