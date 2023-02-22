Alçalan insanlığın yükselen yıldızı Biden

ABD Başkanı Joe Biden’ın benzerine ancak filmlerde rastlanabilecek bir operasyonla gizlice Ukrayna’ya sızıp başkent Kiev’de Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky ile birlikte ortaya çıkması çoğu kimseyi fena halde şaşırttı. Olayın ne kadar sıradışı olduğunu anlatmak için o gece olan biteni özetlemeden edemeyeceğim.

New York Times’ın haberine göre büyük bir gizlilik içinde planlanan ve gerçekleştirilen operasyon, Biden’ın resmi gezilerinde kullandığı başkanlık uçağı yerine kısa menzilli yolculuklarda kullanılan başka bir uçakla, sabaha karşı saat 4.15’de Atlantik ötesine uçmasıyla başladı. Basına yapılan açıklamalarda Başkan’ın geceyi Washington’da geçireceği belirtilmişti ve operasyonu planlayanlar dışında hiç kimse Biden’ın Almanya’daki bir askeri havaalanına doğru yola çıktığını bilmiyordu. Yakıt ikmali yapıldıktan sonra uçak Polonya’da 20 araçtan oluşan bir konvoyun Biden’ı beklediği bir havalanına indi, Biden bu konvoy eşliğinde yakındaki bir tren istasyonuna götürüldü ve kendisini Kiev’e götürecek olan trene bindi.

Bu yorucu yolculuğu günlük kıyafetiyle yapan Biden birkaç saat sonra lacivertlerini giymiş olarak Kiev’de Mariinski Sarayı’nda Başkan Zelensky’nin yanındaydı. New York Times’ın haberine göre, bir ABD Başkanı’nın ABD askerlerinin koruması olmadan savaş halindeki bir ülkeye gitmesi tarihte bir ilkti.



Biden’ın cüretkar hamlesi

Başkan Biden’ın bu cüretkar hamlesi ABD’nin, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının birinci yılı dolarken, meydanı Putin’e bırakmak niyetinde olmadığını çok çarpıcı biçimde ortaya koydu. 81 yaşındaki Başkan Biden’in her şeyi göze alarak bu geziyi gerçekleştirmesi ABD’de ve Avrupa ülkelerinde Ukrayna’ya verilen desteğin sürdürülmesi konusunda tereddüt gösteren herkese çok net bir mesaj vermiş oldu. Bu hamlenin Rusya’nın savaşı lehine çevirmek için büyük bir saldırıya geçmesine günler kala yapılması da Putin’e verilmiş olan güçlü bir mesajdı.

Joe Biden özel yaşamındaki acılı anılarla ve uzun süre devlette görev yapmanın sağladığı birikimle dolu bir yaşamın olgunluk çağında çoğu kimseyi şaşırtan bir çıkışla ABD’nin hala çok önemli bir güç olduğunu dünyaya hatırlatmak istemişti. Bu hatırlatmanın olayların gelişimini nasıl etkileyeceğini önümüzdeki günlerde ya da haftalarda göreceğiz her halde.



Tehlikeli dünyada her şey olabilir

Biden’ın bu çarpıcı hamlesinin hemen önümüzdeki günlerde gündeme gelebilecek gelişmeleri ve özellikle Rusya’nın beklenen saldırısını nasıl etkileyeceği konusunda yorum yapacak bir bilgi birikimine sahip değilim.

Ancak son 40 yılda dünyadaki gelişmeleri yakından izlemeye çalışmış bir gazete yazarı olarak hiçbir dönemde bugünkü kadar karamsar olduğumu hatırlamıyorum. İnsanlık alemi çok yönlü tehditlerle karşı karşıya bulunduğunun farkında değil sanki.

Ay farkıyla yaşça büyüğüm olan Joe Biden’ın cüretkar çıkışı belki biraz da bu nedenle beni etkilemiş ve bu yazıyı yazmama yol açmış olabilir.