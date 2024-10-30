Android’den, WebOS’a geçince ciro 500 milyon dolara yükseldi

Ülkemizin en bilinen TV markalarından Sunny’nin üreticisi Atmaca Holding, kendi içinde ‘teknolojik devrim’ yaparak hem üretim adetlerinde hem birim fiyatlarda büyük bir atak yaptı. Yıllık TV üretim adedini, 5 yılda 3 misli arttırmayı, ciroda 500 milyon dolara ulaşmayı başardı. Peki, bu nasıl oldu?

Atmaca Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca ile sohbet ediyoruz. “Bu aralar sanayiciler pek mutlu değil, sizin işleriniz nasıl” diye sorunca umduğum ama beklemediğim yanıtı alıyorum. Atmaca şöyle yanıtlıyor: “Nispeten daha iyi durumdayız. TV üretim adedimiz 350 bin seviyelerinden 1 milyona yükseldi. Ürün birim değerleri de çok yükseldi. Bunda radikal kararlarımızın etkisi büyük. Ürün yapımızı sil baştan kurguladık. Ürünlerimizin yazılımlarını komple değiştirdik, android sistemi terk ettik. WebOS yazılımlı akıllı TV’ler üretmeye başladık. Sadece kumandadan örnek vereyim; daha önceki kumandalarımız 60 cent iken yeni ürünlerimizin kumandaları 5,30 dolar. Müşteri, televizyonumuzu cep telefonu kullanır gibi kullanabiliyor. Kumandamız ‘mouse’ gibi çalışıyor. Üzerine getir tıkla, sesli komut da ver. Yazılımı destekleyen donanım değişiklikleri de yaptık, ana kart kalitemizi artırdık. İlave lisanslar vs. Maliyetimiz yükseldi ama başka bir sınıfa geçtik. TV üretimine 65 inçlerle başlamıştık ve aylık 150 tane satabiliyorduk. Bugün aylık 6-7 bin adet satıyoruz, sadece 65 inçlerden 4 bin 500 adet satıyoruz. Daha büyük inçlerde satışlarımız hızla arttı. Evdeki ikinci TV değil ‘salondaki esas televizyon’ olduk. Kalite artınca şikâyet oranı yüzde 1,5’lara geriledi. Günde 2 bin eve fiziki kurulum sağlayabilecek durumdayız. 200 noktada hizmet veriyoruz. Günlük 60 bin televizyonu kurabilecek konumdayız. Bu değişimden sonra diğer markalardan pazar payı almaya başladık. Üretimimizin dörtte birini de ihraç ediyoruz.”

Çinli Skyworth’a üretip satacağız

Adem Atmaca, “TV dışında çok sayıda farklı küçük ev aletleri de üretiyoruz. Piyasadaki bazı ünlü markalar için robot süpürge üretmeye başlıyoruz. Klima ve derin dondurucu işine de girmek niyetindeyiz. Deneme üretimleri yapacağız sonra yatırım miktarına karar vereceğiz. Çinli Skyworth’un Avrupa üretim ve satışlarını biz yapacağız. Bu, yeni bir gelişme ve önümüzdeki ay üretim başlıyor. Skyworth bizi önceden tanıyordu, kapasitemizi ve kalitemizi biliyorlardı. Yıllık TV üretim kapasitemiz 3 milyon, fabrikamızı kurarken kapasiteyi yüksek tutmuştuk. 2022’de holding olduk, Jumbo’nun ortağıyız, kurukahve ticareti de yapıyoruz. Şu anda 2 bin 500 kişilik istihdamımız var, grup olarak yaklaşık 500 milyon dolar konsolide ciro yapıyoruz” diyor.

Atmaca’nın üretim anlaşması yaptığı Çinli Skyworth bir dünya devi. 2023 yılı konsolide cirosu 69 milyar doları aşıyor. Çin Fortune 500 listesinde bu yıl 272’nci sıraya yükselmiş.

Doğudaki 14 ilin gençleri ‘robot’ yarıştırıyor

Atmaca Holding’in temellerini merhum Hayrettin Atmaca, 1979’da Ağrı’da attı. Cumhuriyet Caddesi’nde beyaz eşya ve mobilya mağazası ile başladığı ticaret birkaç yıl sonra AEG bayiliği aldı. Kısa süre sonra diğer beyaz ve elektronik eşya markaları da ona güvendi, 14 markanın bayisi oldu. 1980’lerin sonunda Ağrı’nın ‘vergi şampiyonuydu’ ve en başarılı esnaflarından biriydi. 1989 yılında İstanbul’a taşınma kararı alan Hayrettin Atmaca, Tahtakale’de ticarete Okmeydanı’nda walkman montajına başladı. Markası Sunny oldu. Sunny’yi sonra uydu alıcılarında gördük. VCD player’lar, müzik setleri derken Topkapı ve Bayrampaşa’ya taşındı. Ardından 55 milyon dolarlık yatırımla 2004 yılında Esenyurt’ta Türkiye’deki en yüksek tv üretim kapasitesine sahip fabrikalardan birini inşa etti. Hayrettin Karaca, doğup büyüdüğü, ticarete başladığı Ağrı’ya, destek olmak istedi. Atmaca Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, babasının ‘hayırlı işlerinin’ devamını şöyle özetliyor: “Hayrettin Atmaca Vakfı’mız var. Babam vefatından önce nasihat etti, inşaatına başladığı okulu tamamladık. 34 dersliği, 150 öğrencilik yurdu, kapalı spor salonuyla Kız İmam Hatip Lisesi oldu. Babam, Ağrı’da kız çocuklarının okuyabilmesi için özellikle kız imam hatip olması gerektiğini düşünüyordu. Çünkü bölge insanımızın bazı hassasiyetleri vardır. Bugün oradaki çocuklarımızı dinlediğimizde ne kadar doğru karar olduğunu daha iyi anlıyoruz. Sonra Ağrı’ya ‘daha farklı bir proje nasıl yapabiliriz’ diye düşündük ve “Ağrı’nın Zirvesi’nde Teknoloji Yarışması” yapma kararı aldık. İlkini, 2023 yılında yaptık, 70 okul katıldı. İkincisini Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır’dan 139 okul katılımı ile geçen Mayıs ayında yaptık. Liseli gençlerimiz robot yapıyorlar ve yarışıyorlar. Bu yıl il sayısını 14’e çıkardık. Doğu’daki 14 vilayetimizden bine yakın okul 3 bine yakın öğrencimiz katılacak gibi görünüyor. Birinci takıma 100 bin lira, ikinci takıma 75, üçüncü takıma 50 bin lira ödül veriyoruz. Birinci, ikinci ve üçüncüleri İstanbul’da ağırlıyoruz. İlk İstanbul gezisi çocukların çok ilgisini çekti ve burada ilkleri yaşadılar. Milli Eğitim Bakanlığı’mızın çok büyük destekleriyle yapıyoruz.”