Almanya acil olarak 1 milyon 200 binin üzerinde insan kaynağına ihtiyaç duyuyor

Dr. Ahmet Ertekin

CEO

Avantaj AG

Almanya yaşlanan nüfusu ve gençlerin çoğunlukla yükseköğrenime yönelmesi ile birlikte nitelikli insan gücüne büyük ihtiyaç duymaya başladı. Ülkede acil olarak 1 milyon 200 binin üzerinde insan kaynağına ihtiyaç duyulmakta. 2023 yılında büyümesi beklenen Alman ekonomisinin dişlileri arasında yer alan birçok şirketin, nitelikli çalışan sıkıntısı nedeniyle bu potansiyelden yeteri derecede yararlanamayacağı öngörülürken, Almanya nitelikli insan gücü açığının yarısının AB ülkelerinden kalanının ise Türkiye’nin de aralarında bulunduğu AB dışındaki ülkelerden karşılanmak isteniyor. Nitelikli insan gücünün yanında ara eleman konusunda da hemen tüm sektörlerde çalışan sıkıntısı çeken Almanya’nın gözünü 4 yıllık eğitim veren meslek lisesi mezunlarına çevirdi.

Acil olarak 1 milyon 200 bin, 2030 yılına kadar da 5 milyon çalışan ihtiyacını karşılamak isteyen Almanya, nüfusun yaşlanması ve genç kuşağın yükseköğrenime daha çok yönelmesiyle ara eleman gerektiren işlerde sorun yaşamaya başladı. Vasıflı işçi eksikliğinin her geçen gün daha da artıyor. Alman toplumunun yaşlanması ve yükseköğrenim tercihinin artması bu duruma yol açan en büyük faktör olarak karşımıza çıkıyor. Çalışan sayısının 2030'da 46 milyona, 2060 yılında da 37,5 milyona gerilemesi bekleniyor. Bu açığın kapatılması için nitelikli iş gücüne ulaşmak amacıyla çok yönlü önlemlerin alınması için çalışmalar yapılıyor.

Türk Meslek Liseleri mezunları çok avantajlı

Tüm sektörlerin ihtiyaç duyacağı ara eleman ihtiyacına cevap veren Türkiye 4 yıllık meslek lisesi mezunlarının, Almanya için de bir şans. Coğrafi yakınlık ve aynı zamanda Türkiye'deki iyi eğitimli gençler Almanya'daki büyük Türk topluluğu ile birleştiğinde, Almanya vasıflı işçi açığında önemli bir rol oynama ve büyük katkı sağlama fırsatına sahip. Özellikle meslek liselerinden mezun olan ve 2 yıl iş tecrübesine sahip olanlar çok avantajlı bir konumda. El zanaatları da dahil olmak üzere birçok çıraklık meslek eğitimi Alman gençlere artık pek çekici gelmiyor. Bu açık pozisyonlar Türkiye’nin başarılı bir şekilde yürüttüğü mesleki formasyon veren okullardan mezun olanlar Almanya’nın ara eleman sıkıntısının çözümü olabilir.

Sağlık çalışanına “acil” ihtiyacı var

Alman nüfusunun yaşlanması nedeniyle hemşire, hasta bakıcı, yaşlı bakım uzmanı ve sağlık teknisyenlerine olan ihtiyacın çok arttı. Federal İstatistik verilerine göre, Almanya'da 80 yaş üzerindekilerin sayısı 2021 yılında yüzde 4,5 artarak 5,9 milyona ulaştı. Ülkede 60-79 yaş grubunda olanların sayısı da 2020 sonu itibarıyla yüzde 0,5 yükselerek 18,2 milyona çıktı. Bu durum paralelinde sağlık sektöründe nitelikli insan gücünün istihdamı için Almanya arayış içinde. Almanya'da yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte sağlık sisteminin yükü de artmış durumda. Yaşlanan nüfus, Alman ekonomisinde her yıl yüz binlerce nitelikli insan gücüne ihtiyacı doğuruyor. 2020 yılında Almanya’nın yaklaşık 56 bin doktor ve 140 bin hemşire açığı vardı. 2030 yılında bu açığın 165 bin doktor başta olmak üzere yaklaşık 800 bin sağlık çalışanına ulaşması bekleniyor.

Her alanda ve sektörde olduğu gibi sağlık sektöründe de çalışan binlerce nitelikli insana gereksinim bulunuyor. Hemşire ve yaşlı bakım uzmanlarına olan bu ihtiyaç için çözüm yolları aranıyor. Bu ihtiyacın yarısının AB ülkelerinden kalanının ise Türkiye’nin de aralarında bulunduğu AB dışındaki ülkelerden karşılanmak isteniyor. Resmi verilere baktığımızda sağlık sektöründe her 100 iş ilanına 32 başvuru olduğunu görüyoruz. Özellikle Türkiye’deki bu alanlardaki iş gücü Almanya açısından çok ciddi bir potansiyel…

“Emekli sayısı da artacak”

Almanya’da 2023’ten sonra emekli olacak insanların işe yeni başlayandan daha fazla olacağı öngörülüyor. Almanya Federal İstatistik Dairesi verilerine göre nüfusun yaş ortalamasının 45 civarında. Bu 1990 yılında 39 olarak belirlenmişti. Bugün Almanya’da dünyaya gelen bir bebek için kadınlarda beklenen ortalama yaşam süresi 83.38 yıl, erkekler için ise bu süre 78.54 yıl. Ortalama yaşam süresi 2070 yılında kadınlar için 86.1-90.1 yıl, erkekler için ise 82.6-86.4 yıl arasında olması bekleniyor. Almanya’da yaşlı insan sayısı artmaya devam ederken, 10 yıl içinde emeklilerin sayısının da önemli ölçüde artacağı kaydediliyor. Ayrıca 2026'dan itibaren Almanya, her yıl tahmini olarak 130 bin çalışma çağındaki kişiyi kaybetme riski ile de karşı karşıya. 50 yıl içinde Almanya giderek yaşlanan bir topluma dönüşecek ve özellikle sağlık sektöründe çok fazla sayıda nitelikli çalışanı istihdam etmek durumunda olacak.

“Nüfus dengesiz bir yapıda”

Özellikle son yıllarda Almanya nüfusunda yaşlı/genç oranının dengesiz bir yapıya ulaştı. Ara eleman sıkıntısı da önemli boyutlarda. Bir dönem ara eleman yetiştirme konusunda örnek gösterilen ülkelerden biri olan Almanya’da, yükseköğrenim çağına gelmiş gençlerin üniversitelere yönelmesi bu açığı büyüttü. Bu okullardan mezun olanlar da akademik mesleklere yöneldiler. Yeni jenerasyonun bu yöndeki tercihi hemen tüm sektörlerde iş kaybının oluşmasının önünü açtı. Akla gelen tüm sektörlerde eleman açığı Almanya’yı ülke dışından çalışana yöneltti. Aşçıdan fırıncıya, boyacıdan duvarcıya, marangoza, kaynakçıya, tamirciye, terziye kadar çok geniş bir skalada kolaylıkla iş bulunabiliyor. Önemli olan doğru bir başvuruyu yapıp tamamlamak. Bunun için her aşamada europerso.com ile en güvenilir hizmeti veriyoruz”

Dört sektörde aciliyet var

Almanya’da en son bilgi ve veriler ışığında dört sektör ve meslek grubunun iş alanında hizmet verecek acil çalışana gereksinim var. Öncelikle sağlık sektöründe doktor, hemşire, sağlık teknisyeni ve hasta bakıcı gibi hizmetlerde istihdam eksikliği yaşanmakta. Teknik ve teknolojik mühendislik alanlarında da boş kadrolar bulunuyor. Elektrik, elektronik, makine, endüstri, mekanik ve otomotiv mühendisliği bu alanda başı çekiyor. Eğitim, bilişim ve teknoloji alanında da akademisyen ve uzmanlara geniş bir iş alanı bulunmakta. Bunların dışında her sektör için koşullar farklılık gösterse de teknisyenlik, elektrikçi, şoför, müşteri danışmanı gibi mesleki yeterliliğe sahip çalışanlar da sıklıkla tercih edilmekte.

Türkler kolay adapte oluyor

Almanya’ya uzak ülkelerden gelen adayların çoğu, ülkeye geldiklerinde kendilerini yalnız hissettiklerini fakat Türk iş gücünün bu durumu kolay aştığını da kaydederek “Almanya’ya gelen çalışanlar kültür ve lisan sorunu çekiyorlar ve kısa bir süre sonra Almanya'yı terk ediyorlar. Bu her iki taraf için de büyük bir zarara yol açıyor. Türkiye'den gelen adaylar ise, Almanya'daki büyük Türk nüfusu olması ve kısmen Almanya’da aile fertleri bulunması nedeniyle çok daha hızlı bu sorunları aşıyorlar. Türkiye’den gelen adaylar Almanya için de büyük bir şans.