Toplumsal değişim erkeklerin zihinsel dönüşümü ile olacak

Yanındayız Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selen Okay Akçalı, “Yanındayız Derneği’ni, kadınların yanında durmayı bilen, toplumsal cinsiyet eşitliğini içselleştirmiş bir erkeklik anlayışının inşa edildiği bir platform olarak tanımlıyoruz. Çözümü sadece kadınları güçlendirme üzerinden değil, aynı zamanda erkeklerin zihin dünyasında bir dönüşüm gerçekleştirerek arıyoruz” diyor.

Yanındayız Derneği, 2019 yılında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak ve bu alanda somut adımlar atmak amacıyla kuruldu.

Misyonunu, “kadınların ve kız çocuklarının yaşadığı eşitsizliklere dikkat çekmek ve bu eşitsizliklerle mücadelede erkeklerin de aktif bir rol oynamasını sağlamak” olarak tanımlıyor.

Yanındayız Derneği her yıl #kadınerkekeşittirnokta Konferansı’nı düzenliyor. Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan etkinlik 21 Kasım 2024 tarihinde İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığı artırmayı ve bu alanda somut çözümler üretmeyi hedefleyen konferans, çözümün erkeklerin de sürece aktif olarak dahil edilmesiyle mümkün olduğunu vurguluyor.

Konferans öncesinde, Yanındayız Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selen Okay Akçalı ile konuştuk:

Toplumsal cinsiyet eşitliğini içselleştirmiş bir erkeklik anlayışı inşa etmeyi hedefliyoruz

“Yanındayız Derneği’ni, kadınların yanında durmayı bilen, toplumsal cinsiyet eşitliğini içselleştirmiş bir erkeklik anlayışının inşa edildiği bir platform olarak tanımlıyoruz. Dernek olarak tüm projelerimiz, eğitimlerimiz ve iletişim kampanyalarımız, erkeklerin bu konuda daha bilinçli ve duyarlı hale gelmelerini sağlamak amacıyla tasarlanıyor. Hedefimiz, özellikle kadına ve çocuğa yönelik şiddeti sonlandırmak. Çünkü biliyoruz ki şiddetin her türlüsü, insan yaşamına ve onuruna aykırıdır. Eşit bir toplum inşa etmenin yolu, ancak cinsiyete dayalı şiddeti tamamen ortadan kaldırmakla mümkün olabilir. Amacımız; herkesin eşit hak ve fırsatlara sahip olduğu, cinsiyetin ayrım noktası olmadığı bir toplum yaratmak.”

Gücü şiddeti sonlandırmak için kullanmak

“Ataerkil düzen, erkeklere güç ve iktidar gibi roller yüklerken, biz erkeklerin bu gücü şiddeti sonlandırmak ve birbirlerini ikna etmek için kullanmalarını önemsiyoruz. Bu bağlamda, erkekler arası savunu ve dayanışma büyük önem taşıyor. Ancak sadece şiddetle mücadele değil, aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını yaymak, kadınların iş dünyasında daha güçlü bir şekilde varlık göstermesi, karar alma süreçlerine aktif katılımı, eğitimde, sağlıkta ve sporda cinsiyet ve fırsat eşitliğinin sağlanması, ev içi işlerde sorumlulukların paylaşılması gibi geniş bir yelpazede çalışmalar yürütüyoruz. Bir diğer önemli nokta, Yanındayız Derneği’nin, savunduğu vizyonu kendi iç yapısına da entegre etmiş olması. Derneğimizin üyelerinin büyük bir kısmı erkeklerden oluşuyor ve bu üyeler, bir kadın liderliğinde toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışmalarını sürdürüyor.”

Erkeklerin aktif rol alması gerekiyor

“Yanındayız, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu hayatın her alanında sahiplenmiş erkeklerin, bu meseleye aktif katkı sağladığı bir hareket olarak öne çıkıyor. Biz, çözümü sadece kadınları güçlendirme üzerinden değil, aynı zamanda erkeklerin zihin dünyasında bir dönüşüm gerçekleştirerek arıyoruz. Hedeflerimiz, diğer toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan inisiyatiflerle örtüşse de, yöntemimiz bu noktada farklılaşıyor. Dünya genelinde de yeni sayılabilecek bu yaklaşım, erkeklerin zihinsel dönüşümü ile toplumsal değişimi sağlamayı hedefliyor ve biz de bu değişime liderlik etmekten gurur duyuyoruz.”

#kadınerkekeşittirnoktakonferansı

“Her yıl düzenlediğimiz #kadınerkekeşittirnokta Konferansı, toplumsal dönüşümü hızlandırmak, eşitsizliğe karşı kararlılığımızı göstermek ve hep birlikte eşitliğe olan inancımızı tazelemek için büyük bir fırsat sunuyor. Amacımız, erkeklerin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda müttefik olma sorumluluğu taşıdığını hatırlatmak. Erkeklerin ataerkil yapıdan kaynaklanan rollerini sorgulaması, şiddeti reddetmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği için savunu yapması gerektiğini ortaya koyuyor koyuyoruz. Özellikle de cinsiyete dayalı şiddetle mücadelenin merkezinde, erkeklerin aktif rol almasının gerekliliğine dikkat çekiyoruz. Bu mücadelenin bireysel çabaların ötesine geçerek, toplumsal yapının her alanında köklü değişiklikler yapılmasını gerektirdiğini biliyoruz. Konferansımızda sadece kadınların değil, erkeklerin de bu mücadeleye nasıl katkı sağlayabileceğini tartışacağız. Bu sene, erkek müttefikliği konusunda uluslararası düzeyde önemli katkılar sağlayan, Birleşmiş Milletler, hükümetler ve şirketlere danışmanlık yapan Equimundo Başkanı ve Kurucu Ortağı Gary Barker da ana konuşmacımız olacak. “Yüzleşmeler”, “Meydan Okuyanlar”, “Dersimiz Feminizm”, “Yerel Yönetimde Bir ‘Yanındayız’ Hikayesi”, “Başka Bir Erkeklik Mümkün mü?”, “Doğruluk mu Cesaret mi?” ve “Sanat ve Eşitlik” başlıklı oturumlarda toplumsal cinsiyet eşitliğini farklı boyutlarıyla ele alacağız.”