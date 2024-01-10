2018 YILI Ocak ayı… Türkiye-ABD İş Konseyi’nin önde gelen isimleri Mehmet Ali Yalçındağ’ı bir akşam yemeğe davet etti. Hal hatır faslından sonra buluşmanın ana amacı ortaya konuldu:

- Mehmet Ali Bey, aramızda konuştuk. Sizi Türkiye-ABD İş Konseyi’nin başkanlığında görmek istiyoruz.

Yalçındağ tekliften onur duymakla birlikte tereddüt etti:

- Başkan olmak isterim ama hedeflenen başarıya ulaşabilir miyim, emin değilim.

Konsey’in önde gelen isimleri ısrarlı davrandı:

- Mehmet Ali Bey, bizim adayımız sizsiniz, hayırlı olsun…

Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Yalçındağ, geçenlerde Konsey’in önceki başkanları, üyeleri ve medya mensuplarını bir araya getirdi.

TAİK Başkan Yardımcısı, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün, kürsüye çıktı, Yalçındağ’ı başkanlığa ikna ettikleri Ocak 2018’deki buluşmayı anlatıp, ekledi:

- TAİK’in 2018-2023 dönemindeki çalışmaları, gelinen başarılı nokta Mehmet Ali Yalçındağ’ın tereddütlerinde haksız olduğunu ortaya koydu. Ona başkanlık konusunda ısrar eden bizler haklı çıktık. Mehmet Ali Bey, tereddüt etmekte haksız çıktı.

Haydar Yenigün, kürsüye TAİK’in kurucu kadrosundan, önceki başkanlardan Şerif Egeli’yi davet etti. Egeli, söze şu mesajla girdi:

- Ben yıllarca ihracat şirketi yönettim. Eğer, ABD ile ticaretiniz yoksa “uluslararası” olamazsınız. ABD’ye açılan, oraya ihracat yapabilen her tarafa açılır.

TAİK’in ilk yıllarını anımsadı:

- Biz o günlerde ABD’ye ihracat açısından çok başarılı olamadık. Ancak, son yıllarda önemli başarılar elde edildi. ABD, Türkiye’nin ihracat adresleri arasında ikinci sıraya yükseldi.

Mehmet Ali Yalçındağ’ın başkanlığı döneminde TAİK’in başarılı işlere imza attığını vurguladı:

- Yeni dönemde FİBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Murat Özyeğin’in başkanlığı devralması söz konusu olacak. İnşallah Murat da başarılı olacak.

Konuşması sırasında 2003 yılını, AK Parti’nin iktidara geldiği ilk dönemi anımsadı:

Vural Akışık’ın TAİK Başkanlığı dönemiydi. ABD’li muhatap kuruluş ATC ile ortak konferans için Washington’da idi. Dönemin Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül de konferans için oradaydı.

Tam o günlerde, yani 1 Mart 2003’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM), ABD ordusunun Türkiye üzerinden Irak’a geçmesine izni öngören tezkere reddedildi. ABD’li yetkililer çok bozuldu. O sıkıntılı günleri bizzat Washington’da yaşadık.

Haydar Yenigün, Şerif Egeli’den sonra mikrofonu TAİK’in önceki başkanlarından Haluk Dinçer’e bıraktı. Dinçer, şu değerlendirmeyi yaptı:

- Mehmet Ali Bey’in başkanlığı döneminde TAİK, Ankara-Washington arasında çok iyi bir köprü görevi gördü. TAİK, bu dönemde daha görünür oldu.

Mehmet Ali Yalçındağ, Donald Trump’ın Başkanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iki ülke arasında 100 milyar dolarlık dış ticaret hacmi hedefini koyduklarını anımsattı:

- ABD ile dış ticaret hacmi 100 milyar dolar olan 13-14 ülke var. Aramızdaki dış ticaret hacmi 100 milyar dolara çıkarsa birçok sorun kendiliğinden çözülmeye başlar.

Bu hedefe ulaşmak için TAİK’in çok aktif rol üstlendiğini kaydetti:

- Boston Consulting Group’a (BCG) 100 milyar dolarlık dış ticaret hacmi konusunda bir rapor hazırlattık. Dönemin ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’a mektup yazdık. Raporun içeriği ile ilgili bilgi verdik.

O mektup sonrası Wilbur Ross’un Türkiye’ye gelip 5 gün gibi uzun bir süre kaldığına işaret etti:

- Sayın Ross, o ziyaret sırasında ABD ile ticarette önemli rol oynayan, oynayacak olan sektör temsilcileriyle görüşmeler yaptı. Söz konusu ziyaret, ABD ile aramızdaki ticaretin çıtasının yükselmesi konusunda tetikleyici oldu.

Görev döneminde hedefleri belirleyip yönetim kurulu ile birlikte o hedefe doğru yol aldıklarının altını çizdi:

- Ayrıca, US Chamber of Chommerce (ABD Ticaret Odası) ve AmCham (Amerikan Şirketleri Derneği) ile işbirliği içinde çalıştık. Önemli işbirliklerine imza attık.

TAİK’in geçen hafta düzenlediği buluşma, böylece Mehmet Ali Yalçındağ’ın vedasına dönüştü…

Yalçındağ, 100 milyar dolarlık hedefin 3’te birinin aşıldığı dönemde TAİK Başkanlığına devam ediyor…

Çalışmalarını Türkiye-Almanya İş Konseyi’ne dönük yürütmek üzere kolları sıvıyor…

Hiç riski olmayan, hep yükselen en iyi yatırım aracı müzik enstrümanıdır

SUNUCU Ceyda Düvenci, ÇEV Sanat’ın “100. Yıl Cumhuriyet Konseri”nde vakfın çalışmalarını şöyle özetledi:

ÇEV Sanat, “Genç Yetenekler” projesi ile ulusal ve uluslararası değerli sanatçılar arasından oluşturulan jürinin seçtiği yetenekli müzisyenlerin yeteneklerini en üst seviyede geliştirebilmesi, ülkemizi sanat elçisi olarak, dünyada gururla temsil etmeleri için çalışıyor.

Ardından sahneye Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) Başkanı Ahmet Altınel, ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri ile birlikte dünyaca ünlü orkestra şefi Gilbert Varga’yı da davet etti.

Varga, ÇEV Sanat’ı 3 yıl önce kendisine gönderilen kayıtlarla tanıdığını belirtti:

- Berrin Hanım 15-16 yıl önce bir hayal görmüş. O hayalinin peşinden yol almış. 15 yılda hayalini önemli ölçüde gerçekleştirmiş. ÇEV Sanat’a maddi destek sağlayan sponsorlar sayesinde bir anlamda tuttuğunu koparmış.

Varga, salonda bulunan sponsor şirketlerin patron ve yöneticilerine dönük şu mesajı verdi:

- Eğer, “Paramı sıfır riski olan bir yatırıma yönlendirmek isterim” diye düşünüyorsanız, size böyle bir araç önerebilirim.

Önerisini hemen ortaya koydu:

- Bugüne kadar müzik enstrümanlarının fiyatının düştüğüne hiç tanık olmadım. Müzik enstrümanlarının değeri hep yükseliyor.

Orkestradaki kemanları işaret etti:

- Keman, 300 yıldır hiç değer kaybetmedi, hep yukarı çıktı.

ÇEV Sanat’ın desteklediği genç yeteneklerden, müzisyenlerden yola çıkarak şu çağrıyı yaptı:

- Çocukların enstrümanlara ihtiyaçları var. Genç yetenekleri, müzisyenleri daha iyi silahlarla, yani daha iyi enstrümanlarla güçlendirin.

Berrin Yoleri, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözünü anımsattı:

Efendiler!.. Hepiniz mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz, hatta reisicumhur olabilirsiniz, fakat sanatkar olamazsınız. Bir millet sanat ve sanatkardan yoksunsa tam bir hayata malik olamaz.

Sonra ekledi:

- 15 yıldır dönem dönem ülkemizde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, sponsorlarımızın katkıları ile genç yetenekleri desteklemeye çalışıyoruz. Müzikte yetenek tek başına yeterli olmuyor. Disiplinli bir eğitim dönemi gerekiyor. Biz o desteği vermek için çaba harcıyoruz.

Dünyaca ünlü orkestra şefi Gilbert Varga, “en iyi yatırım aracı” derken, müzik enstrümanlarının yetenekli sanatçıların kullanımıyla çok daha değerli sonuçlar ortaya koyduğu mesajını veriyor…