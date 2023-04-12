"Almanya'nın kıskandığı ne olabilir?"

Bazen Türkiye ile Avrupa Ülkelerini kıyaslayan analizler yapıldığında olumlu ya da olumsuz sonuçlarıyla alakalı lehte-aleyhte yorumlar geliyor. Özellikle siyasetten gelen “Almanya bizi kıskanıyor” gibi şeklindeki açıklamalar toplumda değişik tepkiler yaratıyor. Ben de Berlin’de meseleyi birebir inceledim. Kendi yorumlarımı paylaşıyorum:

- Almanya'da sağlık hizmetleri Türkiye’nin gerisinde. Özellikle yaşlıların kendi kaderlerine terk edilmişliği görülüyor. Emekli olan Alman Vatandaşlarının Türkiye'de yaşamak istemelerinin sebebi sadece TL’nin değersizliği değil. Türkiye'de daha iyi hizmeti daha makul fiyata aldıklarını düşünüyorlar.

- Eczanelerde her ilacı bulmak mümkün değil. Sosyal güvenlik Sistemi her talebi karşılamadığı gibi, ilaçlar pahalı. Satın alma gücüne göre Türkiye’den çok daha pahalı diyebiliriz.

- Hem Almanya'da hem de Türkiye’de gıda fiyatları alım gücüne göre pahalı ama Almanya'da her keseye uygun restoran ve kafeler var. Aile üyeleriyle tatil gününde harcanan para gelirle kıyaslanınca Türkiye maalesef oldukça pahalı kalıyor.

- Et fiyatları Türkiye’de Almanya’ya göre daha pahalı, toplu taşıma gelire oranlayınca benzerlik gösteriyor.

- Eskisi gibi “çalışkan ve dakik” Alman Milletinden söz etmek mümkün değil. Üretim gücünü giderek kaybeden Almanya hizmet sektörüne ağırlık vermiş gibi. Ancak bu haliyle bile Türkiye’den oldukça ilerde.

- Almanya’da da Türkiye gibi inşaat yapılıyor ama oldukça planlı gidiliyor. Eski binaların renovasyonunu büyük markalar üstlenmiş ve sadece apartman dikmekle kalınmıyor, sanat ve kültür merkezlerinin yanında spor alanları ekleniyor.

- Şehirlerin içinde göz alıcı büyüklükte parklar, göletler, kanallar, koşu ve bisiklet parkurları, doğal haliyle bırakılmış ama bakım yapılan tabiat mevcut. Parklar bizdeki bazı günler gibi kapalı değil, beton ile "ayar verilmemiş" durumda, her gün açık ve araç trafiği için düzenlenmiş alternatif güzergâhlar bulunuyor. Türkiye’de ise insanların medeni şekilde faydalanabileceği parklar çoğunlukla şehirlerin içinde mevcut değil.

Bunlar ekonomik olarak karşılaştırmalar. Bir de sosyal ve siyasal kıyaslama yapalım. Almanya’da isteyen herkes her türlü protestoyu veya gösteriyor yapabiliyor. Meydanlar dolu ve adeta demokrasi şöleni yaşanıyor. Polis göstericileri dağıtmak için değil korumak için görev yapıyor. Türkiye’de böyle bir durumdan bahsetmek mümkün değil. Fransa, Macaristan gibi ülkelerde bizdeki gibi sertlik gösteriliyor. Bu sebeple Almanya diğer ülkelere göre tercih edilir bir hayat sunuyor.

Türkiye’den Almanya’ya göç etmiş olanlarla sohbet ettiğimizde hiçbirinin Türkiye'ye temelli geri dönmek gibi bir niyetleri olmadığını ama emekli olduklarında diğer Alman Vatandaşları gibi ülkemizin güney sahillerine yerleşebileceklerini anlıyoruz.

Bu arada kimse yeni hükümetten memnun değil. “Merkel daha iyiydi” diyenlerin sayısı oldukça fazlaydı. Ayrıca Rusya-Ukrayna meselesinden Avrupa'ya yayılacak bir büyük çatışmanın endişesini taşıyorlardı.

Anlattıklarımdan kesin bir sonuç çıkarmak belki mümkün değil ancak en azından Almanya'nın bizi kıskandığına dair bir genelleme yapmanın kestirmecilik olacağı ortada.