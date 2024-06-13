AB’de sağ yükselse de, yeşil dönüşüm geri adım atmayacak

Avrupa Birliği’nin 27 üye ülkesindeki yüz milyonlarca vatandaş geçtiğimiz hafta Avrupa Parlamentosu’nun 720 üyesini seçmek üzere oy kullandı. Seçimler aşığı sağın yükselişi ile sonuçlansa da, Avrupa Parlamentosu’ndaki çoğunluk değişmedi.

Seçimlerle birlikte, AB kurumlarının yenilenme döngüsü başlıyor. Komisyon başkanlığı seçimi 16-19 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Komisyon başkanlığı için Ursula von der Leyen’in merkez sağ Avrupa Halk Partisi‘ nin Yeşiller ile İtalya başbakanı Meloni’nin aşırı sağcı Avrupa Muhafazakârlar ve Reformcular Partisi (ECR) arasında bir seçim yapması bekleniyor.

Peki aşırı sağın yükselişi Avrupa’nın iklim hedefl erini nasıl etkileyecek? Uzmanlar bu konuda rahat.

AB’nin yeşil dönüşümden taviz vermeyeceğini ve geri adım atmayacağını ifade ediyorlar. Focaldata tarafından AB Parlamentosu seçimlerinin ilk gününde yapılan ankete göre, AB’li seçmenlerin önceliği ekonominin iyileştirilmesi ve enfl asyonun düşürülmesi. Bunu göç soru izliyor. Bununla birlikte Avrupalı seçmenlerin üçte ikisinden fazlası özellikle kuraklık ve sıcak hava dalgaları gibi etkilerden en çok etkilenen ülkelerde, iklim mücadelesi güçlü bir şekilde destekleniyor. Uzmanların önümüzdeki döneme yönelik yorumları ise şöyle:

Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Strategic Perspectives’in İcra Direktörü Linda Kalcher: “Belki bazı yeni politikalar iklim hedefl erini desteklemeyecek, ama bu bir sorun değil. Ele alınması gereken zorluklar enerji güvenliği, iyi istihdam ve güçlü bir sanayi tabanı ile ABD ve Çin ile rekabet edebilmek.”

Focaldata Araştırma Direktörü James Kanagasooriam: “Aşırı sağa doğru bir eğilim var ama bir çöküş yok. Yeşiller düşüşte ama halkın iklim değişikliği konusundaki görüşleri değişmiş değil. Seçim öncesi anketler, seçmen grubunun hem iklim hem de göç seviyeleri konusunda endişeli olduğunu ortaya koydu.

Danimarka Kalkınma İşbirliği ve Küresel İklim Politikası Bakanı Dan Jørgensen: “AB küresel iklim diplomasisinde olumlu bir güç olarak hareket etmeye devam etmedi. Yapılacak çok iş olmakla birlikte, Avrupa iklim taahhütlerini yerine getirme konusunda ciddiyetini koruyacak. Yeşil dönüşüm geri adım atmayacak.”

Bulgaristan Eski Çevre ve Su Bakanı Julian Popov: “Rekabet edebilirlik ve enerji güvenliği liderlerin en çok önem verdiği ve AB’nin en kırılgan olduğu konular ve bunu sadece dekarbonizasyon politikaları sağlayabilir. Bu konuların; iklim hırsı olarak değil, ekonomik güvenlik olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Bunu engellemek ise iş sürekliliğinin yararına olmaz.”

Cambridge Institute of Sustainable Leadership (IISL) Avrupa Ofisi ve Avrupa Kurumsal Liderler Grubu Direktörü Ursula Woodburn: “İş dünyasından beklentimiz EPP’nin istikrarlı bir koalisyon kurması ve geleceğe hazır bir toplum için ihtiyaç duyduğumuz dönüşümü gerçekleştirmeye devam etmesi. Temiz teknolojilere hakim olma yarışında rekabetçi olabilmeleri için işletmeleri desteklememiz gerekiyor. Geçiş sürecinde çok büyük yatırımlar yaptıklarını unutmayalım. Temiz teknolojilere yatırım yapmak işletmeleri desteklemenin ötesine geçerek, ekonomi genelinde istihdam ve fayda sağlayacak. İşletmeler netlik arıyor. Uygulama görmek istiyorlar. İklim değişikliği ve doğanın bozulmasının tedarik zincirleri ve iş modelleri üzerinde yarattığı büyük riskler nedeniyle gerçek bir eylem görmek istiyorlar.”