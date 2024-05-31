AB’de emisyon %32 azalırken sanayi %67 büyüdü

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Geçen yıl ilk kez rüzgarla kirli gazdan daha fazla elektrik ürettik. Avrupa Yeşil Mutabakatı bir büyüme stratejisidir çünkü emisyonlar yüzde 32 oranında azalırken endüstri ve yeşil yatırımlar yüzde 67 oranında büyüdü” diyor.

Zero carbon Analytics (ZCA) tarafından yayınlanan infografik, Ursula von der Leyen başkanlığındaki Avrupa Komisyonu ile mevcut yasama organının son beş yılında AB enerji haritasının geçirdiği köklü değişiklikleri özetliyor.

ZCA özeti, 2019'a kıyasla enerji manzarasının nasıl dramatik bir şekilde değiştiğini gösteriyor.

Uzmanlar, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim, gaz talebinin azaltılması, Ukrayna'daki savaş ve temiz teknolojiler için küresel pazara hakim olma yarışının bu değişikliklerin meydana gelmesinde etkili olduğunu söylüyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de bu infografikte özetlenen durumu savunuyor ve şu yorumları yapıyor: “Geçen yıl ilk kez rüzgarla kirli gazdan daha fazla elektrik ürettik. ETS'nin çok başarılı olduğunu gördük...

Avrupa Yeşil Mutabakatı bir büyüme stratejisidir çünkü emisyonlar yüzde 32 oranında azalırken endüstri ve yeşil yatırımlar yüzde 67 büyüdü.”

Uzmanlara göre, Ursula von der Leyen, Yeşil Mutabakat ile Avrupa'nın pek çok sorununu ele alarak ekonomide eşi benzeri görülmemiş bir dönüşümün temel taşlarını attı. Yenilenebilir enerji kaynakları, ana enerji kaynağı olarak kömür ve gazın yerini alıyor ve Rusya'nın enerji tehdidinden sonra Avrupa'yı enerjide daha bağımsız hale getiriyor.

Yatırımlar yeşil fabrikalara

Elektrikli araçlar ve ısı pompalarındaki artış, yeşil fabrikalara yatırımları çekiyor, net sıfıra giden küresel sanayi yarışında Çin ve ABD arasındaki rekabet artıyor. Tüm bu gelişmeler ise istihdam yaratmaya devam ediyor. Tabi ki, gaz, petrol ve kömür ithalatına bağımlılığı sona erdirmek ve AB'yi yeşil bir güç merkezi haline getirmek için bu modernizasyon gündeminin bir sonraki görev döneminde de devam etmesi gerekiyor.

AB, arz güvenliğini artırdı

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü’ (IEEFA) Baş Analisti Maria Jaller-Makarewicz’in yorumları şöyle: “

Avrupa Birliği, kriz dönemlerinde enerji güvenliğini sağlamanın en iyi yolunun ithal yakıtlara olan bağımlılığı azaltmak ve bu yakıtların tüketimini sürdürülebilir bir şekilde sınırlandırmak olduğunu gösterdi. Covid- 19 krizi sırasında AB'nin gaz tüketimi 2020'de yıllık yüzde 4 düşerken, 2021 yılında artış gösterdi. Ukrayna'nın geniş çaplı işgalinin ardından, Avrupa Birliği'nin bir başka dalgalı fiyatlar ve belirsiz arz dönemini atlatmak için daha büyük bir azaltmaya ihtiyacı vardı. Radikal kararlar alınması gerekiyordu ve sonunda alındı. AB'nin 2019-2023 yılları arasında gaz talebinde yüzde 19'luk azalma, enerji verimliliği ve talep tarafı yönetimi girişimlerinin yanı sıra artan yenilenebilir enerji üretimi sayesinde elde edildi. Kapsamlı planlama, ılıman kış sıcaklıkları ve gaz talebinin azaltılması sayesinde AB, gaz depolama hedefl erini iki yıl üst üste aştı ve gaz fiyatları istikrarlı bir şekilde düşmeye başladı. AB, sadece gaz/LNG tedarikçilerini çeşitlendirerek değil, tüm enerji kaynaklarını çeşitlendirerek arz güvenliğini arttırmayı başardı.”

2019 ile 2023 arasında yaşanan değişim

* Yenilenebilir enerjinin AB elektriğindeki payı yüzde 34'ten yüzde 44.4'e yükseldi.

* Temiz endüstrilere yapılan yatırımlar üç kattan fazla artarak 77 milyar dolardan 279 milyar dolara yükseldi.

* Gaz tüketimi yüzde 19'un biraz üzerinde düşüş kaydederek yılda 408 milyar metreküpten 330 milyar metreküpe geriledi.

* Elektrikli araçlar ve ısı pompası pazarları cesurca genişledi: Yıllık elektrikli araç satışları 2019'da 300.491'den 2023'te 1,9 milyonun üzerine çıktı. Isı pompası satışları ise 1,4 milyondan 2,6 milyona ulaştı.